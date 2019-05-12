عروض الفرجاني ماركت حتى 25 مايو 2019

عرض جديد من الفرجاني ماركت في مصر في الفترة من السبت 11/5/2019 م وحتى يوم السبت 25/5/2019 أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة من السلع والمنتجات .

اشترى من الفرجاني أو من شركة صافلا بـ 150 جنية , وادخل السحب على شاشات وثلاجات وغسالات وقسائم مشتريات وجوائز نقدية تصل الى عشرة الاف جنية , ويقام حفل السحب يوم الخميس 16/5 بحديقة 6 اكتور بجسر السويس.

منتجات عرض الفرجاني ماركت