عرض بيم BIM ماركت – الخميس 9 مايو 2019

عرض جديد من سلسلة بيم ماركت مصر بدءاً من يوم الخميس 9/5/2019 م وحتى نفاذ الكمية على مجموعة من الادوات المنزلية , والعرض متوفر في كل فروع بيم ماركت المختلفة في مصر .
- قطاعة بيض 2 عين بسعر 16.95 جنية .
- قطاعة شيبسي وخضار بسعر 12.95 جنية .
- ماسك سيليكون حراري 2 قطعة بسعر 22.95 جنية .
- مبشرة متعددة 3*1 بسعر 17.95 جنية .
- مبشرة كف استانلس بسعر 14.95 جنية .
- مقص بفتاحة بسعر 11.95 جنية .
- شيالة تحمير بمصفاه استانلس بسعر 18.95 جنية .
- مبشرة 4*1 استانلس بسعر 31.95 جنية .
- طقم جوانتي تنظيف 2 قطعة بسعر 8.95 جنية .
- لوح تقطيع بلاستيك الوان بسعر 22.95 جنية .
- طقم فرشاة بوتاجاز 3 قطع بسعر 9.95 جنية .
- قاعدة سخن سيليكون 2 قطعة بسعر 15.95 جنية .
- فرشاة تنظيف بخزان صابون 2 قطعة بسعر 16.95 جنية .
- لوح تقطيع خشب زان بسعر 44.95 جنية .
- طقم مقصات 4 قطع بسعر 24.95 جنية .
- طقم توزيع خشب 4 قطع بسعر 19.95 جنية .
- مقوار استانلس بسعر 14.95 جنية .
- ماسك مشاوي استانلس كبير بسعر 15.95 جنية .
- ماسك سيليكون كبير بسعر 26.95 جنية .
- ملعقة سيليكون غويطة بسعر 14.95 جنية .
- طقم فرشاة + سباتيولا بسعر 14.95 جنية .
- سكينة سيراميك كبيرة بسعر 21.95 جنية .
- سكينة فاكهة مشرشرة بسعر 5.95 جنية .
- سكينة جرانيت الوان بجراب بسعر 14.95 جنية .
- طقم سكينة سيراميك 2 قطعة بسعر 13.95 جنية .
- قطعة توزيع سيليكون يد استانلس بسعر 29.95 جنية .
- ملعقة أو شوكة كبيرة شيف بلس 6 قطع بسعر 27.95 جنية .
- ملعقة أو شوكة صغيرة شيف بلس 6 قطع بسعر 18.95 جنية .
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