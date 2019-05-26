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عرض كارفور ( شجع مصر ) على الشاشات والموبايلات من 27 مايو وحتى 9 يونيو 2019

كتب محمد عبد الرازقفي آخر تحديث
عرض كارفور ( شجع مصر ) على الشاشات والموبايلات من 27 مايو وحتى 9 يونيو 2019

عرض خاص من كارفور على الشاشات والموبايلات والكترونيات بمناسبة قرب بدأ بطولة كأس الامم الافريقية , والعرض في الفترة من الأثنين 27-5-2019 م وحتى يوم الأحد 9-6-2019 م أو حتى نفاذ الكمية .

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منتجات عرض شجع مصر من كارفور

  • الشاشات : سامسونج 49 بوصة سمارت – شاشة جاك 32 بوصة – شاشة إل جي 55 بوصة سمارت – شاشة إل جي 32 بوصة بريسيفر داخلي – شاشة نوكيا ايجيبت 32 بوصة – شاشة يونيو اير 32 بوصة – شاشة بي تي سي 32 بوصة – شاشة الترا 32 بوصة – شاشة توشيبا 32 بوصة – شاشة بريما 32 بوصة سمارت – شاشة جاك 40 بوصة – شاشة توشيبا 32 بوصة سمارت – شاشة سامسونج 32 بوصة سمارت – شاشة بريما 40 بوصة سمارت – شاشة باناسونيك 40 بوصة – شاشة الترا 43 بوصة وهدية معها قسيمة كارفور بمبلغ 100 جنية . شاشة يونيون اير 43 بوصة سمارت – شاشة سامسونج 43 بوصة سمارت – شاشة جاك 43 بوصة سمارت – شاشة تورنيدو 43 بوصة – شاشة توشيبا 43 بوصة سمارت – شاشة تورنيدو 43 بوصة سمارت – شاشة توشيبا 43 بوصة سمارت بريسيفر داخلي – شاشة إل جي 43 بوصة – شاشة إل جي 43 بوصة سمارت – شاشة نوكيا ايجيبت 49 بوصة – شاشة بي تي سي 49 بوصة – شاشة تورنيدو 49 بوصة سمارت – شاشة توشيبا 49 بوصة سمارت – شاشة إل جي 49 بوصة سمارت – شاشة الترا 50 بوصة سمارت وهدية معها قسيمة كارفور بقيمة 200 جنية – شاشة سامسونج 55 بوصة سمارت منحنية – شاشة توشيا 50 بوصة سمارت – شاشة نوكيا ايجيبت 55 بوصة – شاشة جاك 55 بوصة – شاشة توشيبا 55 بوصة سمارت – شاشة سامسونج 55 بوصة سمارت – شاشة إل جي 55 بوصة سمارت – شاشة سامسونج 65 بوصة سمارت – شاشة إل جي 65 بوصة سمارت – شاشة سامسونج 65 بوصة سمارت منحنية – شاشة إل جي 70 بوصة سمارت – شاشة سامسونج 75 بوصة سمارت .
  • الكترونيات : مسرح منزلي – سماعات – هارد ديسك – لابتوبات – فلاش ميموري – راوتر – كاميرات رقمية – باور بانك .
  • موبايلات وتابلت .

عرض كارفور ( شجع مصر ) على الشاشات والموبايلات من 27 مايو وحتى 9 يونيو 2019 عرض كارفور ( شجع مصر ) على الشاشات والموبايلات من 27 مايو وحتى 9 يونيو 2019 عرض كارفور ( شجع مصر ) على الشاشات والموبايلات من 27 مايو وحتى 9 يونيو 2019 عرض كارفور ( شجع مصر ) على الشاشات والموبايلات من 27 مايو وحتى 9 يونيو 2019 عرض كارفور ( شجع مصر ) على الشاشات والموبايلات من 27 مايو وحتى 9 يونيو 2019 عرض كارفور ( شجع مصر ) على الشاشات والموبايلات من 27 مايو وحتى 9 يونيو 2019 عرض كارفور ( شجع مصر ) على الشاشات والموبايلات من 27 مايو وحتى 9 يونيو 2019 عرض كارفور ( شجع مصر ) على الشاشات والموبايلات من 27 مايو وحتى 9 يونيو 2019 عرض كارفور ( شجع مصر ) على الشاشات والموبايلات من 27 مايو وحتى 9 يونيو 2019

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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