عرض بيم BIM ماركت مصر – الخميس 30 إبريل 2020

عرض جديد من سلسلة بيم ماركت مصر بدءاً من الخميس 30-4-2020 م وحتى نفاذ الكمية على مجموعة من الأدوات المنزلية في جميع فروع بيم المختلفة.

مجلة عروض بيم الخميس 30 ابريل 2020