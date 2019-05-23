عروض أولاد رجب ( جانا العيد ) من 24 مايو وحتى 8 يونيو 2019

عرض جديد من سلسلة أولاد رجب بمناسبة عيد الفطر المبارك 1440 هـ / 2019 م للفترة من الجمعة 24/5/2019 م وحتى يوم السبت 8/6/2019 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات في فروعه المختلفة .

منتجات وسلع عرض جانا العيد من اولاد رجب