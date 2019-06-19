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عرض بيم ماركت الخميس 20 يونيو 2019 على اجهزة كهربائية ومستلزمات السيارة

كتب محمد عبد الرازقفي آخر تحديث
عرض بيم ماركت الخميس 20 يونيو 2019 على اجهزة كهربائية ومستلزمات السيارة

عرض جديد من سلسلة بيم ماركت في مصر بدءاً من الخميس 20/6/2019 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة من الأجهزة الكهربائية المنزلية ومستلزمات العناية بالسيارات , في جميع فروع بيم المختلفة .

منتجات العرض الاسبوعي ليوم الخميس 19 يونيو 2019

  • مسرح منزلي ميدياتك ( يو اس بي – كارت ميموري – بلوتوث – ريموت كنترول – مضخم صوت 45 واط – 5 مكبرات صوت 15 واط – ضمان عام ) بسعر 2499 جنية .
  • مبرد مياه بالحافظ جاك ( 2 حنفية بارد وساخن – حافظة سعة 10 لتر – ضمان عام ) بسعر 1499 جنية .
  • كبة 3 سلاح لفرم اللحم والخضروات ميدياتك ( 700 واط – دورث 1.5 لتر – اسلحة من ستانلس ستيل – ضمان عامين ) بسعر 349 جنية .
  • مشترك 6 مخرج 2 متر سلك اوليمبيا ذو قوة تحمل عالية ( منتج تركي ) بسعر 74.95 جنية .
  • مكنسة برميليه للسيارة اوتوبست بسعر 189.95 جنية .
  • كمبريسور 2 بسن اتوبست بسعر 449.95 جنية .
  • شماسه فضي اتوبست بسعر 28.95 جنية . طقم عراقة اوتوبست بسعر 116.95 جنية .
  • طقم فوط ناعمة 2 قطعة بسعر 8.95 جنية .
  • فوطة ميكروفايبر بسعر 21.95 جنية .
  • معطر سيارة كبسول بسعر 9.95 جنية .
  • طقم دواسة سيارة الوان اتوبست 5 قطع بسعر 128.95 جنية .
  • فرشة تنظيف اتوبست بسعر 34.95 جنية .

عرض بيم ماركت الخميس 20 يونيو 2019 على اجهزة كهربائية ومستلزمات السيارة عرض بيم ماركت الخميس 20 يونيو 2019 على اجهزة كهربائية ومستلزمات السيارة عرض بيم ماركت الخميس 20 يونيو 2019 على اجهزة كهربائية ومستلزمات السيارة عرض بيم ماركت الخميس 20 يونيو 2019 على اجهزة كهربائية ومستلزمات السيارة عرض بيم ماركت الخميس 20 يونيو 2019 على اجهزة كهربائية ومستلزمات السيارة عرض بيم ماركت الخميس 20 يونيو 2019 على اجهزة كهربائية ومستلزمات السيارة عرض بيم ماركت الخميس 20 يونيو 2019 على اجهزة كهربائية ومستلزمات السيارة عرض بيم ماركت الخميس 20 يونيو 2019 على اجهزة كهربائية ومستلزمات السيارة عرض بيم ماركت الخميس 20 يونيو 2019 على اجهزة كهربائية ومستلزمات السيارة عرض بيم ماركت الخميس 20 يونيو 2019 على اجهزة كهربائية ومستلزمات السيارة عرض بيم ماركت الخميس 20 يونيو 2019 على اجهزة كهربائية ومستلزمات السيارة

عرض بيم ماركت الخميس 20 يونيو 2019 على اجهزة كهربائية ومستلزمات السيارة عرض بيم ماركت الخميس 20 يونيو 2019 على اجهزة كهربائية ومستلزمات السيارة عرض بيم ماركت الخميس 20 يونيو 2019 على اجهزة كهربائية ومستلزمات السيارة عرض بيم ماركت الخميس 20 يونيو 2019 على اجهزة كهربائية ومستلزمات السيارة

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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