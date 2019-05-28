عرض بيم ماركت مصر – الخميس 30 مايو 2019

عرض جديد من سلسلة بيم ماركت BIM مصر بدءاً من يوم الخميس 30-5-2019 م أو حتى نفاذ الكمية على اجهزة عناية بالشعر والعاب اطفال .

منتجات عرض الاسبوع من بيم مصر