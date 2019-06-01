عرض بيم ماركت مصر – الاثنين 3 يونيو 2019

عرض جديد من سلسلة بيم ماركت مصر بدءاً من يوم الاثنين 3-6-2019 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة من السلع والمنتجات في فروعها المختلفة .
منتجات وسلع عرض بيم الاثنين 3/6/2019
- ثلاجة ميني بار دي فروست وايت بوينت 91 لتر بضمان عام بسعر 2799 جنية .
- مروحة 21 بوصة بوكس وحائط بريفيكس اكسبريس ( امكانية التثبيت على الحائط أو الار3سرعات – سهلة الحمل – 5 سنوات ضمان ) بسعر 449.95 جنية .
- غسالة ملابس بريفيكس 3 كيلو جرام ( مروحة تعمل في الاتجاهين – صوت منخفض لمنع الازعاج – ضمان عامين ) بسعر 649.95 جنية . طقم زجاج حراري بورجام 6 قطع تركي بسعر 384.95 جنية .
- هاتف محمول اي كيو يو اف اكس( شريحتي اتصال – كشاف – راديو – يدعم بطاقة ذاكرة – ضمان عام ) بسعر 169.95 جنية .
- كوفرتة صيفي زوجي 200*4 سم الوان طيبة قطن 100 % بسعر 249 جنية .
- جهاز استقبال ميني سوني ستار / رويال بسعر 199.95 جنية .
- طقم اكواب زجاج شوب 6 قطع بسعر 29.95 جنية .
- منشر غسيل كبير بسبت للماشابك بسعر 299.95 جنية .
- تروللي مطبخ راتان الهلال والنجمة 4 دور بسعر 124.95 جنية .
- سلم بلاستيك الهلال والنجمة 2 درجة بسعر 159 جنية .
- بانيه دجاج عادي اطياب 20 قطعة بسعر 67.95 جنية .
- برتزل مخبوز بطعم ( الجبنة – الطماطم – خل وملح – بيتزا – فلفل حلو – زيتون وزعتر ) فرتزل 100 جرام بسعر 3.95 جنية .
- كيك كاكاو مغطى بالشيكولاتة ومحشو كريمة ( فراولة – فانليا – الشيكولاتة ) فيوز 12 قطعة بسعر 9.95 جنية .
- بطاطس شيبس ( بالجبنة المتبلة – بالشطة والليمون – بالفلفل الحلو ) تايجر 183-193 جرام بسعر 7.95 جنية .
- بسكويت ساندوتش مغطى بالشيكولاتة ومحشو كريمة ( فراولة – فانليا ) مارشي 12 قطعة بسعر 9.95 جنية .
- تونة مفتت ( بارد – حار ) ليزا 140140 جرام بسعر 8.50 جنية .
- بسكويت ساندوتش محشو ومغطى بالشيكولاتة شوكو باستو 12 قطعة بسعر 9.95 جنية .
- كيك محشو بكريمة الفانليا ومغطى بالشيكولاتة البيضاء فيوز 12 قطعة بسعر 9.95 جنية .
- كيك بالفانليا محشو كريمة بالفانليا لوكس 12 قطعة بسعر 9.95 جنية .
التعليقات