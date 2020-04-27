عرض بيم BIM ماركت مصر – الخميس 30 إبريل 2020

عرض جديد من سلسلة بيم ماركت مصر بدءاً من الخميس 30-4-2020 م وحتى نفاذ الكمية على مجموعة من الأدوات المنزلية في جميع فروع بيم المختلفة.
مجلة عروض بيم الخميس 30 ابريل 2020
- شاشة ليد سمارت 55 بوصة جاك ( سكرين ميرورينج – مدخلين اتش دي ام اي – الترا اتش دي 4 كيه – مدخل ايه في اي – مدخل ار اف – مدخلين يو اس بي – صوت ستريو – انترنت – تلسفزسون سمارت – واي فاي – 3 سنوات ضمان ) بسعر 5199 جنيه.
- جهاز استقبال اتش دي ميني بلاك بوكس ( مدخلين يو اس بي – ضمان عام ) بسعر 189 جنيه.
- مكواة عمودية محمولة ميدياتك ( كي و تنظيف وتعقيم – درجة حرارة البخار تساعد على النخلص من البكتريا والميكروبات – خزان مياه كبير قابل للفصل سعة 350 مل – مستويين للبخار لأنواع الاقمشة المختلفة – مخرج بخار مستمر 20 جرام لكل دقيقة – إزالة رائحة الملابس لنظافة أفضل – إيقاف ذاتي عند عدم الاستخدام لمدة 8 دقائق – نظام ضد التكلس لعمر أطول – 1200 واط – عامين ضمان ) بسعر 555 جنيه.
- طقم جرانيت 9 قطع ( حلة مقاس 18 و 22 و 26 سم – مقلاية مقاس 20 و 24 سم – صينية مقاس 24 سم ) لوليفيا بسعر 599 جنيه .
- مشترك 4 مخرج 2 متر سلك أوليمبيا منتج تركي بسعر 69.95 جنيه .
- طاجن مستطيل جرانيت 27*35 سم شيفس منتج تركي بسعر 129.95 جنيه.
- مقلاية غويطة بالشبكة والغطاء 22 سم بسعر 199.95 جنيه.
- مقلاية كريب مقاس 26 سم بسعر 84.95 جنيه .
- مطبقية 2 دور بالقاعدة ميدستار بسعر 69.95 جنيه.
- طقم بولات زجاج مربع 6 قطع بسعر 18.95 جنيه.