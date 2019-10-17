عروض الشتاء في كارفور مصر من 16 أكتوبر وحتى 3 نوفمبر 2019

أول عروض الشتاء من سلسلة كارفور مصر في الفترة من الاربعاء 16-10-2019 م وحتى يوم الأحد 3-11-2019 م أو حتى نفاذ الكمية , في فروع الهايبر ماركت كارفور فقط .







مجلة عروض الشتاء من كارفور

ملابس وأحذية : سويت شريت حريم – فيست رجالي – بولو اطفالي – سويت شيرت أطفال – تيشرتات بناتي – بيجامات بناتي – جينز أطفال – بنطلونات اطفالي – بيجامات أطفال – تيشرتات هاي كزل بيبي بناتي – بنطلونات رياضية بناتي – هاف بوت بناتي فرو – حذاء أطفال رياضي – كولون بناتي – توب حريمي كم طويل – بلوفر حريمي – بونشو حريمي – جاكت حريمي – شال حريمي – جوارب حريمي – تيشتات هاي كول حريمي – أحذية رياضية حريمي – هاف بوت حريمي جينز – شورت داخلي حريمي – بيجامات حريمي – سابوه حريمي – بيكيني حريمي – تيشرتات سادة رجالي – بنطلون كاروهات رجالي – تيشرتات الوان رجالي – تيشرتات رجالي الوان – بركسر رجالي – سابوه رجالي فرو – حذاء رياضي رجالي – بولو سادة رجالي – قميص رجالي – تيشرت مطبوع رجالي – سويت شيرت كشمير رجالي – بليزر رجالي – بنطلون جبردين رجالي – هاف بوت رجالي كاجوال – حذاء رجالي كاجوال .

مفروشات : بطانيات – مراتب ومخدات – لحافات – ملايات – واقي مرتبة – مفارش ترابيزة – بشاكير – ستائر – فوط – مشايات .

أجهزة كهربائية : دفايات – سخانات كهرباء وغاز .

منتجات منزلية متنوعة : كنب سرير – ترابيزة تليفزيون – شانون – جزامة – باسكت غسيل – منشر غسيل – ترابيزة مكواة – كابل سيارة – بطاريات – غطاء سيارة – مساحة سيارة – فلاتر مياه – كرسي صغير – سلم – تيرموس – طقم عشاء – صندوق تخزين – طقم ثلاجة .





