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عرض نهاية الاسبوع في أولاد رجب من 31 مايو وحتى 3 يونيو 2019

كتب محمد عبد الرازقفي آخر تحديث
عرض نهاية الاسبوع في أولاد رجب من 31 مايو وحتى 3 يونيو 2019

عرض الويك إند من سلسلة أولاد رجب في مصر لأيام الجمعة 31/5/2019 م والسبت والأحد والأثنين 1 و 2 و 3 /6 / 2019 م على مجموعة من السلع والمنتجات المختارة , حيث عرض خاص لنهاية رمضان وعيد الفطر المبارك .

منتجات وسلع عرض الويك إند من اولاد رجب

  • كعك سادة 1 كيلو بسعر 49.95 جنية .
  • إم جي شاشة 32 بوصة إل إي دي بسعر 1777 جنية بدلاً من 1999 جنية .
  • اكسترا ارز اخضر 5 كيلو بسعر 45.95 جنية بدلاً من 53.95 جنية .
  • قوت القلوب سمن 650 جرام بسعر 13.75 جنية بدلاً من 17.45 جنية .
  • هدية زيت خليط 700 مللي بسعر 11.75 جنية بدلاً من 13.45 جنية .
  • الباشا ارز 1 كيلو بسعر 9.25 جنية بدلاً من 10.95 جنية .
  • الملكة مكرونة 1 كيلو انواع بسعر 9.25 جنية بدلاً من 10.95 جنية .
  • فرحة مكرونة 350 جرام انواع 4 كيس بسعر 10.95 جنية بدلاً من 13 جنية .
  • جبنة رومي قديم اكسترا وزن بسعر 69.95 جنية .
  • لاكتيل لبن كامل الدسم 1 لتر بسعر 11.45 جنية بدلاً من 15.95 جنية .
  • بيبسي / شفن اب / ميراندا 970 مل بسعر 5.95 جنية بدلاً من 7.75 جنية .
  • برجر / كفتة / سجق كندوز 1 كيلو بسعر 75.95 جنية .
  • مفروم مستورد 1 كيلو بسعر 59.95 جنية .
  • كباب حلة برازيلي بالدسم 1 كيلو بسعر 59.95 جنية .
  • هوكس جمبري اماراتي 400 جرام 40/60 بسعر 75.95 جنية بدلاً من 94.95 جنية .
  • باسا فيليه احمر 1 كيلو بسعر 41.95 جنية بدلاً من 48.95 جنية .
  • كراب ميت لانشون كابوريا 250 جرام بسعر 24.95 جنية .
  • رنجة سوبر جامبو 1 كيلو بسعر 27.95 جنية .
  • اوكسي ليمون سائل اطباق ليمون 2.5 لتر بسعر 26.95 جنية بدلاً من 30.95 جنية .
  • اوكسي مسحوق اتوماتيك انواع 8 كيلو + 2 كيلو بسعر 199.95 جنية .
  • بريزيدون جبنة مثلثات 8 قطع بسعر 11.75 جنية بدلاً من 13.75 جنية .
  • خوخ سكري فاخر 1 كيلو بسعر 6.95 جنية .
  • طقم سكسنة 6 قطع بسعر 119.95 جنية بدلاً من 160 جنية .
  • طقم كيك مدور 3 قطع بسعر 99 جنية بدلاً من 150 جنية .
  • وايت مناديل 450 منديل 3 قطع بسعر 28.95 جنية بدلاً من 34.25 جنية .
  • طقم حلة شاورما 6 قطع بسعر 399 جنية بدلاً من 498 جنية .
  • مبرد مياه بارد ساخن بالحافظة 16 لتر الوان بسعر 1499 جنية بدلاً من 1599 جنية .
  • تاتش مروحة استاند تايمر 16 بوصة سبريت بسعر 379 جنية بدلاً من 429 جنية .

عرض نهاية الاسبوع في أولاد رجب من 31 مايو وحتى 3 يونيو 2019 عرض نهاية الاسبوع في أولاد رجب من 31 مايو وحتى 3 يونيو 2019 عرض نهاية الاسبوع في أولاد رجب من 31 مايو وحتى 3 يونيو 2019 عرض نهاية الاسبوع في أولاد رجب من 31 مايو وحتى 3 يونيو 2019 عرض نهاية الاسبوع في أولاد رجب من 31 مايو وحتى 3 يونيو 2019 عرض نهاية الاسبوع في أولاد رجب من 31 مايو وحتى 3 يونيو 2019 عرض نهاية الاسبوع في أولاد رجب من 31 مايو وحتى 3 يونيو 2019 عرض نهاية الاسبوع في أولاد رجب من 31 مايو وحتى 3 يونيو 2019 عرض نهاية الاسبوع في أولاد رجب من 31 مايو وحتى 3 يونيو 2019 عرض نهاية الاسبوع في أولاد رجب من 31 مايو وحتى 3 يونيو 2019 عرض نهاية الاسبوع في أولاد رجب من 31 مايو وحتى 3 يونيو 2019 عرض نهاية الاسبوع في أولاد رجب من 31 مايو وحتى 3 يونيو 2019 عرض نهاية الاسبوع في أولاد رجب من 31 مايو وحتى 3 يونيو 2019 عرض نهاية الاسبوع في أولاد رجب من 31 مايو وحتى 3 يونيو 2019 عرض نهاية الاسبوع في أولاد رجب من 31 مايو وحتى 3 يونيو 2019

 

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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