عرض بيم ماركت الخميس 20 يونيو 2019 على اجهزة كهربائية ومستلزمات السيارة

عرض جديد من سلسلة بيم ماركت في مصر بدءاً من الخميس 20/6/2019 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة من الأجهزة الكهربائية المنزلية ومستلزمات العناية بالسيارات , في جميع فروع بيم المختلفة .
منتجات العرض الاسبوعي ليوم الخميس 19 يونيو 2019
- مسرح منزلي ميدياتك ( يو اس بي – كارت ميموري – بلوتوث – ريموت كنترول – مضخم صوت 45 واط – 5 مكبرات صوت 15 واط – ضمان عام ) بسعر 2499 جنية .
- مبرد مياه بالحافظ جاك ( 2 حنفية بارد وساخن – حافظة سعة 10 لتر – ضمان عام ) بسعر 1499 جنية .
- كبة 3 سلاح لفرم اللحم والخضروات ميدياتك ( 700 واط – دورث 1.5 لتر – اسلحة من ستانلس ستيل – ضمان عامين ) بسعر 349 جنية .
- مشترك 6 مخرج 2 متر سلك اوليمبيا ذو قوة تحمل عالية ( منتج تركي ) بسعر 74.95 جنية .
- مكنسة برميليه للسيارة اوتوبست بسعر 189.95 جنية .
- كمبريسور 2 بسن اتوبست بسعر 449.95 جنية .
- شماسه فضي اتوبست بسعر 28.95 جنية . طقم عراقة اوتوبست بسعر 116.95 جنية .
- طقم فوط ناعمة 2 قطعة بسعر 8.95 جنية .
- فوطة ميكروفايبر بسعر 21.95 جنية .
- معطر سيارة كبسول بسعر 9.95 جنية .
- طقم دواسة سيارة الوان اتوبست 5 قطع بسعر 128.95 جنية .
- فرشة تنظيف اتوبست بسعر 34.95 جنية .
التعليقات