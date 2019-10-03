عرض نهاية الاسبوع من كارفور مصر ايام 4 و 5 و 6 أكتوبر 2019

عرض نهاية الاسبوع من كارفور مصر ايام 4 و 5 و 6 أكتوبر 2019

عروض الويك إند في كارفور لايام الجمعة 4-10-2019 م , والسبت 5-10-2019, والأحد 6-10-2019 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة مختارة من المنتجات في فروع كارفور مصر المختلفة .







منتجات عرض كارفور نهاية الاسبوع 4-6 اكتوبر 2019

تليفزيون إل إي دي سامسونج ( 49 بوصة – مدخلين اتش دي ام اي – مدخل يو اس بي – صورة بجودة فائقة 1080 بيكسل ) بسعر 6599 جنيه بدلاً من 6999 جنيه.

شاشة إل إي دي سامسونج ( 55 بوصة – سمارت – 3 مداخل اتش دي ام اي – مدخلين يو اس بي – جودة 4k – ريسيفر داخلي ) بسعر 8399 جنيه بدلاً من 8799 جنيه.

شاشة LG إل إي دي ( 43 بوصة – سمارت – 3 مداخل اتش دي ام اي – مدخلين يو اس بي – جودة 4k ) بسعر 6199 جنيه بدلاً من 6399 جنيه.

شاشة LG إل إي دي ( 32 بوصة – سمارت – مدخلين اتش دي ام اي – مدخل يو اس بي – صورة بجودة فائقة 1080 بيكسل – ريسيفر داخلي ) بسعر 3599 جنيه بدلاً من 3799 جنيه.

شاشة CAIRA إل إي دي ( 32 بوصة – سمارت – مدخلين اتش دي ام اي – مدخل يو اس بي ) بسعر 1799 جنيه بدلاً من 1999 جنيه.

كريستال زيت عباد شمس 900 مللي بسعر 18.95 جنيه بدلاً من 21.75 جنيه.

مولفكس حفاضات أطفال مقاس 3 أو 4 ( العبوة 58 حفاضة ) بسعر 114.95 جنيه بدلاً من 146.95 جنيه.

ليبتون شاي خرز 250 جرام بسعر 23.95 جنيه بدلاً من 29.75 جنيه.

زينة مناديل وجه 550 منديل عدد 3 عبوات بسعر 33.95 جنيه بدلاً من 45.95 جنيه.

هدية مكرونة 400 جرام عدد 2 قطعة بسعر 4.95 جنيه بدلاً من 8 جنيه.

برسيل مسحوق غسالات أتوماتيك 4 كيلو بسعر 89.95 جنيه بدلاً من 136.95 جنيه.

أوكسي مسحوق غسيل أتوماتيك 8 كيلو + 2 كيلو مجاناً بسعر 195.95 جنيه بدلاً من 234.95 جنيه.

الضحى ارز مصري 5 كيلو بسعر 59.95 جنيه بدلاً من 79.95 جنيه.

أمريكانا لبن كامل الدسم 1 لتر بسعر 10.95 جنيه بدلاً من 15.25 جنيه .

تانك باور فلتر 7 مراحل بسعر 1999 جنيه بدلاً من 2299 جنيه.

وسادة كرسي بسعر 55 جنيه بدلاً من 65 جنيه.

طقم مقلاية 3 قطع مقاسات 20 و 24 و28 سم وسمك 3 مللي بسعر 199.95 جنيه بدلاً من 219 جنيه.

ورق تصوير 500 ورقة 80 جرام بسعر 55 جنيه بدلاً من 74.95 جنيه.





