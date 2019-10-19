عرض بيم مصر BIM – الاثنين 21 أكتوبر 2019

عرض جديد من سلسلة بيم ماركت في مصر بدءاً من يوم الاثنين 21-10-2019 م وحتى نفاذ الكمية عل مجموعة من المنتجات , والعرض سارى في جميع فروع بيم وعددها 310 فرع بمصر.







منتجات وسلع عرض بيم الاثنين

جبنة بيضاء نباتي الدهن ( فيتا – براميلي بالفلفل – إسطنبولي ) لامدي / لاندي 1299 جرام بسعر 23.95 جنيه. حليب كامل الدسم لاكتيل 500 مل بسعر 5.5 جنيه. زيت دوار الشمس هلا 2.25 لتر بسعر 37.95 جنيه. زيت خليط هدية 1 لتر بسعر 15.75 جنيه. مانجة ( كيت – كنت ) 2 كيلو جرام بسعر 26.95 جنيه. منظف زجاج + عبوة إقتصادية ليدا 500 مل بسعر 11.5 جنيه. صلصلة طماطم تمارا 1 كيلو جرام بسعر 14.75 جنيه. شوكولاته ( سادة / بالحليب ) بيور 3 أصابع عدد 5 قطع بسعر 19.95 جنيه. مشروب ( تفاح – مانجو – كوكتيل – جوافة ) فروت آب 200 مل بسعر 1.60 جنيه. حلاوة المولد العبد 16 قطعة بسعر 78 جنيه. برتزل مخبوز ( جبنة – شطة وليمون – جبنة وبصل ) فرتزل 98 – 102 جرام بسعر 3.25 جنيه. قهوة بولندي سريعة التحضير تشيبو جولد 75 جرام بسعر 36.95 جنيه. صابون وجه هيمالايا 4 قطع وزن 125 جرام للقطعة بسعر 26,.95 جنيه. عسل حبة البركة كهرمان 250 جرام بسعر 14.95 جنيه. جبنة مثلثات ابو الولد 32 مثلث بسعر 24.95 جنيه. حلاوة سادة الاصلي 55 جرام بسعر 27.95 جنيه.





