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عروض الفرجاني ماركت حتى 25 مايو 2019

كتب محمد عبد الرازق آخر تحديث

عرض جديد من الفرجاني ماركت في مصر في الفترة من السبت 11/5/2019 م وحتى يوم السبت 25/5/2019 أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة من السلع والمنتجات .

اشترى من الفرجاني أو من شركة صافلا بـ 150 جنية , وادخل السحب على شاشات وثلاجات وغسالات وقسائم مشتريات وجوائز نقدية تصل الى عشرة الاف جنية , ويقام حفل السحب يوم الخميس 16/5 بحديقة 6 اكتور بجسر السويس.

منتجات عرض الفرجاني ماركت

  • أغذية : زبادي – رايب – مشروب زبادي – أجبان ( ملح خفيف – كيري – فيتا – رومي – اسطنبولي – براميلي -مثلثات – موزاريلا – تتراباك انواع ) – البان – سوبيا – عصير بودر – عصائر انواع – لانشون – مخللات – خضروات مجمدة – فرانك – سمبوسك – كفتة – بانيه – هوت دوج – فراخ مجمدة – سوسيس – بهارات – ارز – فول بلدي – كباب حلة – لحم مفروم – صلصلة – لبن – شاي – مربى – زيت – سمن – بسبوسة – ام علي – حلاوة طحنية – مياه – نسكافيه – دقيق .
  • منتجات عناية شخصية ومنزلية : شاور جل – غسول – شامبو وبلسم – مزيل عرق – صابون – معجون اسنان – مناديل – بكر مطبخ – حفاضات – سائل منظف – صابون سائل – منظف زجاج – فويل – معطر .
  • أدوات وأجهزة منزلية :شاشات – مكواة بخار – مراح – غلايات -اطقم حلل – اطقم ملامين – صواني – مجات .

عروض الفرجاني ماركت حتى 25 مايو 2019 عروض الفرجاني ماركت حتى 25 مايو 2019 عروض الفرجاني ماركت حتى 25 مايو 2019 عروض الفرجاني ماركت حتى 25 مايو 2019 عروض الفرجاني ماركت حتى 25 مايو 2019 عروض الفرجاني ماركت حتى 25 مايو 2019 عروض الفرجاني ماركت حتى 25 مايو 2019 عروض الفرجاني ماركت حتى 25 مايو 2019 عروض الفرجاني ماركت حتى 25 مايو 2019 عروض الفرجاني ماركت حتى 25 مايو 2019 عروض الفرجاني ماركت حتى 25 مايو 2019 عروض الفرجاني ماركت حتى 25 مايو 2019 عروض الفرجاني ماركت حتى 25 مايو 2019 عروض الفرجاني ماركت حتى 25 مايو 2019 عروض الفرجاني ماركت حتى 25 مايو 2019 عروض الفرجاني ماركت حتى 25 مايو 2019 عروض الفرجاني ماركت حتى 25 مايو 2019 عروض الفرجاني ماركت حتى 25 مايو 2019 عروض الفرجاني ماركت حتى 25 مايو 2019 عروض الفرجاني ماركت حتى 25 مايو 2019

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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