عرض بيم BIM ماركت – الخميس 23 مايو 2019

عرض جديد من سلسلة بيم ماركت بدءاً من يوم الخميس 23/5/2019 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة متنوعة من الدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية .
منتجات وسلع عرض بيم الخميس
- مكنسة كهربائية سامسونج 1600 واط ( شفط وطرد – مؤشر ليكس الاتربة – فلتر للاتربة – ذراع تلسكوبي – ضمان عامين ) بسعر 1399 جنية .
- مكواة بخار جروهي 1600 واط ( قاعدة مغطاة بالسيراميك – ضمان عام ) بسعر 189 جنية .
- غسالة ملابس فوق اتوماتيك مابي ( 12 كيلو جرام – مسحوق عادي أو اتوماتيك – برامج متعددة – 5 مستويات لدرجات الحرارة – جسم معدني مقاوم للصدأ – منتج امريكي صنع في المكسيك – 5 سنوات ضمان ) بسعر 5499 جنية .
- باسكت قمامة بالعجل 60 لتر الهلال والنجمة بسعر 115 جنية .
- جردل فوريرة لهلوبة الهلال والنجمة بسعر 149.95 جنية .
- جاروف بالكاوتشة بيد معدن الهلال والنجمة بسعر 21.95 جنية .
- مساخدة باليد الهلال والنجمة بسعر 13.95 جنية .
- زعافة كورة الهلال والنجمة بذراع قابل للأمتداد بسعر 22.95 جنية .
- فرشة تواليت بالقاعدة الهلال والنجمة بسعر 9.95 جنية .
- مقشة باليد ( خشنة – ناعمة ) الهلال والنجمة بسعر 17.95 جنية .
- دواسة حمام قطن 50*70 سم بسعر 49.95 جنية .
- شماعة خشب زان 6 كابولي بسعر 39.95 جنية .
- فرشة بالجاروف الهلال والنجمة بسعر 12.95 جنية .
- مساحة دوارة بسعر 49.95 جنية .
- طقم شماعة ملابس خشب زان 3 قطع بسعر 24.95 جنية .
- كرسي حمام الهلال والنجمة بسعر 34.95 جنية .
- سبت غسيل الهلال والنجمة بسعر 44.95 جنية .
- دواسة قطن 50*70 سم بسعر 44.95 جنية .
- موب الهلال والنجمة بسعر 7.95 جنية .
- مساحة متعددة الاستخدامات بيد معدن بسعر 42.95 جنية .
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