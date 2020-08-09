عرض كارفور مصر من 10 وحتى 25 أغسطس 2020

اعلنت سلسلة كارفور في مصر عن عرضها الجديد ” Crazy Sale ” في الفترة من الاثنين 10-8-2020 م وحتى يوم الثلاثاء 25-8-2020 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة متنوعة من السلع والمنتجات .
العرض الجديد من كارفور متوفر في جميع فروع كارفور ” ماركت وهايبر ماركت ” وايضاً اون لاين .
العرض على المنتجات الاتية :
- لحوم واسماك ودواجن : اوراك – وصدور وكبد وقوانص وفيليه دجاج – مكعبات وموزة وانتركوت ومفروم واسكالوب ووش فخدة بقري – فواكه بحر – سمك سهلية وقاروص ولوت وفيليه – جمبري – سلمون – سبيط .
- فاكهة وخضروات : خيار – ليمون – طماطم – كابوتشا – بصل – ثوم – بطاطس مانجو انواع موز – كمثرى – نكتارين – خوخ – برقوق – تفاح – عنب – رومان – افوكادو – كيوي – بلاكبيسري – اناناس .
- مكسرات وبقوليات : لوز – بندق – عين جمل – قرفة – زنجبيل .
- مخبوزات : كرواسون – باتيه – توست – فينو – كيك – تورتة .
- البان واجبان وزبادي.
- مجمدات غذائية .
- عصائر ومشروبات .
- بقالة : مجموعة من المعلبات والمنتجات الغذائية الجافة والحلويات والشيكولاتة والشيبس.
- منتجات النظافة والعناية الشخصية والمنزلية .
- أجهزة كهربائية والكترونية وتكنولوجية : شاشات – موباتيلات – لابتوبات – طابعات .
- أدوات منزلية : تشكيلة منوعة من ادوات الطهي والتقديم والتوزيع – ادوات النظافة .
- مستلزمات البحر والمصيف .ادوات ومستلزمات مدرسية .
- منتجات خفيفة خاصة بالمنزل والسيارة .
- ملابس ومفروشات.