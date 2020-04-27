عرض كازيون مصر Kazyon – الثلاثاء 28 إبريل 2020

عرض الثلاثاء من كازيون ماركت مصر 28-4-2020 م وحتى نفاذ الكمية على مجموعة متنوعة من السلع والمنتجات حتى نفاذ الكمية.
مجلة عرض وكازيون الثلاثاء
منتجات غذائية ومنتجات عناية شخصية ومنزلية.
- أغذية : ارز مصري – مكرونة انواع مختلفة – زبدة – صلصة طماطم – زيت خليط – سكر – جبنة فيتا أو اسطنبولي او زيتون – حليب كامل أو خالي الدسم – برجر بقري – كفتة ارز – كفتة داوود – سجق شرقي – كفتة حاتي – جبنة بيضاء – جبنة مكعبات – جبنة سبريد – سمبوسك جبنة أو جبنة بالتوابل – صدور بانيه – سمبوسك لحمة – بوم فريت – جبنة موزاريلا – زبادي طبيعي – عسل نحل – بودينج شيكولاتة أو فانليا – كوكاكولا أو فانتا أو سبرايت – شاي ناعم – زبادي فراولة بطاطس تحمير – مشروم ابيض .
- ياميش ومكسرات رمضان : كركدية – بلح مجفف – تمر – عرقسوس – قمر الدين – زبيب ذهبي أو أحمر – بندق – لوز – عين جمل – تين – جوز همد – قراصيا – مشمشية – خروب – سوداني.
- منتجات عناية شخصية ومنزلية : مسحوق اتوماتيك – منظف متعدد الأغراض – مناديل تواليت – صابون – حفاضات أطفال – مناديل – فوط صحية – شامبو – منظف أطباق سائل .