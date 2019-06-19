عروض المقرمشات والمشروبات في سبينيس حتى 30 يونيو 2019

بمناسبة بطولة الامم الافريقية 2019 التى تقام على ارض مصر اعلنت سلسلة سبينيس Spinneys عن عرض خاص على المقرمشات والتسالي والشيبس والعصائر والمشروبات في فروعها المختلفة حتى يوم الأحد 30/6/2019 م أو حتى نفاذ الكمية .
منتجات عرض امم افريقيا 2019 من سبينيس
- 3 رو رقائق بطاطس أنواع مختلفة 125 جرام بسعر 25 جنية .
- 3 شيبسي بطاطس انواع مختلفة ( 170 جرام ) بسعر 25 جنية .
- 3 تايجر رقائق بطاطس أنواع مختلفة 190 جرام بسعر 25.75 جنية .
- جيكار رقائق بطاطس انواع مختلفة 110 جرام بسعر 17.5 جنية .
- برينجلز رقائق بطاطس انواع مختلفة 130 جرام بسعر 23.5 جنية .
- 10 فرتزل مقرمشات أنواع مختلفة 37 جرام بسعر 15.75 جنية .
- بوفاكي سناكس أنواع مختلفة 80 جرام بسعر 17.25 جنية .
- مستر كريسبس كرات الجبنة 80 جرام بسعر 16.25 جنية .
- لورنز وورلد سليكشن ميكس مكسرات 88-92 جرام بسعر 50.5 جنية .
- 4 ريد بول مشروبات طاقة 250 مللي بسعر 70 جنية .
- 10 بيبسي مشروب غازي 330 مللي بسعر 43.55 جنية .
- 4 شويبس مشروب غازي 330 مللي بسعر 17 جنية .
- 5 بربيكان شراب شعير أنواع مختلفة 250 مللي بسعر 26.50 جنية .
- 3 دبل اكس شراب شعير 300 مللي بسعر 19 جنية .
- 3 فروتوريا مشروب كوكتيل أنواع مختلفة 300 مللي بسعر 20.55 جنية .
- 3 راني عصير حبيبات أنواع مختلفة 240 ملللي بسعر 15 جنية .
- بيتي عصير مانجو 1 لتر بسعر 9.25 جنية .
- بيتي عصير كوكتيل أنواع مختلفة 1 لتر بسعر 8.50 جنية .
- 5 بيتي تروبيكانا عصير أنواع مختلفة ( ما عدا مانجو ) 235 مللي بسعر 16.25 جنية .
- 5 بيتي تروبيكانا عصير مانجو أو يوسفي 235 مللي بسعر 17.75 جنية .
- لمار عصير بيور أنواع 1 لتر بسعر 18.25 جنية .
- لمار عصير مانجو 1 لتر بسعر 10.75 جنية .
- لمار عصير أنواع مختلفة ( ما عدا المانجو ) 1 لتر بسعر 9 جنية .
- دان عصير رمان أو ليمون بالتعتاع أو جوافة 250 مللي بسعر 8.95 جنية .
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