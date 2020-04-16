عرض بيم ماركت BIM مصر – الاثنين 20 إبريل 2020

عرض جديد من سلسلة بيم ماركت مصر ليوم الاثنين الموافق 20-4-2020 م وحتى نفاذ الكمية في جميع فروع بيم , ومجموعة كبيرة من المنتجات الغذائية بمناسبة شهر رمضان المبارك 2020.

مجلة عروض بيم الاثنين 24 ابريل 2020

عروض على منتجات البقالة والياميش والعصائر والمخللات.

حليب كامل الدسم لاكتيل – مكرونة ( مرمرية – شعرية – خواتم – سباجيتي – فرن ) رانسي – ارز مصري ميس نور – بانبه دجاج حار او عادي أطياب – جبنة بيضاء اسطنبولي او براميلي او فيتا بيريزيدان – سمن نباتي تبارك – سمن نباتي فهد – دقيق جميع الاغراض العراف – موزاريلا مبشورة ايطاليانو – قهوة سريعة التحضير نسكافيه – لحم مفروم اللحيمي – زبدة طبيعي انكور – صلصة طماطم داينتي تركيز 18-20% – حليب مجفف كامل الدسم ميرو – حليب مجفف نباتي كامل الدسم مويو – طحينة داينتي – فول مدمس سادة توليدو – تمر هندي ديلي – دوم مجروش ديلي – خروب مجروش ديلي – كركديه ديلي – مشروب قمر الدين شريع التحضير – مشروب سريع التحضير برتقال أو مانجو أو خوخ أو توت توليدو – مشروب تفاح أو مانجو أو كوكتيل أو جوافة فروت آب – مشروب تفاح أو كوكتيل أو جوافة بيتي – مششروب مانجة بيتي – زيتون اسةد شيخون – مخلل مشكل شيخون – زيتون أخضر شيخون – ليمون معصفر شيخون – مخلل بلدي شيخون – خيار متبل شيخون – فلفل مكسيكي مخلل شيخون – فلفل هالوبينو شيخون.