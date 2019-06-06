عروض بنده السعودية لمدة 4 أيام فقط حتى 6 شوال أو نفاذ الكميات

برغم أن عروض بنده السعودية التي بدأت من 25 رمضان المُنقضي وتنتهي في 9 شوال، إلا أن هناك تخفيضات أخرى أعلنت عنها الأسواق الشهيرة اليوم الخميس وتنتهي يوم الأحد 6 شوال، حيث شملت تلك العروض المُعلن عنها خصومات متميزة على مجموعة من السلع والمنتجات الورقية والتجميلية، ولعل أبرزها مزيلات العرق والمناشف الورقية والمناديل المعطرة وسوائل ما بعد الحلاقة للرجال، ويمكنكم الآن التوجه إلى فروع بنده المنتشرة في المملكة من أجل الحصول على تلك العروض، خاصة أنه برغم الإعلان عن تاريخ انتهائها إلا أنها محددة في ذات لوقت بنفاذ الكميات.

عروض بنده السعودية حتى 6 شوال

تشمل العروض تخفيضات على بخاخات نيفيا المزيلة للعرق سواء للرجال أو النساء عبوة 200 مللي، حيث انخفضت أسعارها من 39 ريال إلى 19 ريال، كذلك شملت التخفيضات سائل نيفيا بعد الحلاقة بنسبة تتخطى الـ 50% من 51 ريال إلى 25 ريال سعودي، أما فيما يتعلق بورق التنشيف فكانت فاين حاضرة بمنتجاتها وكذلك مناديل سانيتا كلوب المعطرة 6 عبوات، كلاً منها يحتوي على 76 منديل بقيمة 21 ريال وخصم 8 ريال عليها.

وشملت آخر عروض بنده السعودية لتلك الفترة مناديل ناعمة نورس حجم 10 عبوات، كلاً منها به 200 حبة وسوف نضع لكم صور العروض كاملة وبأسعارها سواء قبل أو بعد التخفيضات.