عروض بنده مصر ( عرض رمضان ) من 15 وحتى 28 إبريل 2020

عرض جديد من سلسلة بنده مصر للفترة من الاربعاء 15-4-2020 م وحتى الثلاثاء 28-4-2020 م او حتى نفاذ الكمية على مجموعة من السلع والمنتجات المختلفة.

مجلة عروض بنده مصر 15-28 إبريل 2020

رمضان في بنده كرمه زيادة ومهرجان شم النسيم من 16- 18 ابريل 2020 م