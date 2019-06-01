عرض بيم ماركت مصر – الاثنين 3 يونيو 2019

عرض جديد من سلسلة بيم ماركت مصر بدءاً من يوم الاثنين 3-6-2019 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة من السلع والمنتجات في فروعها المختلفة .

منتجات وسلع عرض بيم الاثنين 3/6/2019