عرض خاص في كارفور مصر من 26 يوليو وحتى 3 أغسطس 2019

أعلن كارفور مصر عن عرض خاص على مجموعة مختارة من المنتجات وذلك للفترة من الجمعة 26-7-2019 م وحتى يوم السبت 3-8-2019 م او حتى نفاذ الكمية , في فروع كارفور ماركت وهايبر , والسلع والمنتجات المتوفرة في العرض هي :

روتس زيت ذرة 900 مللي بسعر 14.95 جنية بدلاً من 22.95 جنية .

المطبخ ارز مصري 1 كيلو بسعر 11.95 جنية بدلاً من 15.45 جنية .

زمزم دقيق 1 كيلو بسعر 8.95 جنية بدلاً من 9.55 جنية .

دومتي جبنة بلس اسطنبولي / فيتا / زيتون 500 جرام بسعر 10.75 جنية بدلاً من 17.95 جنية .

ريفولي صابون يدين 175 جرام عدد 2 قطعة بسعر 9 جنية بدلاً من 12.25 جنية .

تاتس شيبسي 46 جرام بسعر 2.25 جنية بدلاً من 3 جنية .

الملكة مكرونة 450 جرام بسعر 4.45 جنية بدلاً من 4.75 جنية .

توناتو تونة قطع 140 جرام بسعر 16.95 جنية بدلاً من 22.45 جنية .

تشيبو بلاك اند وايت قهوة سريعة الذوبان 100 جرام بسعر 49.95 جنية بدلاً من 73.75 جنية .

الهانم سمن نباتي 1.5 كيلو جرام بسعر 32.95 جنية بدلاً من 35.95 جنية .

ريجينا صلصة طماطم 360 جرام بسعر 7.95 جنية بدلاً من 10.45 جنية .

ربيع شاي اكسبريس 100 فتلة بسعر 39.95 جنية بدلاً من 59.75 جنية .

جرين لاند لبن كامل الدسم 1 لتر بسعر 10.95 جنية بدلاً من 14.95 جنية .

دانو حليب مجفف 900 جرام بسعر 84.95 جنية بدلاً من 129.95 جنية .

أطياب برجر دجاج عادي / حار 6 قطع بسعر 32.95 جنية بدلاً من 39.75 جنية .

أوكسي مسحوق غسيل اتوماتيك 6 كيلو جرام بسعر 94.95 جنية بدلاً من 154.95 جنية .

مولفيكس كيلوت مقاس 4 و 5 و 6 + تي شيرت مجاناً بسعر 169.95 جنية بدلاً من 193.95 جنية .

تمارة مناديل وجه 400 منديل * 6 قطع بسعر 39.95 جنية بدلاً من 54.95 جنية .