عرض نهاية الاسبوع في أولاد رجب من 31 مايو وحتى 3 يونيو 2019

عرض الويك إند من سلسلة أولاد رجب في مصر لأيام الجمعة 31/5/2019 م والسبت والأحد والأثنين 1 و 2 و 3 /6 / 2019 م على مجموعة من السلع والمنتجات المختارة , حيث عرض خاص لنهاية رمضان وعيد الفطر المبارك .
منتجات وسلع عرض الويك إند من اولاد رجب
- كعك سادة 1 كيلو بسعر 49.95 جنية .
- إم جي شاشة 32 بوصة إل إي دي بسعر 1777 جنية بدلاً من 1999 جنية .
- اكسترا ارز اخضر 5 كيلو بسعر 45.95 جنية بدلاً من 53.95 جنية .
- قوت القلوب سمن 650 جرام بسعر 13.75 جنية بدلاً من 17.45 جنية .
- هدية زيت خليط 700 مللي بسعر 11.75 جنية بدلاً من 13.45 جنية .
- الباشا ارز 1 كيلو بسعر 9.25 جنية بدلاً من 10.95 جنية .
- الملكة مكرونة 1 كيلو انواع بسعر 9.25 جنية بدلاً من 10.95 جنية .
- فرحة مكرونة 350 جرام انواع 4 كيس بسعر 10.95 جنية بدلاً من 13 جنية .
- جبنة رومي قديم اكسترا وزن بسعر 69.95 جنية .
- لاكتيل لبن كامل الدسم 1 لتر بسعر 11.45 جنية بدلاً من 15.95 جنية .
- بيبسي / شفن اب / ميراندا 970 مل بسعر 5.95 جنية بدلاً من 7.75 جنية .
- برجر / كفتة / سجق كندوز 1 كيلو بسعر 75.95 جنية .
- مفروم مستورد 1 كيلو بسعر 59.95 جنية .
- كباب حلة برازيلي بالدسم 1 كيلو بسعر 59.95 جنية .
- هوكس جمبري اماراتي 400 جرام 40/60 بسعر 75.95 جنية بدلاً من 94.95 جنية .
- باسا فيليه احمر 1 كيلو بسعر 41.95 جنية بدلاً من 48.95 جنية .
- كراب ميت لانشون كابوريا 250 جرام بسعر 24.95 جنية .
- رنجة سوبر جامبو 1 كيلو بسعر 27.95 جنية .
- اوكسي ليمون سائل اطباق ليمون 2.5 لتر بسعر 26.95 جنية بدلاً من 30.95 جنية .
- اوكسي مسحوق اتوماتيك انواع 8 كيلو + 2 كيلو بسعر 199.95 جنية .
- بريزيدون جبنة مثلثات 8 قطع بسعر 11.75 جنية بدلاً من 13.75 جنية .
- خوخ سكري فاخر 1 كيلو بسعر 6.95 جنية .
- طقم سكسنة 6 قطع بسعر 119.95 جنية بدلاً من 160 جنية .
- طقم كيك مدور 3 قطع بسعر 99 جنية بدلاً من 150 جنية .
- وايت مناديل 450 منديل 3 قطع بسعر 28.95 جنية بدلاً من 34.25 جنية .
- طقم حلة شاورما 6 قطع بسعر 399 جنية بدلاً من 498 جنية .
- مبرد مياه بارد ساخن بالحافظة 16 لتر الوان بسعر 1499 جنية بدلاً من 1599 جنية .
- تاتش مروحة استاند تايمر 16 بوصة سبريت بسعر 379 جنية بدلاً من 429 جنية .
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