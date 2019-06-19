عرض بيم ماركت الخميس 20 يونيو 2019 على اجهزة كهربائية ومستلزمات السيارة

عرض جديد من سلسلة بيم ماركت في مصر بدءاً من الخميس 20/6/2019 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة من الأجهزة الكهربائية المنزلية ومستلزمات العناية بالسيارات , في جميع فروع بيم المختلفة .

منتجات العرض الاسبوعي ليوم الخميس 19 يونيو 2019