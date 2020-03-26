عروض الفرجاني ماركت لشهر رمضان من 25 مارس 2020

عرض جديد من الفرجاني ماركت بمناسبة اقتراب شهر رمضان 1441 هـ بدءاً من الاربعاء 25-3-2020 م أو حتى نفاذ الكمية.
مجلة عروض رمضان من الفرجاني هايبر ماركت
مجموعة من المنتجات كراتين رمضان والياميش والمكسرات والمنتجات الغذائية والمنتجات الغير غذائية.
اشترى من الفرجاني بـ250 جنية وأدخل السحب على جوائز نقدية وأجهزة كهربائية ومنزلية وحاجات تانية كتير.
- شنطة الخير بسعر 34.95 جنيه مكونة من ( 1 كيلو سكر – 1 كيلو أرز – 1 شاي 40 جرام – كيس مكرونة 300 جرام – 1 كيس ملح 450 جرام – سمن 650 جرام ).
- كرتونة الخير صغيرة بسعر 49.95 جنيه مكونة من ( 1 زجاجة زيت 700 مل – 1 كيلو سكر – 1 كيلو أرز – 1 شاي 40 جرام – 1 كيس مكرونة 400 جرام – 1 كيس ملح 450 جرام – سمن 350 جرام – علبة صلصة 280 جرام ).
- كرتونة الخير كبيرة بسعر 74.95 جنيه مكونة من ( 1 زجاجة زيت 700 مل – 1 كيلو سكر – 1 كيلو أرز – 1 شاي 40 جرام – 2 كيس مكرونة 400 جرام – 2 كيس ملح 450 جرام – سمن 650 جرام – علبة صلصة 280 جرام – 1 قمر الدين 400 جرام – 1 بلح ناشف 500 جرام).
- ياميش رمضان : زبيب مصري – زبيب جولدن ايراني – جوز هند ناعم – مشمشية تركي – قراصيا – تمر – لوز مقشر – بندق مقشر – كاجو مملح – فستق امريكي – تين سوري – تين حبل – خروب مجروش – تمر – قمر الدين سوري – قمر الدين مصري – بلح اسواني – بندق ولوز وعين جمل بقشره – كركديه – خروب – نعناع – فراولة – رمان – ورد.
- منتجات بقالة جافة من معلبات وبقوليات ومشروبات والبان ومنتجاتها واجبان ومجمدات.
- منتجات عناية شخصية ومنزلية.
- أدوات منزلية.