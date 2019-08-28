عروض اولاد رجب حتى 9 سبتمبر 2019 ( العودة الى المدرسة )

عرض جديد من سلسلة أولاد رجب تحت اسم العودة الى المدارسة بمناسبة اقتراب بدء العام الدراسي الجديد , وهذا العرض للفترة من الاربعاء 28-8-2019 م وحتى يوم الاثنين 9-9-2019 م أو حتى نفاذ الكمية , في جميع الفروع المتواجدة بالمدن والمحافظات المصرية.
منتجات وسلع مجلة عروض اولاد رجب العودة الى المدرسة
- اللحوم : اسكالوب – انتركوت – موزة – كباب حلة – مكعبات لحم للخضار – سجق – لحم مفروم – وراك رومي – بط – وراك دجاج – صدور دجاج .
- الأغذية الطازجة : كمثرى خشابي – عنب احمر – تفاح احمر – مانجو – بصل – ليمون – باذنجان – بطاطس – سمك بلطي وماكريل – سي فود – جمبري .
- أغذية مجمدة : بانيه – سمبوسك – جلاش – ستربس – ناجيتس – برجر – فيليه دجاج – ديك رومي – بط مجمد – كاليماري .
- منتجات الالبان : بودينج – زبادي – جبنة مثلثات – زبدة – جبن انواع .
- الأغذية الجافة : تشكيلة واسعة من منتجات البقالة من معلبات وبقوليات وعصائر ومشروبات وشيكولاتة وحلويات وشيبس .
- منظفات : مجموعة متنوعة من منتجات العناية المنزلية والمنظفات .
- الصحة والجمال : مجموعة مميزة من المنتجات الخاصة بالعناية الشخصية للشعر والبشرة والجسم والنظافة الشخصية .
- الأجهزة المنزلية : شاشات – خلاط – ماكينة غزل البنات – ماكينة فشار – مراوح – غسالات ملابس – غلايات – ميكروويف – مكواة – موقد – ريسيفر .
- أدوات منزلية : فلاتر مياه – اطقم خشاف – قوالب كيك – علب خزين – طقم ثلاجة .
- منتجات سمير وعلي : شنط مدرسية – لانش بوكس – زجاجات مياه – حصالة .
- منتجات لومينارك : أطقم مجات – اطقم شربات – طقم قهوة – اطباق .
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