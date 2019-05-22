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عروض بنده ( عيد سعيد ) من 23 مايو وحتى 12 يونيو 2019

كتب محمد عبد الرازق آخر تحديث
عروض بنده ( عيد سعيد ) من 23 مايو وحتى 12 يونيو 2019

عرض بنده مصر الجديد بمناسبة عيد الفطر 1440 هـ / 2019 م للفترة من الخميس 23/5/2019 م وحتى يوم الاربعاء 12/6/2019 م أو حتى نفاذ الكيمة , على مجموعة متنوعة من المنتجات .

منتجات وسلع عرض العيد من بنده مصر

  • مخبوزات العيد : كعك بالسمن البلدي – بسكويت – مخبوزات العيدي من مونجيني .
  • منتجات بقالة : ارز – سمن – مكرونة – ترمس – فول معلب – صلصة – دقيق – سكر – عسل – حلاوة طحنية – مربى – جيلي – ايس كريم – شاي – لبن – عصائر – شوفان – شيبس – بسكويت – بسكويت – شيكولاتة .
  • مجمدات غذائية : بانيه – وجبة دجاج – ستربس – برجر دجاج – برجر بقري – هوت دوج – ملوخية – بامية – بسلة بالجزر – باف باستري – سبرنج رول – كبيبة لحم – كفتة بقري – لحم مفروم – ايس كريم .
  • منتجات البان ومطهيات : جبن كريمي وملح خفيف وثلاجة وموازريلا واسطنبولي ومثلثات وبراميلي وقشطة – زبادي – لانشون – بسطرمة – صدور رومي مدخن او صدور دجاج مدخنة او لحم بقري مدخن – زبدة .
  • لحوم ودواجن واسماك : فيليه – بوري – سردين – ماكريل – جمبري – سالمون – سبيط – لحوم متنوعة ضاني وكندوز – سجق – فراخ – سمان .
  • فاكهة وخضروات : تفاح – خوخ – بطيخ – جزر – خضار سوتيه – بصل – فلفل – فاصوليا خضراء .
  • أجهزة كهربائية : شاشات – غسالات ملابس – مكواة – مراوح .
  • منتجات العناية الشخصية والمنزلية والمنظفات : شامبو – صابون سائل – معجون اسنان – مناديل – حفاضات اطفال – كلور – مساحيق غسيل – فوط صحية – حفاضات اطفال – غسول فم – مساحيق غسيل – معطر ملابس – ملمع اثاث – منظف تواليت – صابون – سائل مطهر .
  • أدوات منزلية : سلة مهملات – طقم نظافة – فرشاه بالجاروف – سبت غسيل – بولة صغيرة – دواسات – طقم طهي – طقم مقلاية – طقم صينية – طقم كنك – طبق فاكهة – طقم اكواب – طبق تقديم – فلاتر مياه – ايس تانك .
  • تخفيضات هائلة على الملابس .

عروض بنده ( عيد سعيد ) من 23 مايو وحتى 12 يونيو 2019

عروض بنده ( عيد سعيد ) من 23 مايو وحتى 12 يونيو 2019 عروض بنده ( عيد سعيد ) من 23 مايو وحتى 12 يونيو 2019 عروض بنده ( عيد سعيد ) من 23 مايو وحتى 12 يونيو 2019 عروض بنده ( عيد سعيد ) من 23 مايو وحتى 12 يونيو 2019 عروض بنده ( عيد سعيد ) من 23 مايو وحتى 12 يونيو 2019 عروض بنده ( عيد سعيد ) من 23 مايو وحتى 12 يونيو 2019 عروض بنده ( عيد سعيد ) من 23 مايو وحتى 12 يونيو 2019 عروض بنده ( عيد سعيد ) من 23 مايو وحتى 12 يونيو 2019 عروض بنده ( عيد سعيد ) من 23 مايو وحتى 12 يونيو 2019 عروض بنده ( عيد سعيد ) من 23 مايو وحتى 12 يونيو 2019 عروض بنده ( عيد سعيد ) من 23 مايو وحتى 12 يونيو 2019 عروض بنده ( عيد سعيد ) من 23 مايو وحتى 12 يونيو 2019 عروض بنده ( عيد سعيد ) من 23 مايو وحتى 12 يونيو 2019 عروض بنده ( عيد سعيد ) من 23 مايو وحتى 12 يونيو 2019 عروض بنده ( عيد سعيد ) من 23 مايو وحتى 12 يونيو 2019 عروض بنده ( عيد سعيد ) من 23 مايو وحتى 12 يونيو 2019 عروض بنده ( عيد سعيد ) من 23 مايو وحتى 12 يونيو 2019 عروض بنده ( عيد سعيد ) من 23 مايو وحتى 12 يونيو 2019 عروض بنده ( عيد سعيد ) من 23 مايو وحتى 12 يونيو 2019 عروض بنده ( عيد سعيد ) من 23 مايو وحتى 12 يونيو 2019 عروض بنده ( عيد سعيد ) من 23 مايو وحتى 12 يونيو 2019 عروض بنده ( عيد سعيد ) من 23 مايو وحتى 12 يونيو 2019 عروض بنده ( عيد سعيد ) من 23 مايو وحتى 12 يونيو 2019 عروض بنده ( عيد سعيد ) من 23 مايو وحتى 12 يونيو 2019 عروض بنده ( عيد سعيد ) من 23 مايو وحتى 12 يونيو 2019 عروض بنده ( عيد سعيد ) من 23 مايو وحتى 12 يونيو 2019

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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