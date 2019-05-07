عرض بيم BIM ماركت – الخميس 9 مايو 2019

عرض جديد من سلسلة بيم ماركت مصر بدءاً من يوم الخميس 9/5/2019 م وحتى نفاذ الكمية على مجموعة من الادوات المنزلية , والعرض متوفر في كل فروع بيم ماركت المختلفة في مصر .

قطاعة بيض 2 عين بسعر 16.95 جنية .

قطاعة شيبسي وخضار بسعر 12.95 جنية .

ماسك سيليكون حراري 2 قطعة بسعر 22.95 جنية .

مبشرة متعددة 3*1 بسعر 17.95 جنية .

مبشرة كف استانلس بسعر 14.95 جنية .

مقص بفتاحة بسعر 11.95 جنية .

شيالة تحمير بمصفاه استانلس بسعر 18.95 جنية .

مبشرة 4*1 استانلس بسعر 31.95 جنية .

طقم جوانتي تنظيف 2 قطعة بسعر 8.95 جنية .

لوح تقطيع بلاستيك الوان بسعر 22.95 جنية .

طقم فرشاة بوتاجاز 3 قطع بسعر 9.95 جنية .

قاعدة سخن سيليكون 2 قطعة بسعر 15.95 جنية .

فرشاة تنظيف بخزان صابون 2 قطعة بسعر 16.95 جنية .

لوح تقطيع خشب زان بسعر 44.95 جنية .

طقم مقصات 4 قطع بسعر 24.95 جنية .

طقم توزيع خشب 4 قطع بسعر 19.95 جنية .

مقوار استانلس بسعر 14.95 جنية .

ماسك مشاوي استانلس كبير بسعر 15.95 جنية .

ماسك سيليكون كبير بسعر 26.95 جنية .

ملعقة سيليكون غويطة بسعر 14.95 جنية .

طقم فرشاة + سباتيولا بسعر 14.95 جنية .

سكينة سيراميك كبيرة بسعر 21.95 جنية .

سكينة فاكهة مشرشرة بسعر 5.95 جنية .

سكينة جرانيت الوان بجراب بسعر 14.95 جنية .

طقم سكينة سيراميك 2 قطعة بسعر 13.95 جنية .

قطعة توزيع سيليكون يد استانلس بسعر 29.95 جنية .

ملعقة أو شوكة كبيرة شيف بلس 6 قطع بسعر 27.95 جنية .

ملعقة أو شوكة صغيرة شيف بلس 6 قطع بسعر 18.95 جنية .