عروض العثيم السعودية من اليوم 2 شوال ولمدة أسبوع كامل وتخفيضات كبيرة

طرحت عروض العثيم السعودية اليوم الإثنين الموافق 2 شوال مجموعة من التخفيضات على عدد من المنتجات، والتي تستمر لمدة أسبوع كامل وقد شملت تلك الخصومات سلع مختلفة، نذكر منها دجاج دو المجمد عبوة كيلو وشراب تانج برتقال عبوة 2 ونص كجم، وكذلك أرز أبو كاس وصابون تايد الأصلي وحليب نيدو بودرة وزيت دوار عباد الشمس، لم تنسى العروض أيضًا الفواكه والخضروات، حيث تضمنت مجموعة كبيرة منها وعلى رأسها التفاح والبطيخ والمانجو والخوخ والبامية والبطاطس والفلفل الأخضر البارد.

عروض العثيم السعودية على منتجات الألبان

والتي شملت جبن رومي مصري وجبن بليدام إيدام وقشطة الطيب وجبن فيتا الزهار وحليب بودرة ماركة هالي، بالإضافة إلى نيدو أيضًا وقشطة فيكتو وحليب من نفس الشركة ولكنه سائل، وجبن زدني كريمة عبوة 900 جرام بسعر 15 ريال سعودي، وأجبان البقرات الثلاثة فيتا وكذلك فيتا غنم يوناني وجبنة داري بيضاء عبوة نصف كيلو جرام، ومن نفس الشركة شملت عروض العثيم داري موزاريلا، اهتمت التخفيضات أيضًا بمحبي الشيكولاتة والتوفي والحلويات وقدمت لهم العديد من المنتجات التي سوف تتعرفون عليها من خلال الصور التالية.

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