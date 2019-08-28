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عروض اولاد رجب حتى 9 سبتمبر 2019 ( العودة الى المدرسة )

كتب محمد عبد الرازقفي آخر تحديث
عروض اولاد رجب حتى 9 سبتمبر 2019 ( العودة الى المدرسة )

عرض جديد من سلسلة أولاد رجب تحت اسم العودة الى المدارسة بمناسبة اقتراب بدء العام الدراسي الجديد , وهذا العرض للفترة من الاربعاء 28-8-2019 م وحتى يوم الاثنين 9-9-2019 م أو حتى نفاذ الكمية , في جميع الفروع المتواجدة بالمدن والمحافظات المصرية.

منتجات وسلع مجلة عروض اولاد رجب العودة الى المدرسة

  • اللحوم : اسكالوب – انتركوت – موزة – كباب حلة – مكعبات لحم للخضار – سجق – لحم مفروم – وراك رومي – بط – وراك دجاج – صدور دجاج .
  • الأغذية الطازجة : كمثرى خشابي – عنب احمر – تفاح احمر – مانجو – بصل – ليمون – باذنجان – بطاطس – سمك بلطي وماكريل – سي فود – جمبري .
  • أغذية مجمدة : بانيه – سمبوسك – جلاش – ستربس – ناجيتس – برجر – فيليه دجاج – ديك رومي – بط مجمد – كاليماري .
  • منتجات الالبان : بودينج – زبادي – جبنة مثلثات – زبدة – جبن انواع .
  • الأغذية الجافة : تشكيلة واسعة من منتجات البقالة من معلبات وبقوليات وعصائر ومشروبات وشيكولاتة وحلويات وشيبس .
  • منظفات : مجموعة متنوعة من منتجات العناية المنزلية والمنظفات .
  • الصحة والجمال : مجموعة مميزة من المنتجات الخاصة بالعناية الشخصية للشعر والبشرة والجسم والنظافة الشخصية .
  • الأجهزة المنزلية : شاشات – خلاط – ماكينة غزل البنات – ماكينة فشار – مراوح – غسالات ملابس – غلايات – ميكروويف – مكواة – موقد – ريسيفر .
  • أدوات منزلية : فلاتر مياه – اطقم خشاف – قوالب كيك – علب خزين – طقم ثلاجة .
  • منتجات سمير وعلي : شنط مدرسية – لانش بوكس – زجاجات مياه – حصالة .
  • منتجات لومينارك : أطقم مجات – اطقم شربات – طقم قهوة – اطباق .

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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