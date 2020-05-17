عرض كارفور مصر من 18 مايو وحتى 1 يونيو 2020 ( مجلة عيد الفطر )

بمناسبة عيد الفطر المبارك اعلنت كارفور مصر عن مجلة العروض الخاصة بهذه المناسبة الكريمة حيث تقدم مجموعة من الخصومات والعروض في الفترة من الاثنين 18 مايو 2020 وحتى الاثنين 1 يونيو 2020 م أو حتى نفاذ الكمية.

تهادوا أكثر في العيد على مجموعة من المنتجات:-

الاغذية : مخبوزات العيد ( كعك وبسكويت وغريبة وبيتي فور ومنين ) سادة وعلب العبد وتسيباس وايتوال – مخبوزات عادية – حلويات – أجبان – مطهيات – مخللات – فاكهة – خضروات – منتجات بحرية – لحوم – دواجن – مجمدات غذائية – معلبات – بقوليات – البان ومنتجاتها – شيكولاتة وحلويات وشيبس- مشروبات وعصائر – منتجات بقالة .

منتجات عناية شخصية ومنزلية : مساحيق غسيل – سوائل مطهرة – اكياس قمامة – ملمعات – منظفات تواليت وحمامات – مناديل – معطرات جو – حفاضات – شامبوهات – مزيلات عرق – فوط صحية – صابون.

أجهزة كهربائية : مراوح – بوتجازات – خلاط – مكواة – مراوح – غسالات اطباق – شاشات .

أدوات منزلية – ملابس – مفروشات – العاب اطفال – مفروشات واثاث منزلي .