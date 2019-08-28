عروض اولاد رجب حتى 9 سبتمبر 2019 ( العودة الى المدرسة )

عرض جديد من سلسلة أولاد رجب تحت اسم العودة الى المدارسة بمناسبة اقتراب بدء العام الدراسي الجديد , وهذا العرض للفترة من الاربعاء 28-8-2019 م وحتى يوم الاثنين 9-9-2019 م أو حتى نفاذ الكمية , في جميع الفروع المتواجدة بالمدن والمحافظات المصرية.

منتجات وسلع مجلة عروض اولاد رجب العودة الى المدرسة