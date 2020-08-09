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عرض كارفور مصر من 10 وحتى 25 أغسطس 2020

بواسطة محمد عبد الرازق

اعلنت سلسلة كارفور في مصر عن عرضها الجديد ” Crazy Sale ” في الفترة من الاثنين 10-8-2020 م وحتى يوم الثلاثاء 25-8-2020 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة متنوعة من السلع والمنتجات .

العرض الجديد من كارفور متوفر في جميع فروع كارفور  ” ماركت وهايبر ماركت ” وايضاً اون لاين .

العرض على المنتجات الاتية :

  • لحوم واسماك ودواجن : اوراك – وصدور وكبد وقوانص وفيليه دجاج – مكعبات وموزة وانتركوت ومفروم واسكالوب ووش فخدة بقري – فواكه بحر – سمك سهلية وقاروص ولوت وفيليه – جمبري – سلمون – سبيط .
  • فاكهة وخضروات : خيار – ليمون – طماطم – كابوتشا – بصل – ثوم – بطاطس مانجو انواع موز – كمثرى – نكتارين – خوخ – برقوق – تفاح – عنب – رومان – افوكادو – كيوي – بلاكبيسري – اناناس .
  • مكسرات وبقوليات : لوز – بندق – عين جمل – قرفة – زنجبيل .
  • مخبوزات : كرواسون – باتيه – توست – فينو – كيك – تورتة .
  • البان واجبان وزبادي.
  • مجمدات غذائية .
  • عصائر ومشروبات .
  • بقالة : مجموعة من المعلبات والمنتجات الغذائية الجافة والحلويات والشيكولاتة والشيبس.
  • منتجات النظافة والعناية الشخصية والمنزلية .
  • أجهزة كهربائية والكترونية وتكنولوجية : شاشات – موباتيلات – لابتوبات – طابعات .
  • أدوات منزلية : تشكيلة منوعة من ادوات الطهي والتقديم والتوزيع – ادوات النظافة .
  • مستلزمات البحر والمصيف .ادوات ومستلزمات مدرسية .
  • منتجات خفيفة خاصة بالمنزل والسيارة .
  • ملابس ومفروشات.

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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