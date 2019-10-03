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أخبار إقتصادية

عرض نهاية الاسبوع من كارفور مصر ايام 4 و 5 و 6 أكتوبر 2019

بواسطة محمد عبد الرازق 0

عروض الويك إند في كارفور لايام الجمعة 4-10-2019 م , والسبت 5-10-2019, والأحد 6-10-2019 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة مختارة من المنتجات في فروع كارفور مصر المختلفة .



منتجات عرض كارفور نهاية الاسبوع 4-6 اكتوبر 2019

  • تليفزيون إل إي دي سامسونج ( 49 بوصة – مدخلين اتش دي ام اي – مدخل يو اس بي – صورة بجودة فائقة 1080 بيكسل ) بسعر 6599 جنيه بدلاً من 6999 جنيه.
  • شاشة إل إي دي سامسونج ( 55 بوصة – سمارت – 3 مداخل اتش دي ام اي – مدخلين يو اس بي – جودة 4k – ريسيفر داخلي ) بسعر 8399 جنيه بدلاً من 8799 جنيه.
  • شاشة LG إل إي دي ( 43 بوصة – سمارت – 3 مداخل اتش دي ام اي – مدخلين يو اس بي – جودة 4k ) بسعر 6199 جنيه بدلاً من 6399 جنيه.
  • شاشة LG إل إي دي ( 32 بوصة – سمارت – مدخلين اتش دي ام اي – مدخل يو اس بي – صورة بجودة فائقة 1080 بيكسل – ريسيفر داخلي ) بسعر 3599 جنيه بدلاً من 3799 جنيه.
  • شاشة CAIRA إل إي دي ( 32 بوصة – سمارت – مدخلين اتش دي ام اي – مدخل يو اس بي ) بسعر 1799 جنيه بدلاً من 1999 جنيه.
  • كريستال زيت عباد شمس 900 مللي بسعر 18.95 جنيه بدلاً من 21.75 جنيه.
  • مولفكس حفاضات أطفال مقاس 3 أو 4 ( العبوة 58 حفاضة ) بسعر 114.95 جنيه بدلاً من 146.95 جنيه.
  • ليبتون شاي خرز 250 جرام بسعر 23.95 جنيه بدلاً من 29.75 جنيه.
  • زينة مناديل وجه 550 منديل عدد 3 عبوات بسعر 33.95 جنيه بدلاً من 45.95 جنيه.
  • هدية مكرونة 400 جرام عدد 2 قطعة بسعر 4.95 جنيه بدلاً من 8 جنيه.
  • برسيل مسحوق غسالات أتوماتيك 4 كيلو بسعر 89.95 جنيه بدلاً من 136.95 جنيه.
  • أوكسي مسحوق غسيل أتوماتيك 8 كيلو + 2 كيلو مجاناً بسعر 195.95 جنيه بدلاً من 234.95 جنيه.
  • الضحى ارز مصري 5 كيلو بسعر 59.95 جنيه بدلاً من 79.95 جنيه.
  • أمريكانا لبن كامل الدسم 1 لتر بسعر 10.95 جنيه بدلاً من 15.25 جنيه .
  • تانك باور فلتر 7 مراحل بسعر 1999 جنيه بدلاً من 2299 جنيه.
  • وسادة كرسي بسعر 55 جنيه بدلاً من 65 جنيه.
  • طقم مقلاية 3 قطع مقاسات 20 و 24 و28 سم وسمك 3 مللي بسعر 199.95 جنيه بدلاً من 219 جنيه.
  • ورق تصوير 500 ورقة 80 جرام بسعر 55 جنيه بدلاً من 74.95 جنيه.




محمد عبد الرازق

    مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر
    خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
    اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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