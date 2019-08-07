عروض بنده مصر ( جانا العيد ) من 8 وحتى 28 أغسطس 2019

أعلنت سلسلة بنده مصر عن عرض عيد الاضحى المبارك 1440 هـ تحت اسم ” جانا العيد ” وذلك في الفترة من يوم الخميس 8-8-2019 م وحتى يوم الاربعاء 28-8-2019 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة من السلع والمنتجات المختلفة .

منتجات وسلع عرض بنده 8-28 أغسطس 2019

منتجات غذائية متنوعة : زيت – سكر – ارز – مكرونة – دقيق – خل – طحينة – كاتشب – معجون طماطم – تونة – مايونيز – كريمة شيكواتة – حليب – مشروبات غازية – شاي – عصائر – حلويات وشيكولاتة – مصنعات اللحوم – زبدة – أجبان – زبادي – بهارات وبقوليات – مجمدات غذائية .

أجهزة كهربائية : شاشات – شواية – قلاية تحمير – خلاط بمطحنة ومبشرة – غلاية – مكواة – محضر طعام .

منتجات العناية الشخصية والمنزلية والمنظفات : جل غسيل – مساحيق غسيل – شامبو وبلسم – فوط صحة نسائية – سائل أطباق – منعم ملابس – حفاضات أطفال – صابون – سائل استحمام – معجون اسنان – اسبراي – مناديل .

مستلزمات مدرس : شنط مدارس – زجاجات مياه – حافظة طعام .

تخفيضات قسم الملابس تصل الى 50 %.

فروع بنده مصر