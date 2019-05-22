عرض بيم BIM ماركت – الخميس 23 مايو 2019

عرض جديد من سلسلة بيم ماركت بدءاً من يوم الخميس 23/5/2019 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة متنوعة من الدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية .

منتجات وسلع عرض بيم الخميس