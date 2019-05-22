عروض بنده ( عيد سعيد ) من 23 مايو وحتى 12 يونيو 2019

عرض بنده مصر الجديد بمناسبة عيد الفطر 1440 هـ / 2019 م للفترة من الخميس 23/5/2019 م وحتى يوم الاربعاء 12/6/2019 م أو حتى نفاذ الكيمة , على مجموعة متنوعة من المنتجات .
منتجات وسلع عرض العيد من بنده مصر
- مخبوزات العيد : كعك بالسمن البلدي – بسكويت – مخبوزات العيدي من مونجيني .
- منتجات بقالة : ارز – سمن – مكرونة – ترمس – فول معلب – صلصة – دقيق – سكر – عسل – حلاوة طحنية – مربى – جيلي – ايس كريم – شاي – لبن – عصائر – شوفان – شيبس – بسكويت – بسكويت – شيكولاتة .
- مجمدات غذائية : بانيه – وجبة دجاج – ستربس – برجر دجاج – برجر بقري – هوت دوج – ملوخية – بامية – بسلة بالجزر – باف باستري – سبرنج رول – كبيبة لحم – كفتة بقري – لحم مفروم – ايس كريم .
- منتجات البان ومطهيات : جبن كريمي وملح خفيف وثلاجة وموازريلا واسطنبولي ومثلثات وبراميلي وقشطة – زبادي – لانشون – بسطرمة – صدور رومي مدخن او صدور دجاج مدخنة او لحم بقري مدخن – زبدة .
- لحوم ودواجن واسماك : فيليه – بوري – سردين – ماكريل – جمبري – سالمون – سبيط – لحوم متنوعة ضاني وكندوز – سجق – فراخ – سمان .
- فاكهة وخضروات : تفاح – خوخ – بطيخ – جزر – خضار سوتيه – بصل – فلفل – فاصوليا خضراء .
- أجهزة كهربائية : شاشات – غسالات ملابس – مكواة – مراوح .
- منتجات العناية الشخصية والمنزلية والمنظفات : شامبو – صابون سائل – معجون اسنان – مناديل – حفاضات اطفال – كلور – مساحيق غسيل – فوط صحية – حفاضات اطفال – غسول فم – مساحيق غسيل – معطر ملابس – ملمع اثاث – منظف تواليت – صابون – سائل مطهر .
- أدوات منزلية : سلة مهملات – طقم نظافة – فرشاه بالجاروف – سبت غسيل – بولة صغيرة – دواسات – طقم طهي – طقم مقلاية – طقم صينية – طقم كنك – طبق فاكهة – طقم اكواب – طبق تقديم – فلاتر مياه – ايس تانك .
- تخفيضات هائلة على الملابس .
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