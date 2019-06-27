عرض نهاية الاسبوع من كارفور مصر ايام 28 و 29 و 30 يونيو 2019 م

عرض الويك اند من سلسلة كارفور مصر لايام الجمعة 28-6-2019 م والسبت 29-6-2019 م والاحد 30-6-2019 م أو حتى نفاذ الكمية .
منتجات وسلع عرض اخر ايام يونيو 2019
- تليفزيون إل إي دي سامسونج ( 65 بوصة – سمارت – ليد – الترا اتش دي – 3 مداخل اتش دي ام اي – مدخلين يو اس بي – جودة 4 كى – ريسيفر داخلي ) بسعر 12999 جنية بدلاً من 15999 جنية .
- تليفزيون إل جي ( 49 بوصة – سمارت – ليد – الترا اتش دي – 3 مداخل اتش دي ام اي – مدخلين يو اس بي – جودة 4 كى – ماجيك ريموت – ريسيفر داخلي ) بسعر 7599 جنية بدلاً من 8499 جنية .
- شاشة جاك ( سمارت – ليد – مدخلين اتش دي ام اي – مدخلين يو اس بي – صورة فائقة الجودة اتش دي بقوة 1080 بيكسل – 40 بوصة ) بسعر 3399 جنية .
- تليفزيون يونيون اير ( 32 بوصة – ليد – مدخلين اتش دي ام اي – مدخلين يو اس بي – اتش دي ريدي ) بسعر 2099 جنية بدلاً من 2499 جنية .
- لاب توب لينوفو IP330 بسعر 4599 جنية بدلاً من 4799 جنية .
- لاب توب اتش بي DB0012NE بسعر 6199 جنية بدلاً من 6499 جنية .
- موبايل سامسونج جالكسي ايه10 ( كارت ميموري 32 جيجا مجاناص + قسيمة شراء 100 جنية ) بسعر 2199 جنية .
- موبايل سامسونج جالكسي ايه20 ( قسيمة شراء 100 جنية هدية ) بسعر 2899 جنية .
- طقم بلت ان زانوسي بسعر 14499 جنية بدلاً من 16699 جنية .
- غسالة ملابس وايت بوينت 8 كيلو بسعر 5999 جنية بدلاً من 7470 جنية .
- ماكينة ازالة شعر براون بسعر 1499 جنية بدلاً من 2099 جنية .
- خلاط يدوي فرست وان بسعر 399 جنية بدلاً من 549 جنية .
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