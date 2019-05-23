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عروض أولاد رجب ( جانا العيد ) من 24 مايو وحتى 8 يونيو 2019

كتب محمد عبد الرازق آخر تحديث
عروض أولاد رجب ( جانا العيد ) من 24 مايو وحتى 8 يونيو 2019

عرض جديد من سلسلة أولاد رجب بمناسبة عيد الفطر المبارك 1440 هـ / 2019 م للفترة من الجمعة 24/5/2019 م وحتى يوم السبت 8/6/2019 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات في فروعه المختلفة .

منتجات وسلع عرض جانا العيد من اولاد رجب

  • منتجات الالبان والمطهيات : جبن براميلي سادة أو فلفل وفيتا واسطنبولي وفلمنك ورومي وريكفورد وجودة وريكوتا ووقشطة ومثلثات وتتراباك / زبدة صفراء / بسطرمة / لانشون / زيتون / زبادي / مشروب زبادي.
  • لحوم ودواجن واسماك وفاكهة وخضروات .
  • أغذية مجمدة : بانيه – اجنحة – ستربس – برجر – كفتة – فرانكفورتر – برجر – جمبري – سمان – بسلة بالجزر.
  • أغذية جافة : زيت – سمن – ارز – مكرونة – صلصة – فول – كمبوت – تونة – مايونيز – حليب – عصائر – مشروبات غازية – مياه – بسكويت – شيكولاتة – شيبس – جيلي – ام علي – عسل .
  • المنظفات : منعم ملابس – مساحيق غسيل – ملمع زجاج – سائل مطهر – ملمع اثاث – مناديل – فويل – مفرش سفرة .
  • الصحة والجمال : شامبوهات – بلسم – كريم – صابون – رول اون – اسبراي .
  • أجهزة كهربائية : شاشات – خلاط – ميكروويف – غلاية مياه – ماكينة قهوة – ريسيفر – كبة – فريزر – بوتجازات – غسالات ملابس – مبرد هواء – مبردات مياه .
  • أدوات كهربائية : اطقم جرانية – اطقم شربات – ايس بوكس – جارووف .
  • العاب اطفال.
  • ملابس ومفروشات .
  • مخبوزات العيد : كعك وبسكويت وبيتي فور .

عروض أولاد رجب ( جانا العيد ) من 24 مايو وحتى 8 يونيو 2019 عروض أولاد رجب ( جانا العيد ) من 24 مايو وحتى 8 يونيو 2019 عروض أولاد رجب ( جانا العيد ) من 24 مايو وحتى 8 يونيو 2019 عروض أولاد رجب ( جانا العيد ) من 24 مايو وحتى 8 يونيو 2019 عروض أولاد رجب ( جانا العيد ) من 24 مايو وحتى 8 يونيو 2019 عروض أولاد رجب ( جانا العيد ) من 24 مايو وحتى 8 يونيو 2019 عروض أولاد رجب ( جانا العيد ) من 24 مايو وحتى 8 يونيو 2019 عروض أولاد رجب ( جانا العيد ) من 24 مايو وحتى 8 يونيو 2019 عروض أولاد رجب ( جانا العيد ) من 24 مايو وحتى 8 يونيو 2019 عروض أولاد رجب ( جانا العيد ) من 24 مايو وحتى 8 يونيو 2019 عروض أولاد رجب ( جانا العيد ) من 24 مايو وحتى 8 يونيو 2019 عروض أولاد رجب ( جانا العيد ) من 24 مايو وحتى 8 يونيو 2019 عروض أولاد رجب ( جانا العيد ) من 24 مايو وحتى 8 يونيو 2019 عروض أولاد رجب ( جانا العيد ) من 24 مايو وحتى 8 يونيو 2019 عروض أولاد رجب ( جانا العيد ) من 24 مايو وحتى 8 يونيو 2019

عروض أولاد رجب ( جانا العيد ) من 24 مايو وحتى 8 يونيو 2019 عروض أولاد رجب ( جانا العيد ) من 24 مايو وحتى 8 يونيو 2019 عروض أولاد رجب ( جانا العيد ) من 24 مايو وحتى 8 يونيو 2019 عروض أولاد رجب ( جانا العيد ) من 24 مايو وحتى 8 يونيو 2019 عروض أولاد رجب ( جانا العيد ) من 24 مايو وحتى 8 يونيو 2019 عروض أولاد رجب ( جانا العيد ) من 24 مايو وحتى 8 يونيو 2019 عروض أولاد رجب ( جانا العيد ) من 24 مايو وحتى 8 يونيو 2019 عروض أولاد رجب ( جانا العيد ) من 24 مايو وحتى 8 يونيو 2019 عروض أولاد رجب ( جانا العيد ) من 24 مايو وحتى 8 يونيو 2019 عروض أولاد رجب ( جانا العيد ) من 24 مايو وحتى 8 يونيو 2019 عروض أولاد رجب ( جانا العيد ) من 24 مايو وحتى 8 يونيو 2019 عروض أولاد رجب ( جانا العيد ) من 24 مايو وحتى 8 يونيو 2019

عروض أولاد رجب ( جانا العيد ) من 24 مايو وحتى 8 يونيو 2019 عروض أولاد رجب ( جانا العيد ) من 24 مايو وحتى 8 يونيو 2019 عروض أولاد رجب ( جانا العيد ) من 24 مايو وحتى 8 يونيو 2019 عروض أولاد رجب ( جانا العيد ) من 24 مايو وحتى 8 يونيو 2019 عروض أولاد رجب ( جانا العيد ) من 24 مايو وحتى 8 يونيو 2019 عروض أولاد رجب ( جانا العيد ) من 24 مايو وحتى 8 يونيو 2019 عروض أولاد رجب ( جانا العيد ) من 24 مايو وحتى 8 يونيو 2019 عروض أولاد رجب ( جانا العيد ) من 24 مايو وحتى 8 يونيو 2019 عروض أولاد رجب ( جانا العيد ) من 24 مايو وحتى 8 يونيو 2019 عروض أولاد رجب ( جانا العيد ) من 24 مايو وحتى 8 يونيو 2019 عروض أولاد رجب ( جانا العيد ) من 24 مايو وحتى 8 يونيو 2019 عروض أولاد رجب ( جانا العيد ) من 24 مايو وحتى 8 يونيو 2019 عروض أولاد رجب ( جانا العيد ) من 24 مايو وحتى 8 يونيو 2019

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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