عرض نهاية الاسبوع في سبينيس Spinneys من 9 وحتى 11 مايو 2019

عرض جديد من من سلسلة سبينيس مصر للويك اند لايام الخميس 9/5/2019 م والجمعة 10/5/2019 م والسبت 11/5/2019 أو حتى نفاذ الكمية.

شاشة سامسونج إل إي دي 32 بوصة + قسيمة شراء بـ 150 جنية ( صورة فائقة الوضوح – مدخل يو اس بي – مدخلين اتش دي ام اي – ريسيفر داخلي ) بسعر 3399 جنية .

المراعي زبادي طبيعي أو لايت 105 جرام + 2 مجاناً بسعر 14.50 جنية .

ايه وان طقم أدوات طهي جرانيت 8 قطع بسعر 999 جنية .

سبينيس مسحوق غسيل أتوماتيم 4 كيلو بسعر 55.50 جنية .

بطيخ 1 كيلو بسعر 4.50 جنية . طبق بسبوسة وكنافة 1 كيلو بسعر 24.95 جنية .

فا صابون أنواع مختلفة 125 جرام بسعر 3.95 جنية .

مفروم بقري بالدسم 1 كيلو بسعر 89.95 جنية .

الساعة ارز 5 كيلو بسعر 66.95 جنية .

الساعة أرز 1 كيلو بسعر 13.25 جنية .

سبينيس زيت للطهي 1 لتر بسعر 15.95 جنية .

سبينيس خل 1 لتر بسعر 4.70 جنية .

سكر 1 كيلو بسعر 8.25 جنية .

سبينيس صلصلة طماطم 300 جرام بسعر 5.20 جنية .