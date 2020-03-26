عروض الفرجاني ماركت لشهر رمضان من 25 مارس 2020

عرض جديد من الفرجاني ماركت بمناسبة اقتراب شهر رمضان 1441 هـ بدءاً من الاربعاء 25-3-2020 م أو حتى نفاذ الكمية.

مجلة عروض رمضان من الفرجاني هايبر ماركت

مجموعة من المنتجات كراتين رمضان والياميش والمكسرات والمنتجات الغذائية والمنتجات الغير غذائية.

اشترى من الفرجاني بـ250 جنية وأدخل السحب على جوائز نقدية وأجهزة كهربائية ومنزلية وحاجات تانية كتير.