عروض بنده مصر ( جانا العيد ) من 8 وحتى 28 أغسطس 2019

أعلنت سلسلة بنده مصر عن عرض عيد الاضحى المبارك 1440 هـ تحت اسم ” جانا العيد ” وذلك في الفترة من يوم الخميس 8-8-2019 م وحتى يوم الاربعاء 28-8-2019 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة من السلع والمنتجات المختلفة .
منتجات وسلع عرض بنده 8-28 أغسطس 2019
- منتجات غذائية متنوعة : زيت – سكر – ارز – مكرونة – دقيق – خل – طحينة – كاتشب – معجون طماطم – تونة – مايونيز – كريمة شيكواتة – حليب – مشروبات غازية – شاي – عصائر – حلويات وشيكولاتة – مصنعات اللحوم – زبدة – أجبان – زبادي – بهارات وبقوليات – مجمدات غذائية .
- أجهزة كهربائية : شاشات – شواية – قلاية تحمير – خلاط بمطحنة ومبشرة – غلاية – مكواة – محضر طعام .
- منتجات العناية الشخصية والمنزلية والمنظفات : جل غسيل – مساحيق غسيل – شامبو وبلسم – فوط صحة نسائية – سائل أطباق – منعم ملابس – حفاضات أطفال – صابون – سائل استحمام – معجون اسنان – اسبراي – مناديل .
- مستلزمات مدرس : شنط مدارس – زجاجات مياه – حافظة طعام .
- تخفيضات قسم الملابس تصل الى 50 %.
فروع بنده مصر
- المحور المركزي – ميدان الحرية بجانب سيتي سكيب مول – مدينة 6 أكتوبر.
- 4 طريق النصر – بجانب قسم نصر أول – تقاطع مكرم عبيد – مدينة نصر.
- شارع سلمان الفارسي – أمام نادي العبور – الحي الأول – المحلية 8 – مدينة العبور.
- طريق مصر إسكندرية الزراعي – بعد مدخل مدينة قها – قها.
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