عرض نهاية الاسبوع في أولاد رجب من 3 الى 5 مايو 2019

عرض الويك إند من سلسلة أولاد رجب في مصر بمناسبة شهر رمضان وعرض خاص لمدة ثلاثة ايام الجمعة والسبت والأحد 3 و 4 و 5/5/2019 م أو حتى نفاذ الكمية .
منتجات عرض نهاية الاسبوع
- انتركوت / موزة / كباب حلة بقري فريش صافي 1 كيلو بسعر 99.95 جنيه .
- مكعبات لحم بقري للخضار فريش 1 كيلو بسعر 84.95 جنيه.
- كباب حلة برازيلي 1 كيلو بسعر 68.95 جنيه.
- بريزيدون جبنة تابس أنواع 700 جرام بسعر 36.95 جنية .
- تشيزا جبنة فيتا / اسطنبولي / براميلي 1 كيلو بسعر 19.95 جنية .
- العابد بط مجمد 1 كيلو بسعر 29.95 جنية .
- عافية زيت درة 900 مللي بسعر 24.95 جنية.
- مرجانة زيت خليط 700 مللي بسعر 10.45 جنية .
- دانون زبادي طبيعي 105 جرام 9+3 قطعة بسعر 19.50 جنية .
- اكسترا ارز اصفر / وادي النيل ارز 5 ميلو بسعر 54.95 جنية .
- تبارك سمن نباتي 600 جرام بسعر 12.95 جنية .
- الساعة ارز فاخر 5 كيلو بسعر 64.95 جنية .
- اكسترا ارز اخضر / الباشا ارز 1 كيلو بسعر 8.95 جنية .
- الساعة ارز 1 كيلو بسعر 12.95 جنية .
- اكسترا ارز اخضر / الباشا ارز 5 كيلو بسعر 44.45 جنية .
- مكرونتو مكرونة / جواهر مكرونة 350 جرام انواع بسعر 2.75 جنية .
- رويال مكرونة / صوفيا مكرونة 1 كيلو انواع بسعر 7.75 جنية .
- الوليلي سكر / زاد الخير سكر 1 كيلو بسعر 7.75 جنية .
- بيبسي / سف اب / ميرندا مياه غازية 2.5 لتر بسعر 10.95 جنية .
- طعمة حليب 450 مللي كيس 4 قطعة بسعر 16.95 جنية .
- النهار مكرونة 400 جرام انواع بسعر 3.25 جنية .
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