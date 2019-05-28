عرض بيم ماركت مصر – الخميس 30 مايو 2019

عرض جديد من سلسلة بيم ماركت BIM مصر بدءاً من يوم الخميس 30-5-2019 م أو حتى نفاذ الكمية على اجهزة عناية بالشعر والعاب اطفال .
منتجات عرض الاسبوع من بيم مصر
- ماكينة حلاقة للشعر والذقن ميانتا 16 مستوى للطول ( شفرات سهلة الفك والتركيب والتنظيف – تعمل بسلك أو بدون سلك – مؤشر شحن – عامين ضمان ) بسعر 489 جنية .
- مجفف شعر براون ( 1800 واط – خفيف الوزن – تجفيف سريع – ساخن وبارد – ضمان عامين ) بسعر 577 جنية .
- مكواة شعر ميانتا ( سيراميك – بالايونات – 220 درجة مئوية – خاصة التسخين السريع – 6 مستويات رقيمة للحرارة – تناسب جميع انواع الشعر – آمن على الشعر الملون – امكانية التجعيد والتمويج – خاصية الايقاف التلقائي – ضمان عامين ) بسعر 439 جنية . فرشاة شعر كهربائية ميانتا ( سيراميك – بالايونات – 210 درجة مئوية – للشعر الرطب والجاف – خاصية الإيقاف التلقائي – مؤشر رقمي – ضمان عامين ) بسعر 649.95 جنية .
- مكواة شعر مموج ميانتا ( قفازات حرارية للوقاية – سيراميك – – خاصية التسخين السريع – 215 درجة مئوية – مؤشر ضوئي – ضمان عامين ) بسعر 319 جنية .
- دواسة اشكال 40*70 سم بسعر 53.95 جنية .
- مشاية اشكال 70*125 سم بسعر 159.95 جنية .
- كيس بالون 50 بالونة بسعر 19.95 جنية .
- بولينج اطفال كيتي ميكي بسعر 26.95 جنية .
- عربية تويستر بالريموت والشاحن بسعر 129.95 جنية .
- سيارة سباق بينجو 3 قطع بسعر 25 جنية .
- طقم زجاجة فقاعات بينجو 2 قطعة بسعر 20 جنية .
- عروسة اشكال بسعر 26.95 جنية .
- كرة شاطىء فسفوري بسعر 9.95 جنية .
- جردل مكعبات بسعر 26.95 جنية .
- كيس بالون 12 بالونة بسعر 3.95 جنية .
- مسدس فقاعات بينجو بسعر 30 جنية .
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