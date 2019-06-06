عروض العثيم مصر اليوم وحتى 12 يونيو 2019 وتخفيضات كبيرة على سلع متنوعة

تقدم عروض العثيم مصر خصوماتها على عدد من المنتجات المختلفة في كافة فروعها، ولعل أهم ما يميزها هو التخفيضات الرائعة على الأسعار، وفي ذات الوقت الجودة العالية التي تميز هذه الأسواق مما جعلها تنتشر بشكل كبير وتحقق سمعة طيبة بين المواطنين المصريين، وتبدأ العروض من اليوم الموافق 6 يونيو وهو ثاني أيام عيد الفطر وحتى الثاني عشر من هذا الشهر، وتشمل اللحوم والدجاج والفواكه والخضروات والكعك ومشتقات الألبان والتمور والشكولاتة التي يحبها الكبار والصغار على حد سواء، والعديد من المنتجات الأخرى التي سوف نعرضها لكم بالتفصيل.

عروض العثيم مصر اليوم على اللحوم

حيث تشمل لحم عجل بالعظم بسعر 32 جنيه للكيلو ولحم حاشي بالعظم وبدونه، ولحم غنم وتيس ومفروم بقري كل هذه الأنواع بأسعار مُخفضة وبنوعيات مختلفة لتناسب كل الأذواق، هذا بالإضافة إلى دجاج الوطنية والتنمية بتشكيلاتها المختلفة من صدور وأوراك ونقانق وناجتس.

شملت العروض أيضًا مستلزمات المطابخ من صلصة وزيوت للأكل ومعلبات وعبوات أرز مختلفة وبأسعار جيدة، ولم تنسى العثيم أطفالنا حيث قدمت مجموعة لعب الأطفال المحببة لهم، كذلك العصائر والمشروبات سواء الساخنة سريعة التحضير أو الباردة، كما كان هناك حظًا كبيرًا في تلك العروض للمنظفات ومستلزمات الأطفال من بامبرز وكافولات، ونظرًا لأهمية وسائل التكنولوجيا والترفيه في الوقت الحالي، فكانت التخفيضات على الهواتف المحمولة والشاشات ونترككم الآن مع كافة عروض أسواق العثيم من خلال الصور التالية.