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عرض بيم ماركت الخميس 5 يوليو 2019

كتب محمد عبد الرازقفي آخر تحديث
عرض بيم ماركت الخميس 5 يوليو 2019

عرض جديد من سلسلة بيم ماركت مصر بدءاً من الخميس 5/7/2019 م أو حتى نفاذ الكمية في جميع فروع بيم على الادوات والمستلزمات المنزلية .

منتجات وسلع عرض بيم الخميس

  • شاشة ليد سمارت 49 بوصة جاك ( سمارت – واي فاي – صورة فائقة الجودة اتش دي – مدخلين اتش دي ام اي – – مدخلين يو اس بي – ستريو سبيكر – متصفح انترنت – مدخل انترنت – 3 سنوات ضمان ) بسعر 5199 جنية .
  • حامل شاشة حتى 62 بوصة فوكس ستار بسعر 99.95 جنية .
  • جهاز استقبال FHD ميني اتش دي هيومامس بسعر 199.95 جنية .
  • صينية فرن مقاس 30 تروفال بسعر 99 جنية .
  • حلة مقاس 18 تروفال بسعر 99 جنية .
  • طقم صينية بيتزا مقاس ( 24-28 ) سم تروفال بسعر 99 جنية .
  • لبانة مقاس 14 سم تروفال بسعر 99 جنية .
  • طاجن مستطيل 25 سم تروفال بسعر 99 جنية .
  • طقم 2 كسرولة مقاس ( 14 – 16 ) سم تروفال بسعر 99 جنية .
  • مقلاية غويطة مقاس 24 سم تروفال بسعر 99 جنية .
  • طقم كنك ( مقاس 1 – 3 – 5 ) الزنوكي 3 قطع بسعر 99 جنية .
  • طقم 2 مقلاية مقاس ( 22 – 16 ) سم تروفال بسعر 99 جنية .
  • مقلاية مقاس 28 سم تروفال بسعر 99 جنية .
  • قالب كيك مستطيل مقاس 30 سم تروفال بسعر 99 جنية .

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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