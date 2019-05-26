عرض كارفور ( شجع مصر ) على الشاشات والموبايلات من 27 مايو وحتى 9 يونيو 2019

عرض خاص من كارفور على الشاشات والموبايلات والكترونيات بمناسبة قرب بدأ بطولة كأس الامم الافريقية , والعرض في الفترة من الأثنين 27-5-2019 م وحتى يوم الأحد 9-6-2019 م أو حتى نفاذ الكمية .

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منتجات عرض شجع مصر من كارفور