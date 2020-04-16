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عرض بيم ماركت BIM مصر – الاثنين 20 إبريل 2020

كتب محمد عبد الرازقفي آخر تحديث
عرض بيم ماركت BIM مصر – الاثنين 20 إبريل 2020

عرض جديد من سلسلة بيم ماركت مصر ليوم الاثنين الموافق 20-4-2020 م وحتى نفاذ الكمية في جميع فروع بيم , ومجموعة كبيرة من المنتجات الغذائية بمناسبة شهر رمضان المبارك 2020.

مجلة عروض بيم الاثنين 24 ابريل 2020

عروض على منتجات البقالة والياميش والعصائر والمخللات.

حليب كامل الدسم لاكتيل – مكرونة ( مرمرية – شعرية – خواتم – سباجيتي – فرن ) رانسي – ارز مصري ميس نور – بانبه دجاج حار او عادي أطياب – جبنة بيضاء اسطنبولي او براميلي او فيتا بيريزيدان – سمن نباتي تبارك – سمن نباتي فهد – دقيق جميع الاغراض العراف – موزاريلا مبشورة ايطاليانو – قهوة سريعة التحضير نسكافيه – لحم مفروم اللحيمي – زبدة طبيعي انكور – صلصة طماطم داينتي تركيز 18-20% – حليب مجفف كامل الدسم ميرو – حليب مجفف نباتي كامل الدسم مويو – طحينة داينتي – فول مدمس سادة توليدو – تمر هندي ديلي – دوم مجروش ديلي – خروب مجروش ديلي – كركديه ديلي – مشروب قمر الدين شريع التحضير – مشروب سريع التحضير برتقال أو مانجو أو خوخ أو توت توليدو – مشروب تفاح أو مانجو أو كوكتيل أو جوافة فروت آب – مشروب تفاح أو كوكتيل أو جوافة بيتي – مششروب مانجة بيتي – زيتون اسةد شيخون – مخلل مشكل شيخون – زيتون أخضر شيخون – ليمون معصفر شيخون – مخلل بلدي شيخون – خيار متبل شيخون – فلفل مكسيكي مخلل شيخون – فلفل هالوبينو شيخون.

عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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