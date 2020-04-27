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عرض بيم BIM ماركت مصر – الخميس 30 إبريل 2020

بواسطة محمد عبد الرازق

عرض جديد من سلسلة بيم ماركت مصر بدءاً من الخميس 30-4-2020 م وحتى نفاذ الكمية على مجموعة من الأدوات المنزلية في جميع فروع بيم المختلفة.

مجلة عروض بيم الخميس 30 ابريل 2020

  • شاشة ليد سمارت 55 بوصة جاك ( سكرين ميرورينج – مدخلين اتش دي ام اي – الترا اتش دي 4 كيه – مدخل ايه في اي – مدخل ار اف – مدخلين يو اس بي – صوت ستريو – انترنت – تلسفزسون سمارت – واي فاي – 3 سنوات ضمان ) بسعر 5199 جنيه.
  • جهاز استقبال اتش دي ميني بلاك بوكس ( مدخلين يو اس بي – ضمان عام ) بسعر 189 جنيه.
  • مكواة عمودية محمولة ميدياتك ( كي و تنظيف وتعقيم – درجة حرارة البخار تساعد على النخلص من البكتريا والميكروبات – خزان مياه كبير قابل للفصل سعة 350 مل – مستويين للبخار لأنواع الاقمشة المختلفة – مخرج بخار مستمر 20 جرام لكل دقيقة – إزالة رائحة الملابس لنظافة أفضل – إيقاف ذاتي عند عدم الاستخدام لمدة 8 دقائق – نظام ضد التكلس لعمر أطول – 1200 واط – عامين ضمان ) بسعر 555 جنيه.
  • طقم جرانيت 9 قطع ( حلة مقاس 18 و 22 و 26 سم – مقلاية مقاس 20 و 24 سم – صينية مقاس 24 سم ) لوليفيا بسعر 599 جنيه .
  • مشترك 4 مخرج 2 متر سلك أوليمبيا منتج تركي بسعر 69.95 جنيه .
  • طاجن مستطيل جرانيت 27*35 سم شيفس منتج تركي بسعر 129.95 جنيه.
  • مقلاية غويطة بالشبكة والغطاء 22 سم بسعر 199.95 جنيه.
  • مقلاية كريب مقاس 26 سم بسعر 84.95 جنيه .
  • مطبقية 2 دور بالقاعدة ميدستار بسعر 69.95 جنيه.
  • طقم بولات زجاج مربع 6 قطع بسعر 18.95 جنيه.

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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