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عرض بيم BIM ماركت – الخميس 23 مايو 2019

كتب محمد عبد الرازق آخر تحديث
عرض بيم BIM ماركت – الخميس 23 مايو 2019

عرض جديد من سلسلة بيم ماركت بدءاً من يوم الخميس 23/5/2019 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة متنوعة من الدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية .

منتجات وسلع عرض بيم الخميس

  • مكنسة كهربائية سامسونج 1600 واط ( شفط وطرد – مؤشر ليكس الاتربة – فلتر للاتربة – ذراع تلسكوبي – ضمان عامين ) بسعر 1399 جنية .
  • مكواة بخار جروهي 1600 واط ( قاعدة مغطاة بالسيراميك – ضمان عام ) بسعر 189 جنية .
  • غسالة ملابس فوق اتوماتيك مابي ( 12 كيلو جرام – مسحوق عادي أو اتوماتيك – برامج متعددة – 5 مستويات لدرجات الحرارة – جسم معدني مقاوم للصدأ – منتج امريكي صنع في المكسيك – 5 سنوات ضمان ) بسعر 5499 جنية .
  • باسكت قمامة بالعجل 60 لتر الهلال والنجمة بسعر 115 جنية .
  • جردل فوريرة لهلوبة الهلال والنجمة بسعر 149.95 جنية .
  • جاروف بالكاوتشة بيد معدن الهلال والنجمة بسعر 21.95 جنية .
  • مساخدة باليد الهلال والنجمة بسعر 13.95 جنية .
  • زعافة كورة الهلال والنجمة بذراع قابل للأمتداد بسعر 22.95 جنية .
  • فرشة تواليت بالقاعدة الهلال والنجمة بسعر 9.95 جنية .
  • مقشة باليد ( خشنة – ناعمة ) الهلال والنجمة بسعر 17.95 جنية .
  • دواسة حمام قطن 50*70 سم بسعر 49.95 جنية .
  • شماعة خشب زان 6 كابولي بسعر 39.95 جنية .
  • فرشة بالجاروف الهلال والنجمة بسعر 12.95 جنية .
  • مساحة دوارة بسعر 49.95 جنية .
  • طقم شماعة ملابس خشب زان 3 قطع بسعر 24.95 جنية .
  • كرسي حمام الهلال والنجمة بسعر 34.95 جنية .
  • سبت غسيل الهلال والنجمة بسعر 44.95 جنية .
  • دواسة قطن 50*70 سم بسعر 44.95 جنية .
  • موب الهلال والنجمة بسعر 7.95 جنية .
  • مساحة متعددة الاستخدامات بيد معدن بسعر 42.95 جنية .

عرض بيم BIM ماركت - الخميس 23 مايو 2019 عرض بيم BIM ماركت - الخميس 23 مايو 2019 عرض بيم BIM ماركت - الخميس 23 مايو 2019 عرض بيم BIM ماركت - الخميس 23 مايو 2019 عرض بيم BIM ماركت - الخميس 23 مايو 2019 عرض بيم BIM ماركت - الخميس 23 مايو 2019 عرض بيم BIM ماركت - الخميس 23 مايو 2019 عرض بيم BIM ماركت - الخميس 23 مايو 2019 عرض بيم BIM ماركت - الخميس 23 مايو 2019 عرض بيم BIM ماركت - الخميس 23 مايو 2019 عرض بيم BIM ماركت - الخميس 23 مايو 2019 عرض بيم BIM ماركت - الخميس 23 مايو 2019 عرض بيم BIM ماركت - الخميس 23 مايو 2019 عرض بيم BIM ماركت - الخميس 23 مايو 2019 عرض بيم BIM ماركت - الخميس 23 مايو 2019 عرض بيم BIM ماركت - الخميس 23 مايو 2019 عرض بيم BIM ماركت - الخميس 23 مايو 2019 عرض بيم BIM ماركت - الخميس 23 مايو 2019 عرض بيم BIM ماركت - الخميس 23 مايو 2019 عرض بيم BIM ماركت - الخميس 23 مايو 2019 عرض بيم BIM ماركت - الخميس 23 مايو 2019 عرض بيم BIM ماركت - الخميس 23 مايو 2019

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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