عروض أولاد رجب من 10 وحتى 16 يونيو 2021 م

اصدرت سلسلة أولاد رجب في مصر مجلة عروضها للصيف في الفترة من الخميس 10-6-2021 م وحتى يوم الاربعاء 16-6-2021 م او حتى نفاذ الكمية .
عرووووووض كتير وتوفير أكتر بكتييييييير
- بقالة : جبنة ( جودة – فلمنك – شيدر – براميلي ) – زيتون – – لانشون – حلاوة طحنية .
- لحوم : كباب حلة – مفروم – كبدة ضاني – سجق .
- سي فود : سمك فيليه بلطي – سمك مكرونة – سمك بلطي – جمبري .
- خضار وفاكهة : بصل ابيض – خيار – طماطم – بطيخ – افوكادو.
- منتجات البان : لبن كامل أو نصف أو خالي الدسم – مشروب زبادي – زبادي – جبنة مثلثات – جبنة تتراباك .
- مجمدات : بانيه – بوم فريت – الوميت – عجينة سمبوسك – جلاش – بط – بيف برجر – بانيه كرانش .
- أغذية جافة : زيت – سمن – مايونيز – كاتشب – ارز – مكرونة – فول – تونة – طحينة – صلصة – .
- مشروبات : عصير – مشروب شيكولاته – مياه معدنية – شاي – لبن .
- حلويات : شيكولاتة – مربى – عسل – حلاوة طحنية – بسكويت – جيلي – سويت فليكس .
- منظفات : سائل اطباق – مسحوق غسيل – مناديل – منظف مطبخ – جل غسيل – حفاضات أطفال – مناديل .
- الصحة والجمال : شاور جل – شامبو – صابون – رول اون – معجون اسنان .