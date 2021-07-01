عروض أولاد رجب الاسبوعية من 1 وحتى 9 يوليو 2021

مجلة العروض الاسبوعية من سلسلة أولاد رجب في مصر في الفترة من الخميس 1-7-2021 م وحتى يوم الجمعة 9-7-2021 م أو حتى نفاذ الكمية .
منتجات عرض أولاد رجب 1-9 يوليو 2021
- بقالة : لانشون – جبنة جودة وشيدر ودبل كريم وموتزريلا مبشور – حبش – زبدة صفراء – زيتون.
- لحوم ودواجن : سجق – مفروم – كباب حلة – دجاج فريش – وراك فريش.
- سي فود : سمك لوت – سمك بلطي – سمك سردين – جمبري قشر – سمك فيليه .
- خضار وفاكهة : بصل ابيض – فلفل رومي – طماطم – مانجو صديقة وزبدية وجولك – عنب ابيض وأحمر .
- منتجات البان : جبن تتراباك – زبادي .
- مجمدات : جناج كرانش – بانيه – بط مجمد – فراخ مجمد – جبنة موزاريلا – بطاطس نصف مقلية – ايس كريم – ناجيتس – ستربس – كفتة – برجر – هوت دوج .
- أغذية جافة : دقيق – رقاق – سمن – فول – طحينة تونة – مشروم – ارز – مكرونة – صلصة – نسكافيه – مشروب شيكولاتة – شاي .
- حلويات : بسكويت – ايس كريم – شيكولاتة – بطاطس شيبس – كريمة شيكولاتة – حلاوة طحنية – مربى – كريم كراميل .
- منظفات: سائل اطباق – جل غسيل – مسحوق غسيل – مناديل – مطهر – كلور – مزيل بقع – مناديل – منعم ملابس – منظف مطبخ .
- الصحة والجمال : شامبو – بلسم – رول أون – شاور جيل – معجون اسنان – صبغة شعر – سبراي – جيل حلاقة – صابون – غسول فم – ماكينات حلاقة – حفاضات أطفال – مناديل – فوط صحية.