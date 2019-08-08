عرض بيم ماركت BIM اليوم الخميس 8 أغسطس 2019

عرض اسبوعي جديد من سلسلة بيم ماركت في مصر ليوم الخميس 8-8-2019 م وحتى نفاذ الكمية , في جميع فروع بيم المختلفة وعددها 307 فرع في مدن مختلفة مصرية .
منتجات عرض بيم الخميس بمناسبة عيد الاضحى المبارك
- فرن كهرباء كوميتال 36 لتر بتايمر وضمان عام بسعر 475 جنية .
- مضرب يدوي 8*1 كوميتال ( 400 واط – اسلحة ستانلس ستيل – سلاح للعجين – سلاح للخفق – سلاح للبيض – 2 وعاء – ستاند – ضمان عام – منتج تركي ) بسعر 525 جنية .
- مكنسة برميلية تاتش ( 2000 واط – 21 لتر – شنطة اتربة – قابلة للغسل – شفط مياه واتربة – شفط وطرد – ضمان عامين ) بسعر 1449 جنية .
- فرشة شعر بسعر 10.95 جنية .
- حلة جرانيت مهتاب ( مقاس 30 سم – منتج تركي ) بسعر 329.95 جنية .
- حلة جرانيت مهتاب ( مقاس 34 سم – منتج تركي ) بسعر 399.95 جنية.
- سليم ميتانلك بينجو بسعر 30 جنية .
- بيضة بينجو بسعر 15 جنية .
- بينجو دو 10 ميني كان بسعر 45 جنية .
- بينجو دو اشكال كيك 4 قطع بسعر 75 جنية .
- عروسة بينجو بسعر 35 جنيه.
- دبور بينجو بسعر 20 جنيه .
- مسدس بينجو بسعر 20 جنيه.
- جردل بحر بينجو بسعر 20 جنيه.
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