عروض أولاد رجب ( جانا العيد ) من 24 مايو وحتى 8 يونيو 2019

عرض جديد من سلسلة أولاد رجب بمناسبة عيد الفطر المبارك 1440 هـ / 2019 م للفترة من الجمعة 24/5/2019 م وحتى يوم السبت 8/6/2019 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات في فروعه المختلفة .
منتجات وسلع عرض جانا العيد من اولاد رجب
- منتجات الالبان والمطهيات : جبن براميلي سادة أو فلفل وفيتا واسطنبولي وفلمنك ورومي وريكفورد وجودة وريكوتا ووقشطة ومثلثات وتتراباك / زبدة صفراء / بسطرمة / لانشون / زيتون / زبادي / مشروب زبادي.
- لحوم ودواجن واسماك وفاكهة وخضروات .
- أغذية مجمدة : بانيه – اجنحة – ستربس – برجر – كفتة – فرانكفورتر – برجر – جمبري – سمان – بسلة بالجزر.
- أغذية جافة : زيت – سمن – ارز – مكرونة – صلصة – فول – كمبوت – تونة – مايونيز – حليب – عصائر – مشروبات غازية – مياه – بسكويت – شيكولاتة – شيبس – جيلي – ام علي – عسل .
- المنظفات : منعم ملابس – مساحيق غسيل – ملمع زجاج – سائل مطهر – ملمع اثاث – مناديل – فويل – مفرش سفرة .
- الصحة والجمال : شامبوهات – بلسم – كريم – صابون – رول اون – اسبراي .
- أجهزة كهربائية : شاشات – خلاط – ميكروويف – غلاية مياه – ماكينة قهوة – ريسيفر – كبة – فريزر – بوتجازات – غسالات ملابس – مبرد هواء – مبردات مياه .
- أدوات كهربائية : اطقم جرانية – اطقم شربات – ايس بوكس – جارووف .
- العاب اطفال.
- ملابس ومفروشات .
- مخبوزات العيد : كعك وبسكويت وبيتي فور .
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