عرض بيم BIM مصر – الخميس 16 مايو 2019

عرض جديد من سلسلة بيم ماركت مصر بدءاً من يوم الخميس 17/5/2019 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة من الاجهزة الالكترونية والكهربائية ومستلزمات المحمول .

منتجات وسلع عرض بيم الخميس