عروض اولاد رجب من 10 وحتى 24 اغسطس 2020 م

اعلنت سلسله اولاد رجب عن عرض جديد بمناسبة العام الهجري الجديد 1442 هـ كل عام وانتم بخير وذلك في الفترة من 10 اغسطس 2020 وحتى 24 أغسطس 2020 على مجموعة متنوعة من المنتجات .

المنتجات التي يتم تقديمها في العرض الجديد: