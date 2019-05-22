عروض بنده ( عيد سعيد ) من 23 مايو وحتى 12 يونيو 2019

عرض بنده مصر الجديد بمناسبة عيد الفطر 1440 هـ / 2019 م للفترة من الخميس 23/5/2019 م وحتى يوم الاربعاء 12/6/2019 م أو حتى نفاذ الكيمة , على مجموعة متنوعة من المنتجات .

منتجات وسلع عرض العيد من بنده مصر