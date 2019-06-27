عرض نهاية الاسبوع من كارفور مصر ايام 28 و 29 و 30 يونيو 2019 م

عرض الويك اند من سلسلة كارفور مصر لايام الجمعة 28-6-2019 م والسبت 29-6-2019 م والاحد 30-6-2019 م أو حتى نفاذ الكمية .

منتجات وسلع عرض اخر ايام يونيو 2019