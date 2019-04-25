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عروض العثيم الرمضانية من الخميس 25 ابريل وحتى الأربعاء 1 مايو تخفيضات غير مسبوقة وجوائز قيمة

كتب محمود الهواري آخر تحديث

طرحت اليوم أسواق عبدالله العثيم اقوى عروض بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرح عروض العثيم تحت وسم #عروض_العثيم وهاشتاج #عروض_العثيم_وداري وبالتالي نوضح لكم أبرز عروض العثيم 2019 على مختلف السلع والمنتجات، حيث شملت العروض التي أطلقتها مجموعة عبدالله العثيم تخفيضات على مختلف السلع، وتمنح شركة العثيم جوائز قيمة بعرض العديد من المسابقات والجوائز والأسئلة التي تنتظر من عملائها الاجابة عليها، لتوفر لهم فرص السحب على اجهزة ايفون وشاشات تلفزيونية وغيرها، وتستمر عروض عبدالله العثيم حتى مطلع شهر مايو، واليكم ابرز عروض أسواق عبدالله العثيم والتي نوضحها بالتفصيل.

عروض العثيم الرمضانية

طرحت اسواق عبدالله العثيم الكثير من العروض ومن أبرزها ما يلي:

  • عرض جبن كيري 108 جم بسعر 9.95 ريال.
عروض العثيم وداري
عروض العثيم في رمضان
  • عرض أرز أبوكاس مزة بسمتي 10 كجم بسعر 49.95 ريال.
عروض العثيم وداري
عرض الارز من اسواق العثيم في رمضان
  • عرض شوربة شوفان كريكر 500 جم بسعر 4.95 ريال.
شوربة شوفان العثيم
عرض العثيم شوربة شوفان
  • عرض زيت العربي نباتي بلاستيك 2*1.8 لتر بسعر 16.95 ريال.
عروض العثيم 2019
زيت العثيم
  • عروض شراب فيمتو 710 مل بسعر 5.95 ريال.
عروض رمضانية
عروض العثيم على شراب التوت في رمضان

عروض دجاج الوطنية دجاج الوطنية مجمد 900 جم بـ 84.95 ريال.

ابرز عروض العثيم
دجاج الوطنية من العثيم
  • عروض سكر الأسرة الناعم 10 كجم بـ 16.95 ريال.
عروض السكر في رمضان
عروض سكر الأسرة من عبدالله العثيم
  • عرض جوال هونر 7 اس بـ 295 ريال.
عرض هاتف هونر
عروض جوالات العثيم
  • دقيق فينو فاخر 1كجم بـ 9.95 ريال.
عروض العثيم الرمضانية
عروض فينو دقيق العثيم
  • عروض زبادي المراعي كامل الدسم 2كجم بـ 9.95 ريال.
عروض المتاجر في رمضان
تخفيضات زبادي المراعي في اسواق العثيم
  • عرض زبدة لورباك غير مملحة 100جم بـ 9.95 ريال.
عرض زبدة
عروض الزبدة

رقم خدمة عملاء العثيم

وبالتالي يمكنكم الاستعلام عن عروض العثيم بزيارة الموقع اسوقا العثيم من خلال الرابط التالي “www.othaimmarkets.com” او الاتصال على رقم خدمة عملاء العثيم “920000702” والاستمتاع بأقوى التخفيضات التي تقدمها اسواق العثيم من خلال مئات الفروع المختلفة.

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عن الكاتب

محمود الهواري

كاتب بموقع كلمة وموقع نجوم مصرية وحاصل على بكالوريوس التجارة ومهتم بالتدوين التقني

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