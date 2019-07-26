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عرض خاص في كارفور مصر من 26 يوليو وحتى 3 أغسطس 2019

كتب محمد عبد الرازقفي آخر تحديث
عرض خاص في كارفور مصر من 26 يوليو وحتى 3 أغسطس 2019

أعلن كارفور مصر عن عرض خاص على مجموعة مختارة من المنتجات وذلك للفترة من الجمعة 26-7-2019 م وحتى يوم السبت 3-8-2019 م او حتى نفاذ الكمية , في فروع كارفور ماركت وهايبر , والسلع والمنتجات المتوفرة في العرض هي :

  • روتس زيت ذرة 900 مللي بسعر 14.95 جنية بدلاً من 22.95 جنية .
  • المطبخ ارز مصري 1 كيلو بسعر 11.95 جنية بدلاً من 15.45 جنية .
  • زمزم دقيق 1 كيلو بسعر 8.95 جنية بدلاً من 9.55 جنية .
  • دومتي جبنة بلس اسطنبولي / فيتا / زيتون 500 جرام بسعر 10.75 جنية بدلاً من 17.95 جنية .
  • ريفولي صابون يدين 175 جرام عدد 2 قطعة بسعر 9 جنية بدلاً من 12.25 جنية .
  • تاتس شيبسي 46 جرام بسعر 2.25 جنية بدلاً من 3 جنية .
  • الملكة مكرونة 450 جرام بسعر 4.45 جنية بدلاً من 4.75 جنية .
  • توناتو تونة قطع 140 جرام بسعر 16.95 جنية بدلاً من 22.45 جنية .
  • تشيبو بلاك اند وايت قهوة سريعة الذوبان 100 جرام بسعر 49.95 جنية بدلاً من 73.75 جنية .
  • الهانم سمن نباتي 1.5 كيلو جرام بسعر 32.95 جنية بدلاً من 35.95 جنية .
  • ريجينا صلصة طماطم 360 جرام بسعر 7.95 جنية بدلاً من 10.45 جنية .
  • ربيع شاي اكسبريس 100 فتلة بسعر 39.95 جنية بدلاً من 59.75 جنية .
  • جرين لاند لبن كامل الدسم 1 لتر بسعر 10.95 جنية بدلاً من 14.95 جنية .
  • دانو حليب مجفف 900 جرام بسعر 84.95 جنية بدلاً من 129.95 جنية .
  • أطياب برجر دجاج عادي / حار 6 قطع بسعر 32.95 جنية بدلاً من 39.75 جنية .
  • أوكسي مسحوق غسيل اتوماتيك 6 كيلو جرام بسعر 94.95 جنية بدلاً من 154.95 جنية .
  • مولفيكس كيلوت مقاس 4 و 5 و 6 + تي شيرت مجاناً بسعر 169.95 جنية بدلاً من 193.95 جنية .
  • تمارة مناديل وجه 400 منديل * 6 قطع بسعر 39.95 جنية بدلاً من 54.95 جنية .

 

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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