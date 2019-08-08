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عرض بيم ماركت BIM اليوم الخميس 8 أغسطس 2019

كتب محمد عبد الرازقفي آخر تحديث

عرض اسبوعي جديد من سلسلة بيم ماركت في مصر ليوم الخميس 8-8-2019 م وحتى نفاذ الكمية , في جميع فروع بيم المختلفة وعددها 307 فرع في مدن مختلفة مصرية .

منتجات عرض بيم الخميس بمناسبة عيد الاضحى المبارك

  • فرن كهرباء كوميتال 36 لتر بتايمر وضمان عام بسعر 475 جنية .
  • مضرب يدوي 8*1 كوميتال ( 400 واط – اسلحة ستانلس ستيل – سلاح للعجين – سلاح للخفق – سلاح للبيض – 2 وعاء – ستاند – ضمان عام – منتج تركي ) بسعر 525 جنية .
  • مكنسة برميلية تاتش ( 2000 واط – 21 لتر – شنطة اتربة – قابلة للغسل – شفط مياه واتربة – شفط وطرد – ضمان عامين ) بسعر 1449 جنية .
  • فرشة شعر بسعر 10.95 جنية .
  • حلة جرانيت مهتاب ( مقاس 30 سم – منتج تركي ) بسعر 329.95 جنية .
  • حلة جرانيت مهتاب ( مقاس 34 سم – منتج تركي ) بسعر 399.95 جنية.
  • سليم ميتانلك بينجو بسعر 30 جنية .
  • بيضة بينجو بسعر 15 جنية .
  • بينجو دو 10 ميني كان بسعر 45 جنية .
  • بينجو دو اشكال كيك 4 قطع بسعر 75 جنية .
  • عروسة بينجو بسعر 35 جنيه.
  • دبور بينجو بسعر 20 جنيه .
  • مسدس بينجو بسعر 20 جنيه.
  • جردل بحر بينجو بسعر 20 جنيه.

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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