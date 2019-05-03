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عرض نهاية الاسبوع في أولاد رجب من 3 الى 5 مايو 2019

كتب محمد عبد الرازق آخر تحديث

عرض الويك إند من سلسلة أولاد رجب في مصر بمناسبة شهر رمضان وعرض خاص لمدة ثلاثة ايام الجمعة والسبت والأحد 3 و 4 و 5/5/2019 م أو حتى نفاذ الكمية .

منتجات عرض نهاية الاسبوع

  • انتركوت / موزة / كباب حلة بقري فريش صافي 1 كيلو بسعر 99.95 جنيه .
  • مكعبات لحم بقري للخضار فريش 1 كيلو بسعر 84.95 جنيه.
  • كباب حلة برازيلي 1 كيلو بسعر 68.95 جنيه.
  • بريزيدون جبنة تابس أنواع 700 جرام بسعر 36.95 جنية .
  • تشيزا جبنة فيتا / اسطنبولي / براميلي 1 كيلو بسعر 19.95 جنية .
  • العابد بط مجمد 1 كيلو بسعر 29.95 جنية .
  • عافية زيت درة 900 مللي بسعر 24.95 جنية.
  • مرجانة زيت خليط 700 مللي بسعر 10.45 جنية .
  • دانون زبادي طبيعي 105 جرام 9+3 قطعة بسعر 19.50 جنية .
  • اكسترا ارز اصفر / وادي النيل ارز 5 ميلو بسعر 54.95 جنية .
  • تبارك سمن نباتي 600 جرام بسعر 12.95 جنية .
  • الساعة ارز فاخر 5 كيلو بسعر 64.95 جنية .
  • اكسترا ارز اخضر / الباشا ارز 1 كيلو بسعر 8.95 جنية .
  • الساعة ارز 1 كيلو بسعر 12.95 جنية .
  • اكسترا ارز اخضر / الباشا ارز 5 كيلو بسعر 44.45 جنية .
  • مكرونتو مكرونة / جواهر مكرونة 350 جرام انواع بسعر 2.75 جنية .
  • رويال مكرونة / صوفيا مكرونة 1 كيلو انواع بسعر 7.75 جنية .
  • الوليلي سكر / زاد الخير سكر 1 كيلو بسعر 7.75 جنية .
  • بيبسي / سف اب / ميرندا مياه غازية 2.5 لتر بسعر 10.95 جنية .
  • طعمة حليب 450 مللي كيس 4 قطعة بسعر 16.95 جنية .
  • النهار مكرونة 400 جرام انواع بسعر 3.25 جنية .

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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