عرض بيم ماركت BIM اليوم الخميس 8 أغسطس 2019

عرض اسبوعي جديد من سلسلة بيم ماركت في مصر ليوم الخميس 8-8-2019 م وحتى نفاذ الكمية , في جميع فروع بيم المختلفة وعددها 307 فرع في مدن مختلفة مصرية .

منتجات عرض بيم الخميس بمناسبة عيد الاضحى المبارك