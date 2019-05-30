عرض نهاية الاسبوع في أولاد رجب من 31 مايو وحتى 3 يونيو 2019

عرض الويك إند من سلسلة أولاد رجب في مصر لأيام الجمعة 31/5/2019 م والسبت والأحد والأثنين 1 و 2 و 3 /6 / 2019 م على مجموعة من السلع والمنتجات المختارة , حيث عرض خاص لنهاية رمضان وعيد الفطر المبارك .

منتجات وسلع عرض الويك إند من اولاد رجب