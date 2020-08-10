Take a fresh look at your lifestyle.


عروض اولاد رجب من 10 وحتى 24 اغسطس 2020 م

بواسطة محمد عبد الرازق

اعلنت سلسله اولاد رجب عن عرض جديد بمناسبة العام الهجري الجديد 1442 هـ كل عام وانتم بخير وذلك في الفترة من 10 اغسطس 2020 وحتى 24 أغسطس 2020 على مجموعة متنوعة من المنتجات .

المنتجات التي يتم تقديمها في العرض الجديد: 

  • منتجات الالبان والمطهيات :   جبن ( فيتا – اسطنبولي – جودا – ريكفورد – كيري – جبنة نستو –  تتراباك – كوبايات ) – زبده –  قشطه رومي –  لانشون ساده بالزيتون ودجاج – حلاوة طحينية – طرشي مشكل .
  • لحوم واسماك ودواجن : كفته و برجر و مفروم و سجق و فراخ و فيليه و بانيه و وراك رومي.
  • فاكهة و خضروات :  مانجو ونكتارين وخوخ وبرقوق وفلفل وبصل وبطاطس وثوم.
  • اسماك بلطي و جمبري و ماكريل .
  • مجمدات غذائية : ناجتس وخضروات مجمده وبرجر وبانيه وهوت دوج وكفته وفراخ ورومي .
  • منتجات بقالة:  مجموعه متنوعه من المعلبات والمشروبات والعصائر.
  • منتجات العنايه الشخصيه والمنزليه : مساحيق غسيل كلور منظف اطباق معطر جو منعم ملابس منظف اطباق مناديل حفاضات اطفال في وسط صحيه نسائيه فوم فويل اكياس تمامه مفارش سفره شامبو وبلسم وشاور جيل رونالدو سبراي جيل الشعر اكس سبراي صابون معجون اسنان ماكينات حلاقه.

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

قد يعجبك ايضا
أخبار إقتصادية

عرض كارفور مصر من 10 وحتى 25 أغسطس 2020

أخبار إقتصادية

كارفور مصر : عرض نهاية الاسبوع من 6-8 اغسطس 2020

أخبار إقتصادية

أسعار الروبيان الرسمية في أسواق السمك بالكويت أغسطس 2020

أخبار إقتصادية

كتالوج ماي واي MY WAy اغسطس ( 8 ) 2020

أخبار إقتصادية

تابع سعر الدولار اليوم في سوريا الثلاثاء 21-7-2020 في البنك المركزي والسوق السوداء

أخبار إقتصادية

رابط التسجيل في مسابقة الحلم 2020 والاشتراك في السحب الجديد عبر HELM

أخبار إقتصادية

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمسة nosi.gov.eg

أخبار إقتصادية

كتالوج ماي واي MY WAy يوليو ( 7 ) 2020 (عروض عيد الاضحى )

أخبار إقتصادية

وفاة محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار السابق متأثراً بكورونا

أخبار إقتصادية

مواعيد عمل بنك بوبيان خلال أيام حظر التجول يونيو 2020


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.