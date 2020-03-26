عروض الراية ماركت لشهر رمضان من 26 مارس وحتى 11 إبريل 2020

عرض جديد من سلسلة الراية ماركت بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك 1441 هـ في الفترة من الاربعاء 26-3-2020 م وحتى يوم السبت 11–4-2020 م أو حتى نفاذ الكمية والعرض تحت اسم ” استعد لشهر الخير “.

مجلة عروض رمضان من الراية ماركت

اكبر مجموعة من المنتجات التى تهم المستهلك المصري في فروع الراية