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عروض أولاد رجب من 10 وحتى 16 يونيو 2021 م

بواسطة محمد عبد الرازق

اصدرت سلسلة أولاد رجب في مصر مجلة عروضها للصيف في الفترة من الخميس 10-6-2021 م وحتى يوم الاربعاء 16-6-2021 م او حتى نفاذ الكمية .

عرووووووض كتير وتوفير أكتر بكتييييييير

  • بقالة : جبنة ( جودة – فلمنك – شيدر – براميلي ) – زيتون – – لانشون – حلاوة طحنية .
  • لحوم : كباب حلة – مفروم – كبدة ضاني – سجق .
  • سي فود : سمك فيليه بلطي – سمك مكرونة – سمك بلطي – جمبري .
  • خضار وفاكهة : بصل ابيض – خيار – طماطم – بطيخ – افوكادو.
  • منتجات البان : لبن كامل أو نصف أو خالي الدسم – مشروب زبادي – زبادي – جبنة مثلثات – جبنة تتراباك .
  • مجمدات : بانيه – بوم فريت – الوميت – عجينة سمبوسك – جلاش – بط – بيف برجر – بانيه كرانش .
  • أغذية جافة : زيت – سمن – مايونيز – كاتشب – ارز – مكرونة – فول – تونة – طحينة – صلصة – .
  • مشروبات : عصير – مشروب شيكولاته – مياه معدنية – شاي – لبن .
  • حلويات : شيكولاتة – مربى – عسل – حلاوة طحنية – بسكويت – جيلي – سويت فليكس .
  • منظفات : سائل اطباق – مسحوق غسيل – مناديل – منظف مطبخ – جل غسيل – حفاضات أطفال – مناديل .
  • الصحة والجمال : شاور جل – شامبو – صابون – رول اون – معجون اسنان .

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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