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عروض أولاد رجب الاسبوعية من 1 وحتى 9 يوليو 2021

بواسطة محمد عبد الرازق

مجلة العروض الاسبوعية من سلسلة أولاد رجب في مصر في الفترة من الخميس 1-7-2021 م وحتى يوم الجمعة 9-7-2021 م أو حتى نفاذ الكمية .

منتجات عرض أولاد رجب 1-9 يوليو 2021

  • بقالة : لانشون – جبنة جودة وشيدر ودبل كريم وموتزريلا مبشور – حبش – زبدة صفراء – زيتون.
  • لحوم ودواجن : سجق – مفروم – كباب حلة – دجاج فريش – وراك فريش.
  • سي فود : سمك لوت – سمك بلطي – سمك سردين – جمبري قشر – سمك فيليه .
  • خضار وفاكهة : بصل ابيض – فلفل رومي – طماطم – مانجو صديقة وزبدية وجولك – عنب ابيض وأحمر .
  • منتجات البان : جبن تتراباك – زبادي .
  • مجمدات : جناج كرانش – بانيه – بط مجمد – فراخ مجمد – جبنة موزاريلا – بطاطس نصف مقلية – ايس كريم – ناجيتس – ستربس – كفتة – برجر – هوت دوج .
  • أغذية جافة : دقيق – رقاق – سمن – فول – طحينة تونة – مشروم – ارز – مكرونة – صلصة – نسكافيه – مشروب شيكولاتة – شاي .
  • حلويات : بسكويت – ايس كريم – شيكولاتة – بطاطس شيبس – كريمة شيكولاتة – حلاوة طحنية – مربى – كريم كراميل .
  • منظفات: سائل اطباق – جل غسيل – مسحوق غسيل – مناديل – مطهر – كلور – مزيل بقع – مناديل – منعم ملابس – منظف مطبخ .
  • الصحة والجمال : شامبو – بلسم – رول أون – شاور جيل – معجون اسنان – صبغة شعر – سبراي – جيل حلاقة – صابون – غسول فم – ماكينات حلاقة – حفاضات أطفال – مناديل – فوط صحية.

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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