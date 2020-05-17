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عرض كازيون مصر من 19 وحتى 25 مايو 2020

بواسطة محمد عبد الرازق

عرض جديد من كازيون مصر بداً من يوم الثلاثاء الموافق 19 مايو 2020 وحتى 25 مايو 2020  او حتى نفاذ الكميه , على مجموعه متنوعه من المنتجات.

منتجات غذائية : هديه زيت خليط –  الساعه ارز مصري – اكسترا او العراف او الميزان او مس نور ارز مصري – مكرونه مكرونتو – بسكويت وكعك العيد من العبد – بسكويت وكحك العيد من بسكو مصر – مكرونه الاميره – جاردينو معجون طماطم – الحسن والحسين لانشون انواع مختلفه –  السوهاجي لوبيا – زيت زيتون بكر اووليف – روستي صدور بانيه حار او عادي – جبنه موزاريلا مبشوره ايطاليانو – بطاطس تحمير – تفاح اصفر او احمر – دومتي جبن انواع مختلفه دساني –  جبن لايت دومتي – هيرو عسل زهره الموالح-  ايس كريم ميجا متنوع –  فورسيزون انواع مختلفه –  تويكس بسكويت بالشوكولاته – تاتو سويسرول الشوكولاته  – شاي ليبتون – كوكاكولا او سبرايت أو فانتا – تري شاي جود ناعم – بن جوود كب فاتح 

منتجات النظافة والعناية الشخصية : تايد مسحوق ملابس يدوي ياسمين –  اريال جيل عادي او داوني – داوني منعم ملابس نسيم الوادي – اريال مسحوق اتوماتيك ياسمين –  فري منظف اطباق عادي او ليمون –  جيليت ماكينات حلاقه بلو 3   – جيليت ماكينه حلاقه حريمي فينوس – بانتين شامبو ناعم او حرير او ملكي-  اولويز فوط صحيه الترا طويله – بامبرز عنايه مركزه ومميزه – جونسون شاور جل للاطفال – جونسون شامبو جولد – اكس 3 رجالي – مناديل فاين – فاكس صابون – ديتول .

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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