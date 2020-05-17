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عرض كارفور مصر من 18 مايو وحتى 1 يونيو 2020 ( مجلة عيد الفطر )

بواسطة محمد عبد الرازق

بمناسبة عيد الفطر المبارك اعلنت كارفور مصر عن مجلة العروض الخاصة بهذه المناسبة الكريمة حيث تقدم مجموعة من الخصومات والعروض في الفترة من الاثنين 18 مايو 2020 وحتى الاثنين 1 يونيو 2020 م أو حتى نفاذ الكمية.

تهادوا أكثر في العيد على مجموعة من المنتجات:-

الاغذية : مخبوزات العيد ( كعك وبسكويت وغريبة وبيتي فور ومنين ) سادة وعلب العبد وتسيباس وايتوال – مخبوزات عادية – حلويات – أجبان – مطهيات – مخللات – فاكهة – خضروات – منتجات بحرية – لحوم – دواجن – مجمدات غذائية – معلبات – بقوليات – البان ومنتجاتها – شيكولاتة وحلويات وشيبس- مشروبات وعصائر – منتجات بقالة .

منتجات عناية شخصية ومنزلية : مساحيق غسيل – سوائل مطهرة – اكياس قمامة – ملمعات – منظفات تواليت وحمامات – مناديل – معطرات جو – حفاضات – شامبوهات – مزيلات عرق – فوط صحية – صابون.

أجهزة كهربائية : مراوح – بوتجازات – خلاط – مكواة – مراوح – غسالات اطباق – شاشات .

أدوات منزلية – ملابس – مفروشات – العاب اطفال – مفروشات واثاث منزلي .

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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