عرض بيم BIM ماركت مصر – الاثنين 27 مايو 2019

عرض جديد من سلسلة بيم ماركت مصر بدءاً من يوم الاثنين 27/5/2019 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة من الاغذية والحلويات في فروع بيم مصر المختلفة .

منتجات عرض بيم الاثنين