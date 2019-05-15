عرض بيم BIM مصر – الخميس 16 مايو 2019

عرض جديد من سلسلة بيم ماركت مصر بدءاً من يوم الخميس 17/5/2019 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة من الاجهزة الالكترونية والكهربائية ومستلزمات المحمول .
منتجات وسلع عرض بيم الخميس
- ميموري كارد للموبايل سان ديسك ( 16 جيجا بسعر 69.95 جنية / 32 جيجا بسعر 99.95 جنية / 64 جيجا بسعر 199.95 جنية ).
- فلاش ميموري مزدوجة سان ديسك ( 16 جيجا بسعر 99.95 جنية / 32 جيجا بسعر 149.95 جنية / 64 جيجا بسعر 249.95 جنية ) وبرنامج مجاني للاستخدام على الموبايل والكمبيوتر .
- فلاش ميموري سان ديسك ( 16 جيجا بسعر 69.95 جنية / 32 جيجا بسعر 99.95 جنية / 64 جيجا بسعر 199.95 جنية ) .
- شاحن 2 مدخل + كابل 1 متر لادينو بسعر 39.95 جنية .
- كابل هاتف محمول 1 متر وورث بسعر 39.95 جنية .
- محمول شريحة محمول نوسي بسعر 3.95 جنية .
- نظارة واقع افتراضي VR BOX بسعر 74.95 جنية .
- سماعة بلوتوث + مكبر صوت اي كي يو بسعر 349.95 جنية ( وحدة تحكم – كابل شحن – امكانية تركيب بطاقة ذاكرة – امكانية تركيب كابل صوت – راديو اف ام – تحويل بسهولة من وضع السماعه لوضع المكبر ) .
- شاحن متنقل باور بانك فيلا اون( 1000 ملى امبير ) بسعر 199.95 جنية .
- كابل هاتف محمول باسوس بسعر 9.95 جنية .
- شاحن سيارة 2 مدخل + كابل 1 متر لادنيو بسعر 34.95 جنية .
- شاشة ليد 32 بوصة جاك ( 2 مخل يو اس بي – 2 مدخل اتش دي ام اي ) بسعر 1888 جنية .
- موبايل MEIZU M5 ( شاشة 5 بوصة – ذاكرة داخلية 16 جيجابايت – رامات 2 جيجابايت – خطين – بصمة – بطاية بقوة 3000 ملى امبير ) بسعر 1499 جنية .
- مشترك 6 مخرج 3 متر سلك افينا بسعر 69.95 جنية .
- هاتف محمول سمتيل ( خطين – راديو اف ام – فلاش لايت – كامبرا 2 ميجابيكسل ) بسعر 169.95 جنية .
- مشترك 3 متر سلك افينا بسعر 54.95 جنية .
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