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عرض بيم BIM ماركت – الخميس 9 مايو 2019

كتب محمد عبد الرازق آخر تحديث

عرض جديد من سلسلة بيم ماركت مصر بدءاً من يوم الخميس 9/5/2019 م وحتى نفاذ الكمية على مجموعة من الادوات المنزلية , والعرض متوفر في كل فروع بيم ماركت المختلفة في مصر .

  • قطاعة بيض 2 عين بسعر 16.95 جنية .
  • قطاعة شيبسي وخضار بسعر 12.95 جنية .
  • ماسك سيليكون حراري 2 قطعة بسعر 22.95 جنية .
  • مبشرة متعددة 3*1 بسعر 17.95 جنية .
  • مبشرة كف استانلس بسعر 14.95 جنية .
  • مقص بفتاحة بسعر 11.95 جنية .
  • شيالة تحمير بمصفاه استانلس بسعر 18.95 جنية .
  • مبشرة 4*1 استانلس بسعر 31.95 جنية .
  • طقم جوانتي تنظيف 2 قطعة بسعر 8.95 جنية .
  • لوح تقطيع بلاستيك الوان بسعر 22.95 جنية .
  • طقم فرشاة بوتاجاز 3 قطع بسعر 9.95 جنية .
  • قاعدة سخن سيليكون 2 قطعة بسعر 15.95 جنية .
  • فرشاة تنظيف بخزان صابون 2 قطعة بسعر 16.95 جنية .
  • لوح تقطيع خشب زان بسعر 44.95 جنية .
  • طقم مقصات 4 قطع بسعر 24.95 جنية .
  • طقم توزيع خشب 4 قطع بسعر 19.95 جنية .
  • مقوار استانلس بسعر 14.95 جنية .
  • ماسك مشاوي استانلس كبير بسعر 15.95 جنية .
  • ماسك سيليكون كبير بسعر 26.95 جنية .
  • ملعقة سيليكون غويطة بسعر 14.95 جنية .
  • طقم فرشاة + سباتيولا بسعر 14.95 جنية .
  • سكينة سيراميك كبيرة بسعر 21.95 جنية .
  • سكينة فاكهة مشرشرة بسعر 5.95 جنية .
  • سكينة جرانيت الوان بجراب بسعر 14.95 جنية .
  • طقم سكينة سيراميك 2 قطعة بسعر 13.95 جنية .
  • قطعة توزيع سيليكون يد استانلس بسعر 29.95 جنية .
  • ملعقة أو شوكة كبيرة شيف بلس 6 قطع بسعر 27.95 جنية .
  • ملعقة أو شوكة صغيرة شيف بلس 6 قطع بسعر 18.95 جنية .

عرض بيم BIM ماركت - الخميس 9 مايو 2019 عرض بيم BIM ماركت - الخميس 9 مايو 2019 عرض بيم BIM ماركت - الخميس 9 مايو 2019 عرض بيم BIM ماركت - الخميس 9 مايو 2019 عرض بيم BIM ماركت - الخميس 9 مايو 2019 عرض بيم BIM ماركت - الخميس 9 مايو 2019 عرض بيم BIM ماركت - الخميس 9 مايو 2019 عرض بيم BIM ماركت - الخميس 9 مايو 2019 عرض بيم BIM ماركت - الخميس 9 مايو 2019 عرض بيم BIM ماركت - الخميس 9 مايو 2019 عرض بيم BIM ماركت - الخميس 9 مايو 2019 عرض بيم BIM ماركت - الخميس 9 مايو 2019 عرض بيم BIM ماركت - الخميس 9 مايو 2019 عرض بيم BIM ماركت - الخميس 9 مايو 2019 عرض بيم BIM ماركت - الخميس 9 مايو 2019 عرض بيم BIM ماركت - الخميس 9 مايو 2019 عرض بيم BIM ماركت - الخميس 9 مايو 2019 عرض بيم BIM ماركت - الخميس 9 مايو 2019 عرض بيم BIM ماركت - الخميس 9 مايو 2019 عرض بيم BIM ماركت - الخميس 9 مايو 2019 عرض بيم BIM ماركت - الخميس 9 مايو 2019 عرض بيم BIM ماركت - الخميس 9 مايو 2019 عرض بيم BIM ماركت - الخميس 9 مايو 2019 عرض بيم BIM ماركت - الخميس 9 مايو 2019 عرض بيم BIM ماركت - الخميس 9 مايو 2019 عرض بيم BIM ماركت - الخميس 9 مايو 2019 عرض بيم BIM ماركت - الخميس 9 مايو 2019 عرض بيم BIM ماركت - الخميس 9 مايو 2019 عرض بيم BIM ماركت - الخميس 9 مايو 2019 عرض بيم BIM ماركت - الخميس 9 مايو 2019

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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