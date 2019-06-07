عروض التميمي السعودية وفرصة لربح 1000 ريال مع أسعار مخفضة

جاءت عروض التميمي السعودية لهذه الفترة لتشمل مجموعة من السلع والمنتجات المتنوعة وبأسعار مُخفضة وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك ولم يقتصر الأمر على ذلك فقط بل شمل أيضًا مكافآت للعملاء وذلك بالفوز بجائزة 1000 ريال سعودي يومياً وذلك لفائزين كذلك يوجد 13 جوال iphone xs سوف يتم توزيعها على المشترين وفقًا لعدد نقاط الشراء وهذه العروض سارية في الفترة من 3 حتى 9 شوال ويوجد خلال هذه الأيام تخفيضات على منتجات اللحوم والأسماك والألبان ولعب الأطفال والحلويات وبالطبع كعك العيد والمنظفات ومستحضرات التجميل وغيرها من السلع الأخرى.

عروض التميمي السعودية على اللحوم

تشمل اللحوم البقري البرازيلي بوت روست بشعر 22 ريال للكيلو كذلك لحوم عجول بالعظم وبدون عظم حيث أن سعر الكيلو من الأولى 28 ريال بينما للثانية 39 ريال أما فيما يتعلق بالدجاج فيوجد أفخاذ وصدور وكذلك قطع كاملة من منتجات التنمية واليوم وهناك منها ما هو متبل بنكهة التوابل الهندية الحارة كذلك تشمل عروض التميمي السعودية لهذه الفترة صدور دجاج بتتبيلة النعناع وإكليل الجبل للشواء وشيش طاووق بالفلفل الحار.

وفيليله صدور من الفروج الذهبي عما عن الأسماك فهناك حلقات الكلمار بسعر 25 ريال للحبة الواحدة ولعشاق المحار يتواجد في العروض بسعر الواحدة 39 ريال وكذلك ستيك سمك سلامون حجم وسط.

عروض منتجات الألبان

أما عن الألبان ومنتجاتها فيوجد عروض على شرائح الجبن إيدام أو جودا وكذلك جبن فيتا السعودية وقشطة قيمر وأيضًا عدة ماركات للأجبان مثل كيري والمراعي وبوك وحلوم ولورباك وقشقوان ولبنة وللإطلاع على كامل العروض يمكنكم مطالعة الصور التالية للتعرف عليها لكل المنتجات.

لا تنسوا أيضًا متابعة : آخر عروض بنده السعودية والمٌحدث بشكل يومي

← إقرأ أيضاً: