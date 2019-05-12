عروض الفرجاني ماركت حتى 25 مايو 2019

عرض جديد من الفرجاني ماركت في مصر في الفترة من السبت 11/5/2019 م وحتى يوم السبت 25/5/2019 أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة من السلع والمنتجات .
اشترى من الفرجاني أو من شركة صافلا بـ 150 جنية , وادخل السحب على شاشات وثلاجات وغسالات وقسائم مشتريات وجوائز نقدية تصل الى عشرة الاف جنية , ويقام حفل السحب يوم الخميس 16/5 بحديقة 6 اكتور بجسر السويس.
منتجات عرض الفرجاني ماركت
- أغذية : زبادي – رايب – مشروب زبادي – أجبان ( ملح خفيف – كيري – فيتا – رومي – اسطنبولي – براميلي -مثلثات – موزاريلا – تتراباك انواع ) – البان – سوبيا – عصير بودر – عصائر انواع – لانشون – مخللات – خضروات مجمدة – فرانك – سمبوسك – كفتة – بانيه – هوت دوج – فراخ مجمدة – سوسيس – بهارات – ارز – فول بلدي – كباب حلة – لحم مفروم – صلصلة – لبن – شاي – مربى – زيت – سمن – بسبوسة – ام علي – حلاوة طحنية – مياه – نسكافيه – دقيق .
- منتجات عناية شخصية ومنزلية : شاور جل – غسول – شامبو وبلسم – مزيل عرق – صابون – معجون اسنان – مناديل – بكر مطبخ – حفاضات – سائل منظف – صابون سائل – منظف زجاج – فويل – معطر .
- أدوات وأجهزة منزلية :شاشات – مكواة بخار – مراح – غلايات -اطقم حلل – اطقم ملامين – صواني – مجات .
التعليقات