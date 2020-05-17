عرض كازيون مصر من 19 وحتى 25 مايو 2020

عرض جديد من كازيون مصر بداً من يوم الثلاثاء الموافق 19 مايو 2020 وحتى 25 مايو 2020 او حتى نفاذ الكميه , على مجموعه متنوعه من المنتجات.

منتجات غذائية : هديه زيت خليط – الساعه ارز مصري – اكسترا او العراف او الميزان او مس نور ارز مصري – مكرونه مكرونتو – بسكويت وكعك العيد من العبد – بسكويت وكحك العيد من بسكو مصر – مكرونه الاميره – جاردينو معجون طماطم – الحسن والحسين لانشون انواع مختلفه – السوهاجي لوبيا – زيت زيتون بكر اووليف – روستي صدور بانيه حار او عادي – جبنه موزاريلا مبشوره ايطاليانو – بطاطس تحمير – تفاح اصفر او احمر – دومتي جبن انواع مختلفه دساني – جبن لايت دومتي – هيرو عسل زهره الموالح- ايس كريم ميجا متنوع – فورسيزون انواع مختلفه – تويكس بسكويت بالشوكولاته – تاتو سويسرول الشوكولاته – شاي ليبتون – كوكاكولا او سبرايت أو فانتا – تري شاي جود ناعم – بن جوود كب فاتح

منتجات النظافة والعناية الشخصية : تايد مسحوق ملابس يدوي ياسمين – اريال جيل عادي او داوني – داوني منعم ملابس نسيم الوادي – اريال مسحوق اتوماتيك ياسمين – فري منظف اطباق عادي او ليمون – جيليت ماكينات حلاقه بلو 3 – جيليت ماكينه حلاقه حريمي فينوس – بانتين شامبو ناعم او حرير او ملكي- اولويز فوط صحيه الترا طويله – بامبرز عنايه مركزه ومميزه – جونسون شاور جل للاطفال – جونسون شامبو جولد – اكس 3 رجالي – مناديل فاين – فاكس صابون – ديتول .