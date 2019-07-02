عرض بيم ماركت الخميس 5 يوليو 2019

عرض جديد من سلسلة بيم ماركت مصر بدءاً من الخميس 5/7/2019 م أو حتى نفاذ الكمية في جميع فروع بيم على الادوات والمستلزمات المنزلية .

منتجات وسلع عرض بيم الخميس