 التخطي إلى المحتوى

عرض بيم ماركت مصر – الخميس 30 مايو 2019

كتب محمد عبد الرازقفي آخر تحديث
عرض بيم ماركت مصر – الخميس 30 مايو 2019

عرض جديد من سلسلة بيم ماركت BIM مصر بدءاً من يوم الخميس 30-5-2019 م أو حتى نفاذ الكمية على اجهزة عناية بالشعر والعاب اطفال .

منتجات عرض الاسبوع من بيم مصر

  • ماكينة حلاقة للشعر والذقن ميانتا 16 مستوى للطول ( شفرات سهلة الفك والتركيب والتنظيف – تعمل بسلك أو بدون سلك – مؤشر شحن – عامين ضمان ) بسعر 489 جنية .
  • مجفف شعر براون ( 1800 واط – خفيف الوزن – تجفيف سريع – ساخن وبارد – ضمان عامين ) بسعر 577 جنية .
  • مكواة شعر ميانتا ( سيراميك – بالايونات – 220 درجة مئوية – خاصة التسخين السريع – 6 مستويات رقيمة للحرارة – تناسب جميع انواع الشعر – آمن على الشعر الملون – امكانية التجعيد والتمويج – خاصية الايقاف التلقائي – ضمان عامين ) بسعر 439 جنية . فرشاة شعر كهربائية ميانتا ( سيراميك – بالايونات – 210 درجة مئوية – للشعر الرطب والجاف – خاصية الإيقاف التلقائي – مؤشر رقمي – ضمان عامين ) بسعر 649.95 جنية .
  • مكواة شعر مموج ميانتا ( قفازات حرارية للوقاية – سيراميك – – خاصية التسخين السريع – 215 درجة مئوية – مؤشر ضوئي – ضمان عامين ) بسعر 319 جنية .
  • دواسة اشكال 40*70 سم بسعر 53.95 جنية .
  • مشاية اشكال 70*125 سم بسعر 159.95 جنية .
  • كيس بالون 50 بالونة بسعر 19.95 جنية .
  • بولينج اطفال كيتي ميكي بسعر 26.95 جنية .
  • عربية تويستر بالريموت والشاحن بسعر 129.95 جنية .
  • سيارة سباق بينجو 3 قطع بسعر 25 جنية .
  • طقم زجاجة فقاعات بينجو 2 قطعة بسعر 20 جنية .
  • عروسة اشكال بسعر 26.95 جنية .
  • كرة شاطىء فسفوري بسعر 9.95 جنية .
  • جردل مكعبات بسعر 26.95 جنية .
  • كيس بالون 12 بالونة بسعر 3.95 جنية .
  • مسدس فقاعات بينجو بسعر 30 جنية .

عرض بيم ماركت مصر - الخميس 30 مايو 2019 عرض بيم ماركت مصر - الخميس 30 مايو 2019 عرض بيم ماركت مصر - الخميس 30 مايو 2019 عرض بيم ماركت مصر - الخميس 30 مايو 2019 عرض بيم ماركت مصر - الخميس 30 مايو 2019 عرض بيم ماركت مصر - الخميس 30 مايو 2019 عرض بيم ماركت مصر - الخميس 30 مايو 2019 عرض بيم ماركت مصر - الخميس 30 مايو 2019 عرض بيم ماركت مصر - الخميس 30 مايو 2019 عرض بيم ماركت مصر - الخميس 30 مايو 2019 عرض بيم ماركت مصر - الخميس 30 مايو 2019 عرض بيم ماركت مصر - الخميس 30 مايو 2019 عرض بيم ماركت مصر - الخميس 30 مايو 2019 عرض بيم ماركت مصر - الخميس 30 مايو 2019 عرض بيم ماركت مصر - الخميس 30 مايو 2019 عرض بيم ماركت مصر - الخميس 30 مايو 2019 عرض بيم ماركت مصر - الخميس 30 مايو 2019 عرض بيم ماركت مصر - الخميس 30 مايو 2019 عرض بيم ماركت مصر - الخميس 30 مايو 2019

سوف يهمك:

عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.