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عرفه إخوان : اسعار كعك ومخبوزات عيد الفطر 2019

كتب محمد عبد الرازق آخر تحديث
عرفه إخوان : اسعار كعك ومخبوزات عيد الفطر 2019

في اطار الاستعداد لاحتفالات الممصريين بعيد الفطر المبارك أعلن ماركت عرفه اخوان عن توفر مخبوزات العيد المختلفة من كعك وبسكويت وغريبة وبيتي فور بأنواعهم المختلفة , ونقدم لكم قائمة الاسعار الخاصة به .

قائمة اسعار مخبوزات وحلويات عيد الفطر 1440 هـ من عرفه

  • كعك عرفه فستق بسعر 100 جنية .
  • كعك عرفه عين جمل بسعر 90 جنية .
  • كعك عرفه عجمية عين جمل بسعر 90 جنية .
  • كعك عرفه سادة بسعر 80 جنية .
  • كعك عرفه ملبن بسعر 80 جنية .
  • كعك عرفه عجمية بسعر 80 جنية .
  • كعك عرفه عجوة بسعر 80 جنية .
  • بيتي فور عرفه ممتاز بسعر 80 جنية .
  • بيتي فور عرفه مكسرات بسعر 100 جنية .
  • بسكويت عرفه فانليا بسعر 70 جنية .
  • بسكويت عرفه شيكولاتة بسعر 70 جنية .
  • بسكويت عرفه جوز هند بسعر 70 جنية .
  • بسكويت عرفه برتقال بسعر 70 جنية .
  • بسكويت عرفه نشادر بسعر 70 جنية .
  • بسكويت عرفه قرفه بسعر 70 جنية .
  • غريبة عرفه عثماني فستق بسعر 120 جنية .
  • غريبة عرفة سادة بسعر 80 جنية .

عرفه إخوان : اسعار كعك ومخبوزات عيد الفطر 2019

فلكياً سيكون عيد الفطر يوم الثلاثاء 4 يونيو 2019 ولكن رسمياً سيتم الإعلان عن موعد عيد الفطر بعد الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال 1440 هـ يوم الاثنين 3 يونيو 2019 م الموافق 29 رمضان .

تجدر الاشارة تختلف اسعار المخبوزات من مكان الى اخر , و المصريين بحسب قدراتهم المالية يقومون بشراءه او تصنيعه , حيث يتواجد في كل محلات بيع الحلوى والهايبر والسوبر ماركت والمخابز .

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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