عروض المقرمشات والمشروبات في سبينيس حتى 30 يونيو 2019

بمناسبة بطولة الامم الافريقية 2019 التى تقام على ارض مصر اعلنت سلسلة سبينيس Spinneys عن عرض خاص على المقرمشات والتسالي والشيبس والعصائر والمشروبات في فروعها المختلفة حتى يوم الأحد 30/6/2019 م أو حتى نفاذ الكمية .

منتجات عرض امم افريقيا 2019 من سبينيس