عروض الراية ماركت لشهر رمضان من 26 مارس وحتى 11 إبريل 2020

عرض جديد من سلسلة الراية ماركت بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك 1441 هـ في الفترة من الاربعاء 26-3-2020 م وحتى يوم السبت 11–4-2020 م أو حتى نفاذ الكمية والعرض تحت اسم ” استعد لشهر الخير “.
مجلة عروض رمضان من الراية ماركت
اكبر مجموعة من المنتجات التى تهم المستهلك المصري في فروع الراية
- شنطة وكرتونة رمضان بسعر ( 50 جنيه – 75 جنيه – 100 جنيه – 125 جنيه ).
- ياميش رمضان : بلح – كركدية – تمر هندي – سوبيا – تمر – عرقسوس – تمر هندي – جوز هند – خروب – زبيب مصري وايراني – مشمشية – قراصيا – تين تركي وسوري – فستق – كاجو – عين جمل – لوز.
- اللحوم : ضاني – بفتيك – فلتو كندوز – كباب حلة – مفروم – برجر سجق – شرائح لحم – شاورنة – كبدة – شيش وشاورما دجاج – وفيليه دجاج – رنجة .راك رومي – بط فريش .
- عطارة : كورن فيلكس – شوفان – ارز – حمص الشام – فلفل اسود – كمون – فرتزل – بقسماط.
- أجبان وبقالة : رومي وفلمنك واسطمبولي وملح خفيف وموزاريلا وقريش – لبنة شامي – حلاوة سادة – زبدة مستوردة – لانشون – قشطة رومي وبقري ودجاج – مخللات .
- مبردات ومجمدات : البان – واجبان ومشروبات – لحوم ودواجن وخضروات مجمدة.
- مجموعة كبيرة من المعلبات .
- التجميل والمنظفات : مساحيق وجل غسيل – حفاضات اطفال – مناديل – شامبو وبلسم – صابون – ملمع – معطر جو – معاجين اسنان .
- أدوات منزلية : مجموعة كبيرة من ادوات التقديم والاطقم والمفروشات واكياس القمامة واكياس الثلاجة.