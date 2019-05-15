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عرض بيم BIM مصر – الخميس 16 مايو 2019

كتب محمد عبد الرازق آخر تحديث

عرض جديد من سلسلة بيم ماركت مصر بدءاً من يوم الخميس 17/5/2019 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة من الاجهزة الالكترونية والكهربائية ومستلزمات المحمول .

منتجات وسلع عرض بيم الخميس

  • ميموري كارد للموبايل سان ديسك ( 16 جيجا بسعر 69.95 جنية / 32 جيجا بسعر 99.95 جنية / 64 جيجا بسعر 199.95 جنية ).
  • فلاش ميموري مزدوجة سان ديسك ( 16 جيجا بسعر 99.95 جنية / 32 جيجا بسعر 149.95 جنية / 64 جيجا بسعر 249.95 جنية ) وبرنامج مجاني للاستخدام على الموبايل والكمبيوتر .
  • فلاش ميموري سان ديسك ( 16 جيجا بسعر 69.95 جنية / 32 جيجا بسعر 99.95 جنية / 64 جيجا بسعر 199.95 جنية ) .
  • شاحن 2 مدخل + كابل 1 متر لادينو بسعر 39.95 جنية .
  • كابل هاتف محمول 1 متر وورث بسعر 39.95 جنية .
  • محمول شريحة محمول نوسي بسعر 3.95 جنية .
  • نظارة واقع افتراضي VR BOX بسعر 74.95 جنية .
  • سماعة بلوتوث + مكبر صوت اي كي يو بسعر 349.95 جنية ( وحدة تحكم – كابل شحن – امكانية تركيب بطاقة ذاكرة – امكانية تركيب كابل صوت – راديو اف ام – تحويل بسهولة من وضع السماعه لوضع المكبر ) .
  • شاحن متنقل باور بانك فيلا اون( 1000 ملى امبير ) بسعر 199.95 جنية .
  • كابل هاتف محمول باسوس بسعر 9.95 جنية .
  • شاحن سيارة 2 مدخل + كابل 1 متر لادنيو بسعر 34.95 جنية .
  • شاشة ليد 32 بوصة جاك ( 2 مخل يو اس بي – 2 مدخل اتش دي ام اي ) بسعر 1888 جنية .
  • موبايل MEIZU M5 ( شاشة 5 بوصة – ذاكرة داخلية 16 جيجابايت – رامات 2 جيجابايت – خطين – بصمة – بطاية بقوة 3000 ملى امبير ) بسعر 1499 جنية .
  • مشترك 6 مخرج 3 متر سلك افينا بسعر 69.95 جنية .
  • هاتف محمول سمتيل ( خطين – راديو اف ام – فلاش لايت – كامبرا 2 ميجابيكسل ) بسعر 169.95 جنية .
  • مشترك 3 متر سلك افينا بسعر 54.95 جنية .

عرض بيم BIM مصر - الخميس 16 مايو 2019

 

عرض بيم BIM مصر - الخميس 16 مايو 2019 عرض بيم BIM مصر - الخميس 16 مايو 2019 عرض بيم BIM مصر - الخميس 16 مايو 2019 عرض بيم BIM مصر - الخميس 16 مايو 2019 عرض بيم BIM مصر - الخميس 16 مايو 2019 عرض بيم BIM مصر - الخميس 16 مايو 2019 عرض بيم BIM مصر - الخميس 16 مايو 2019 عرض بيم BIM مصر - الخميس 16 مايو 2019 عرض بيم BIM مصر - الخميس 16 مايو 2019 عرض بيم BIM مصر - الخميس 16 مايو 2019 عرض بيم BIM مصر - الخميس 16 مايو 2019 عرض بيم BIM مصر - الخميس 16 مايو 2019 عرض بيم BIM مصر - الخميس 16 مايو 2019 عرض بيم BIM مصر - الخميس 16 مايو 2019 عرض بيم BIM مصر - الخميس 16 مايو 2019 عرض بيم BIM مصر - الخميس 16 مايو 2019

عرض بيم BIM مصر - الخميس 16 مايو 2019

 

 

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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