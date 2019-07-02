عرض بيم ماركت الخميس 5 يوليو 2019

عرض جديد من سلسلة بيم ماركت مصر بدءاً من الخميس 5/7/2019 م أو حتى نفاذ الكمية في جميع فروع بيم على الادوات والمستلزمات المنزلية .
منتجات وسلع عرض بيم الخميس
- شاشة ليد سمارت 49 بوصة جاك ( سمارت – واي فاي – صورة فائقة الجودة اتش دي – مدخلين اتش دي ام اي – – مدخلين يو اس بي – ستريو سبيكر – متصفح انترنت – مدخل انترنت – 3 سنوات ضمان ) بسعر 5199 جنية .
- حامل شاشة حتى 62 بوصة فوكس ستار بسعر 99.95 جنية .
- جهاز استقبال FHD ميني اتش دي هيومامس بسعر 199.95 جنية .
- صينية فرن مقاس 30 تروفال بسعر 99 جنية .
- حلة مقاس 18 تروفال بسعر 99 جنية .
- طقم صينية بيتزا مقاس ( 24-28 ) سم تروفال بسعر 99 جنية .
- لبانة مقاس 14 سم تروفال بسعر 99 جنية .
- طاجن مستطيل 25 سم تروفال بسعر 99 جنية .
- طقم 2 كسرولة مقاس ( 14 – 16 ) سم تروفال بسعر 99 جنية .
- مقلاية غويطة مقاس 24 سم تروفال بسعر 99 جنية .
- طقم كنك ( مقاس 1 – 3 – 5 ) الزنوكي 3 قطع بسعر 99 جنية .
- طقم 2 مقلاية مقاس ( 22 – 16 ) سم تروفال بسعر 99 جنية .
- مقلاية مقاس 28 سم تروفال بسعر 99 جنية .
- قالب كيك مستطيل مقاس 30 سم تروفال بسعر 99 جنية .
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