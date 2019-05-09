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عرض نهاية الاسبوع في سبينيس Spinneys من 9 وحتى 11 مايو 2019

كتب محمد عبد الرازق آخر تحديث

عرض جديد من من سلسلة سبينيس مصر للويك اند لايام الخميس 9/5/2019 م والجمعة 10/5/2019 م والسبت 11/5/2019 أو حتى نفاذ الكمية.

  • شاشة سامسونج إل إي دي 32 بوصة + قسيمة شراء بـ 150 جنية ( صورة فائقة الوضوح – مدخل يو اس بي – مدخلين اتش دي ام اي – ريسيفر داخلي ) بسعر 3399 جنية .
  • المراعي زبادي طبيعي أو لايت 105 جرام + 2 مجاناً بسعر 14.50 جنية .
  • ايه وان طقم أدوات طهي جرانيت 8 قطع بسعر 999 جنية .
  • سبينيس مسحوق غسيل أتوماتيم 4 كيلو بسعر 55.50 جنية .
  • بطيخ 1 كيلو بسعر 4.50 جنية . طبق بسبوسة وكنافة 1 كيلو بسعر 24.95 جنية .
  • فا صابون أنواع مختلفة 125 جرام بسعر 3.95 جنية .
  • مفروم بقري بالدسم 1 كيلو بسعر 89.95 جنية .
  • الساعة ارز 5 كيلو بسعر 66.95 جنية .
  • الساعة أرز 1 كيلو بسعر 13.25 جنية .
  • سبينيس زيت للطهي 1 لتر بسعر 15.95 جنية .
  • سبينيس خل 1 لتر بسعر 4.70 جنية .
  • سكر 1 كيلو بسعر 8.25 جنية .
  • سبينيس صلصلة طماطم 300 جرام بسعر 5.20 جنية .

عرض نهاية الاسبوع في سبينيس Spinneys من 9 وحتى 11 مايو 2019

عرض نهاية الاسبوع في سبينيس Spinneys من 9 وحتى 11 مايو 2019 عرض نهاية الاسبوع في سبينيس Spinneys من 9 وحتى 11 مايو 2019 عرض نهاية الاسبوع في سبينيس Spinneys من 9 وحتى 11 مايو 2019 عرض نهاية الاسبوع في سبينيس Spinneys من 9 وحتى 11 مايو 2019 عرض نهاية الاسبوع في سبينيس Spinneys من 9 وحتى 11 مايو 2019 عرض نهاية الاسبوع في سبينيس Spinneys من 9 وحتى 11 مايو 2019 عرض نهاية الاسبوع في سبينيس Spinneys من 9 وحتى 11 مايو 2019 عرض نهاية الاسبوع في سبينيس Spinneys من 9 وحتى 11 مايو 2019 عرض نهاية الاسبوع في سبينيس Spinneys من 9 وحتى 11 مايو 2019 عرض نهاية الاسبوع في سبينيس Spinneys من 9 وحتى 11 مايو 2019 عرض نهاية الاسبوع في سبينيس Spinneys من 9 وحتى 11 مايو 2019 عرض نهاية الاسبوع في سبينيس Spinneys من 9 وحتى 11 مايو 2019 عرض نهاية الاسبوع في سبينيس Spinneys من 9 وحتى 11 مايو 2019

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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