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عرض نهاية الاسبوع من كارفور مصر ايام 28 و 29 و 30 يونيو 2019 م

كتب محمد عبد الرازقفي آخر تحديث
عرض نهاية الاسبوع من كارفور مصر ايام 28 و 29 و 30 يونيو 2019 م

عرض الويك اند من سلسلة كارفور مصر لايام الجمعة 28-6-2019 م والسبت 29-6-2019 م والاحد 30-6-2019 م أو حتى نفاذ الكمية .

منتجات وسلع عرض اخر ايام يونيو 2019

  • تليفزيون إل إي دي سامسونج ( 65 بوصة – سمارت – ليد – الترا اتش دي – 3 مداخل اتش دي ام اي – مدخلين يو اس بي – جودة 4 كى – ريسيفر داخلي ) بسعر 12999 جنية بدلاً من 15999 جنية .
  • تليفزيون إل جي ( 49 بوصة – سمارت – ليد – الترا اتش دي – 3 مداخل اتش دي ام اي – مدخلين يو اس بي – جودة 4 كى – ماجيك ريموت – ريسيفر داخلي ) بسعر 7599 جنية بدلاً من 8499 جنية .
  • شاشة جاك ( سمارت – ليد – مدخلين اتش دي ام اي – مدخلين يو اس بي – صورة فائقة الجودة اتش دي بقوة 1080 بيكسل – 40 بوصة ) بسعر 3399 جنية .
  • تليفزيون يونيون اير ( 32 بوصة – ليد – مدخلين اتش دي ام اي – مدخلين يو اس بي – اتش دي ريدي ) بسعر 2099 جنية بدلاً من 2499 جنية .
  • لاب توب لينوفو IP330 بسعر 4599 جنية بدلاً من 4799 جنية .
  • لاب توب اتش بي DB0012NE بسعر 6199 جنية بدلاً من 6499 جنية .
  • موبايل سامسونج جالكسي ايه10 ( كارت ميموري 32 جيجا مجاناص + قسيمة شراء 100 جنية ) بسعر 2199 جنية .
  • موبايل سامسونج جالكسي ايه20 ( قسيمة شراء 100 جنية هدية ) بسعر 2899 جنية .
  • طقم بلت ان زانوسي بسعر 14499 جنية بدلاً من 16699 جنية .
  • غسالة ملابس وايت بوينت 8 كيلو بسعر 5999 جنية بدلاً من 7470 جنية .
  • ماكينة ازالة شعر براون بسعر 1499 جنية بدلاً من 2099 جنية .
  • خلاط يدوي فرست وان بسعر 399 جنية بدلاً من 549 جنية .

عرض نهاية الاسبوع من كارفور مصر ايام 28 و 29 و 30 يونيو 2019 م

عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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