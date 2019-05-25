عرض بيم BIM ماركت مصر – الاثنين 27 مايو 2019

عرض جديد من سلسلة بيم ماركت مصر بدءاً من يوم الاثنين 27/5/2019 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة من الاغذية والحلويات في فروع بيم مصر المختلفة .
منتجات عرض بيم الاثنين
- بطاطس شيبس ( بالمح – بالفلفل الحلو – بالهالبينو – الملح والخل – الجبن الشيدر والبصل ) روو 105- 120 جرام بسعر 8.45 جنية .
- سوداني مقرمش ( بالباربكيو – بالجبنة – بالكاتشب ) ابو عوف 500 جرام بسعر 16.95 جنية .
- شيكولاتة مشكلة جلاكسي جواهر 200 جرام بسعر 71.95 جنية .
- شيكولاتة محشوة بجوز الهند شيكو هند 900 جرام بسعر 39.95 جنية .
- سوداني بقشره مملح بيناتشو 400 جرام بسعر 15.95 جنية .
- شيكولاتة بجوز الهند كريستال 1 كيلو جرام / شيكولاتة بالكرسب كلودو 1 كيلو جرام / شيكولاتة بكريمة الحليب مع الفانليا 1 كيلو جرام بسعر 57.95 جنية .
- توفي مشكل بارادايس 120 قطعة بسعر 19.95 جنية .
- اكلير صولا 120 قطعة بسعر 19.95 جنية .
- بونبون بطعم ( القهوة بحشو اللبن – القهوة محشو كريمة القهوة – الزبدة الطبيعي ) صولا 800 جرام بسعر 39.95 جنية .
- بنبون كولا كنوز 40 قطعة بسعر 5.45 جنية .
- بنبون ( نعناع – كرز – برتقال – تفاح ) كنوز 104 جرام بسعر 5.45 جنية .
- مصاصة بوكي بوب 50 قطعة بسعر 24.95 جنية .
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