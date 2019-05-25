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عرض بيم BIM ماركت مصر – الاثنين 27 مايو 2019

كتب محمد عبد الرازق آخر تحديث
عرض بيم BIM ماركت مصر – الاثنين 27 مايو 2019

عرض جديد من سلسلة بيم ماركت مصر بدءاً من يوم الاثنين 27/5/2019 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة من الاغذية والحلويات في فروع بيم مصر المختلفة .

منتجات عرض بيم الاثنين

  • بطاطس شيبس ( بالمح – بالفلفل الحلو – بالهالبينو – الملح والخل – الجبن الشيدر والبصل ) روو 105- 120 جرام بسعر 8.45 جنية .
  • سوداني مقرمش ( بالباربكيو – بالجبنة – بالكاتشب ) ابو عوف 500 جرام بسعر 16.95 جنية .
  • شيكولاتة مشكلة جلاكسي جواهر 200 جرام بسعر 71.95 جنية .
  • شيكولاتة محشوة بجوز الهند شيكو هند 900 جرام بسعر 39.95 جنية .
  • سوداني بقشره مملح بيناتشو 400 جرام بسعر 15.95 جنية .
  • شيكولاتة بجوز الهند كريستال 1 كيلو جرام / شيكولاتة بالكرسب كلودو 1 كيلو جرام / شيكولاتة بكريمة الحليب مع الفانليا 1 كيلو جرام بسعر 57.95 جنية .
  • توفي مشكل بارادايس 120 قطعة بسعر 19.95 جنية .
  • اكلير صولا 120 قطعة بسعر 19.95 جنية .
  • بونبون بطعم ( القهوة بحشو اللبن – القهوة محشو كريمة القهوة – الزبدة الطبيعي ) صولا 800 جرام بسعر 39.95 جنية .
  • بنبون كولا كنوز 40 قطعة بسعر 5.45 جنية .
  • بنبون ( نعناع – كرز – برتقال – تفاح ) كنوز 104 جرام بسعر 5.45 جنية .
  • مصاصة بوكي بوب 50 قطعة بسعر 24.95 جنية .

عرض بيم BIM ماركت مصر - الاثنين 27 مايو 2019 عرض بيم BIM ماركت مصر - الاثنين 27 مايو 2019 عرض بيم BIM ماركت مصر - الاثنين 27 مايو 2019 عرض بيم BIM ماركت مصر - الاثنين 27 مايو 2019 عرض بيم BIM ماركت مصر - الاثنين 27 مايو 2019 عرض بيم BIM ماركت مصر - الاثنين 27 مايو 2019 عرض بيم BIM ماركت مصر - الاثنين 27 مايو 2019 عرض بيم BIM ماركت مصر - الاثنين 27 مايو 2019 عرض بيم BIM ماركت مصر - الاثنين 27 مايو 2019 عرض بيم BIM ماركت مصر - الاثنين 27 مايو 2019 عرض بيم BIM ماركت مصر - الاثنين 27 مايو 2019 عرض بيم BIM ماركت مصر - الاثنين 27 مايو 2019 عرض بيم BIM ماركت مصر - الاثنين 27 مايو 2019

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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