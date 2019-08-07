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عروض بنده مصر ( جانا العيد ) من 8 وحتى 28 أغسطس 2019

كتب محمد عبد الرازقفي آخر تحديث

أعلنت سلسلة بنده مصر عن عرض عيد الاضحى المبارك 1440 هـ تحت اسم ” جانا العيد ” وذلك في الفترة من يوم الخميس 8-8-2019 م وحتى يوم الاربعاء 28-8-2019 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة من السلع والمنتجات المختلفة .

منتجات وسلع عرض بنده 8-28 أغسطس 2019

  • منتجات غذائية متنوعة : زيت – سكر – ارز – مكرونة – دقيق – خل – طحينة – كاتشب – معجون طماطم – تونة – مايونيز – كريمة شيكواتة – حليب – مشروبات غازية – شاي – عصائر – حلويات وشيكولاتة – مصنعات اللحوم – زبدة – أجبان – زبادي – بهارات وبقوليات – مجمدات غذائية .
  • أجهزة كهربائية : شاشات – شواية – قلاية تحمير – خلاط بمطحنة ومبشرة – غلاية – مكواة – محضر طعام .
  • منتجات العناية الشخصية والمنزلية والمنظفات : جل غسيل – مساحيق غسيل – شامبو وبلسم – فوط صحة نسائية – سائل أطباق – منعم ملابس – حفاضات أطفال – صابون – سائل استحمام – معجون اسنان – اسبراي – مناديل .
  • مستلزمات مدرس : شنط مدارس – زجاجات مياه – حافظة طعام .
  • تخفيضات قسم الملابس تصل الى 50 %.

فروع بنده مصر

  • المحور المركزي – ميدان الحرية بجانب سيتي سكيب مول – مدينة 6 أكتوبر.
  • 4 طريق النصر – بجانب قسم نصر أول – تقاطع مكرم عبيد – مدينة نصر.
  • شارع سلمان الفارسي – أمام نادي العبور – الحي الأول – المحلية 8 – مدينة العبور.
  • طريق مصر إسكندرية الزراعي – بعد مدخل مدينة قها – قها.

 

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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