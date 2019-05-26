عرض كارفور ( شجع مصر ) على الشاشات والموبايلات من 27 مايو وحتى 9 يونيو 2019

عرض خاص من كارفور على الشاشات والموبايلات والكترونيات بمناسبة قرب بدأ بطولة كأس الامم الافريقية , والعرض في الفترة من الأثنين 27-5-2019 م وحتى يوم الأحد 9-6-2019 م أو حتى نفاذ الكمية .
لا تفوتوا مشاهدة مجلة العروض الخاصة لعيد الفطر 2019 عبر هذا المقال … مجلة عروض كارفور مصر لعيد الفطر 2019 من 27 مايو وحتى 9 يونيو
منتجات عرض شجع مصر من كارفور
- الشاشات : سامسونج 49 بوصة سمارت – شاشة جاك 32 بوصة – شاشة إل جي 55 بوصة سمارت – شاشة إل جي 32 بوصة بريسيفر داخلي – شاشة نوكيا ايجيبت 32 بوصة – شاشة يونيو اير 32 بوصة – شاشة بي تي سي 32 بوصة – شاشة الترا 32 بوصة – شاشة توشيبا 32 بوصة – شاشة بريما 32 بوصة سمارت – شاشة جاك 40 بوصة – شاشة توشيبا 32 بوصة سمارت – شاشة سامسونج 32 بوصة سمارت – شاشة بريما 40 بوصة سمارت – شاشة باناسونيك 40 بوصة – شاشة الترا 43 بوصة وهدية معها قسيمة كارفور بمبلغ 100 جنية . شاشة يونيون اير 43 بوصة سمارت – شاشة سامسونج 43 بوصة سمارت – شاشة جاك 43 بوصة سمارت – شاشة تورنيدو 43 بوصة – شاشة توشيبا 43 بوصة سمارت – شاشة تورنيدو 43 بوصة سمارت – شاشة توشيبا 43 بوصة سمارت بريسيفر داخلي – شاشة إل جي 43 بوصة – شاشة إل جي 43 بوصة سمارت – شاشة نوكيا ايجيبت 49 بوصة – شاشة بي تي سي 49 بوصة – شاشة تورنيدو 49 بوصة سمارت – شاشة توشيبا 49 بوصة سمارت – شاشة إل جي 49 بوصة سمارت – شاشة الترا 50 بوصة سمارت وهدية معها قسيمة كارفور بقيمة 200 جنية – شاشة سامسونج 55 بوصة سمارت منحنية – شاشة توشيا 50 بوصة سمارت – شاشة نوكيا ايجيبت 55 بوصة – شاشة جاك 55 بوصة – شاشة توشيبا 55 بوصة سمارت – شاشة سامسونج 55 بوصة سمارت – شاشة إل جي 55 بوصة سمارت – شاشة سامسونج 65 بوصة سمارت – شاشة إل جي 65 بوصة سمارت – شاشة سامسونج 65 بوصة سمارت منحنية – شاشة إل جي 70 بوصة سمارت – شاشة سامسونج 75 بوصة سمارت .
- الكترونيات : مسرح منزلي – سماعات – هارد ديسك – لابتوبات – فلاش ميموري – راوتر – كاميرات رقمية – باور بانك .
- موبايلات وتابلت .
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