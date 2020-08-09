عرض كارفور مصر من 10 وحتى 25 أغسطس 2020

اعلنت سلسلة كارفور في مصر عن عرضها الجديد ” Crazy Sale ” في الفترة من الاثنين 10-8-2020 م وحتى يوم الثلاثاء 25-8-2020 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة متنوعة من السلع والمنتجات .

العرض الجديد من كارفور متوفر في جميع فروع كارفور ” ماركت وهايبر ماركت ” وايضاً اون لاين .

العرض على المنتجات الاتية :