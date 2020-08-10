عروض اولاد رجب من 10 وحتى 24 اغسطس 2020 م

اعلنت سلسله اولاد رجب عن عرض جديد بمناسبة العام الهجري الجديد 1442 هـ كل عام وانتم بخير وذلك في الفترة من 10 اغسطس 2020 وحتى 24 أغسطس 2020 على مجموعة متنوعة من المنتجات .
المنتجات التي يتم تقديمها في العرض الجديد:
- منتجات الالبان والمطهيات : جبن ( فيتا – اسطنبولي – جودا – ريكفورد – كيري – جبنة نستو – تتراباك – كوبايات ) – زبده – قشطه رومي – لانشون ساده بالزيتون ودجاج – حلاوة طحينية – طرشي مشكل .
- لحوم واسماك ودواجن : كفته و برجر و مفروم و سجق و فراخ و فيليه و بانيه و وراك رومي.
- فاكهة و خضروات : مانجو ونكتارين وخوخ وبرقوق وفلفل وبصل وبطاطس وثوم.
- اسماك بلطي و جمبري و ماكريل .
- مجمدات غذائية : ناجتس وخضروات مجمده وبرجر وبانيه وهوت دوج وكفته وفراخ ورومي .
- منتجات بقالة: مجموعه متنوعه من المعلبات والمشروبات والعصائر.
- منتجات العنايه الشخصيه والمنزليه : مساحيق غسيل كلور منظف اطباق معطر جو منعم ملابس منظف اطباق مناديل حفاضات اطفال في وسط صحيه نسائيه فوم فويل اكياس تمامه مفارش سفره شامبو وبلسم وشاور جيل رونالدو سبراي جيل الشعر اكس سبراي صابون معجون اسنان ماكينات حلاقه.