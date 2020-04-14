عروض بنده مصر ( عرض رمضان ) من 15 وحتى 28 إبريل 2020

عرض جديد من سلسلة بنده مصر للفترة من الاربعاء 15-4-2020 م وحتى الثلاثاء 28-4-2020 م او حتى نفاذ الكمية على مجموعة من السلع والمنتجات المختلفة.
مجلة عروض بنده مصر 15-28 إبريل 2020
رمضان في بنده كرمه زيادة ومهرجان شم النسيم من 16- 18 ابريل 2020 م
- أغذية ومشروبات : مجموعة من منتجات البقالة الجافة والبقوليات والبهارات والمشروبات والعصائر.
- أجبان : مجموعة متنوعة من الجبن ومنتجات الالبان والمطهيات .
- مجمدات : مجموعة من اللحوم والدواجن والاسماك والخضروات .
- دواجن : رومي – بط – فراخ .
- لحوم : ضاني – كندوز – برجر – كفتة – سجق .
- أسماك : رنجة – فيليه – سي فوود – لوت – جمبري – سالمون – سردين.
- خضار وفاكهة : بصل – كوسة – فلفل رومي – كرنب – محشي انواع – طماطم – تفاح – بطيخ – اناس – افوكادو .
- مخبوزات : قطايف – فينو – كنافة – عيش شامي – حلويات العبد ” بسبوسة سادة وبالبندق / كنافة / مشكل مكسرات / بلح الشام ).
- أجهزة الكترونية : ثلاجات – غسالات اطباق – بوتجازات – شاشات – غلايات – خلاطات – محضرات طعام – هاند بلند – محضر زبادي – مضرب بيض .
- أدوات منزلية : أدوات منزلية : مقلايات – اطقم حلل – صواني – طواجن – رول قمامة – اكياس ثلاجة – مفارش سفرة – ايس تانك – زجاجات – فلاتر مياه – اطقم ثلاجة – اطقم تقديم – زينة وفوانيس رمضان .
- منسوجات : ملايات حافظة مراتب – كوفرتات – خداديات – فوط – مريلة – فوط بحر – ستاير.
- منتجات عناية شخصية ومنزلية : مساحيق غسيل – منظف متعدد – منعم ملابس – سائل اطباق – معاجين اسنان -شامبوهات – صابون – سبراي – فوط نسائية – حمام كريم – معطر جو – مبيد حشري – ملمع اثاث – منظف تواليت – مناديل – حفاضات اطفال.
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