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عروض الراية ماركت لشهر رمضان من 26 مارس وحتى 11 إبريل 2020

بواسطة محمد عبد الرازق

عرض جديد من سلسلة الراية ماركت بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك 1441 هـ في الفترة من الاربعاء 26-3-2020 م وحتى يوم السبت 11–4-2020 م أو حتى نفاذ الكمية والعرض تحت اسم ” استعد لشهر الخير “.

مجلة عروض رمضان من الراية ماركت

اكبر مجموعة من المنتجات التى تهم المستهلك المصري في فروع الراية

  • شنطة وكرتونة رمضان بسعر ( 50 جنيه – 75 جنيه – 100 جنيه – 125 جنيه ).
  • ياميش رمضان : بلح – كركدية – تمر هندي – سوبيا – تمر – عرقسوس – تمر هندي – جوز هند – خروب – زبيب مصري وايراني – مشمشية – قراصيا – تين تركي وسوري – فستق – كاجو – عين جمل – لوز.
  • اللحوم : ضاني – بفتيك – فلتو كندوز – كباب حلة – مفروم – برجر سجق – شرائح لحم – شاورنة – كبدة – شيش وشاورما دجاج – وفيليه دجاج – رنجة .راك رومي – بط فريش .
  • عطارة : كورن فيلكس – شوفان – ارز – حمص الشام – فلفل اسود – كمون – فرتزل – بقسماط.
  • أجبان وبقالة : رومي وفلمنك واسطمبولي وملح خفيف وموزاريلا وقريش – لبنة شامي – حلاوة سادة – زبدة مستوردة – لانشون – قشطة رومي وبقري ودجاج – مخللات .
  • مبردات ومجمدات : البان – واجبان ومشروبات – لحوم ودواجن وخضروات مجمدة.
  • مجموعة كبيرة من المعلبات .
  • التجميل والمنظفات : مساحيق وجل غسيل – حفاضات اطفال – مناديل – شامبو وبلسم – صابون – ملمع – معطر جو – معاجين اسنان .
  • أدوات منزلية : مجموعة كبيرة من ادوات التقديم والاطقم والمفروشات واكياس القمامة واكياس الثلاجة.


محمد عبد الرازق

    مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر
    خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
    اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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