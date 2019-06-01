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عرض بيم ماركت مصر – الاثنين 3 يونيو 2019

كتب محمد عبد الرازقفي آخر تحديث
عرض بيم ماركت مصر – الاثنين 3 يونيو 2019

عرض جديد من سلسلة بيم ماركت مصر بدءاً من يوم الاثنين 3-6-2019 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة من السلع والمنتجات في فروعها المختلفة .

منتجات وسلع عرض بيم الاثنين 3/6/2019

  • ثلاجة ميني بار دي فروست وايت بوينت 91 لتر بضمان عام بسعر 2799 جنية .
  • مروحة 21 بوصة بوكس وحائط بريفيكس اكسبريس ( امكانية التثبيت على الحائط أو الار3سرعات – سهلة الحمل – 5 سنوات ضمان ) بسعر 449.95 جنية .
  • غسالة ملابس بريفيكس 3 كيلو جرام ( مروحة تعمل في الاتجاهين – صوت منخفض لمنع الازعاج – ضمان عامين ) بسعر 649.95 جنية . طقم زجاج حراري بورجام 6 قطع تركي بسعر 384.95 جنية .
  • هاتف محمول اي كيو يو اف اكس( شريحتي اتصال – كشاف – راديو – يدعم بطاقة ذاكرة – ضمان عام ) بسعر 169.95 جنية .
  • كوفرتة صيفي زوجي 200*4 سم الوان طيبة قطن 100 % بسعر 249 جنية .
  • جهاز استقبال ميني سوني ستار / رويال بسعر 199.95 جنية .
  • طقم اكواب زجاج شوب 6 قطع بسعر 29.95 جنية .
  • منشر غسيل كبير بسبت للماشابك بسعر 299.95 جنية .
  • تروللي مطبخ راتان الهلال والنجمة 4 دور بسعر 124.95 جنية .
  • سلم بلاستيك الهلال والنجمة 2 درجة بسعر 159 جنية .
  • بانيه دجاج عادي اطياب 20 قطعة بسعر 67.95 جنية .
  • برتزل مخبوز بطعم ( الجبنة – الطماطم – خل وملح – بيتزا – فلفل حلو – زيتون وزعتر ) فرتزل 100 جرام بسعر 3.95 جنية .
  • كيك كاكاو مغطى بالشيكولاتة ومحشو كريمة ( فراولة – فانليا – الشيكولاتة ) فيوز 12 قطعة بسعر 9.95 جنية .
  • بطاطس شيبس ( بالجبنة المتبلة – بالشطة والليمون – بالفلفل الحلو ) تايجر 183-193 جرام بسعر 7.95 جنية .
  • بسكويت ساندوتش مغطى بالشيكولاتة ومحشو كريمة ( فراولة – فانليا ) مارشي 12 قطعة بسعر 9.95 جنية .
  • تونة مفتت ( بارد – حار ) ليزا 140140 جرام بسعر 8.50 جنية .
  • بسكويت ساندوتش محشو ومغطى بالشيكولاتة شوكو باستو 12 قطعة بسعر 9.95 جنية .
  • كيك محشو بكريمة الفانليا ومغطى بالشيكولاتة البيضاء فيوز 12 قطعة بسعر 9.95 جنية .
  • كيك بالفانليا محشو كريمة بالفانليا لوكس 12 قطعة بسعر 9.95 جنية .

 

عرض بيم ماركت مصر - الاثنين 3 يونيو 2019 عرض بيم ماركت مصر - الاثنين 3 يونيو 2019 عرض بيم ماركت مصر - الاثنين 3 يونيو 2019

عرض بيم ماركت مصر - الاثنين 3 يونيو 2019

عرض بيم ماركت مصر - الاثنين 3 يونيو 2019 عرض بيم ماركت مصر - الاثنين 3 يونيو 2019 عرض بيم ماركت مصر - الاثنين 3 يونيو 2019 عرض بيم ماركت مصر - الاثنين 3 يونيو 2019 عرض بيم ماركت مصر - الاثنين 3 يونيو 2019 عرض بيم ماركت مصر - الاثنين 3 يونيو 2019 عرض بيم ماركت مصر - الاثنين 3 يونيو 2019 عرض بيم ماركت مصر - الاثنين 3 يونيو 2019 عرض بيم ماركت مصر - الاثنين 3 يونيو 2019 عرض بيم ماركت مصر - الاثنين 3 يونيو 2019 عرض بيم ماركت مصر - الاثنين 3 يونيو 2019 عرض بيم ماركت مصر - الاثنين 3 يونيو 2019 عرض بيم ماركت مصر - الاثنين 3 يونيو 2019 عرض بيم ماركت مصر - الاثنين 3 يونيو 2019 عرض بيم ماركت مصر - الاثنين 3 يونيو 2019 عرض بيم ماركت مصر - الاثنين 3 يونيو 2019 عرض بيم ماركت مصر - الاثنين 3 يونيو 2019 عرض بيم ماركت مصر - الاثنين 3 يونيو 2019 عرض بيم ماركت مصر - الاثنين 3 يونيو 2019

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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