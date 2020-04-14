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عروض بنده مصر ( عرض رمضان ) من 15 وحتى 28 إبريل 2020

كتب محمد عبد الرازقفي آخر تحديث
عروض بنده مصر ( عرض رمضان ) من 15 وحتى 28 إبريل 2020

عرض جديد من سلسلة بنده مصر للفترة من الاربعاء 15-4-2020 م وحتى الثلاثاء 28-4-2020 م او حتى نفاذ الكمية على مجموعة من السلع والمنتجات المختلفة.

مجلة عروض بنده مصر 15-28 إبريل 2020

رمضان في بنده كرمه زيادة ومهرجان شم النسيم من 16- 18 ابريل 2020 م

  • أغذية ومشروبات :  مجموعة من منتجات البقالة الجافة والبقوليات والبهارات والمشروبات والعصائر.
  • أجبان : مجموعة متنوعة من الجبن ومنتجات الالبان والمطهيات .
  • مجمدات : مجموعة من اللحوم والدواجن والاسماك والخضروات .
  • دواجن : رومي – بط – فراخ .
  • لحوم : ضاني – كندوز – برجر – كفتة – سجق .
  • أسماك : رنجة – فيليه – سي فوود – لوت – جمبري – سالمون – سردين.
  • خضار وفاكهة : بصل – كوسة – فلفل رومي – كرنب – محشي انواع – طماطم – تفاح – بطيخ – اناس – افوكادو .
  • مخبوزات : قطايف – فينو – كنافة – عيش شامي – حلويات العبد ” بسبوسة سادة وبالبندق / كنافة / مشكل مكسرات / بلح الشام ).
  • أجهزة الكترونية : ثلاجات – غسالات اطباق – بوتجازات – شاشات – غلايات – خلاطات – محضرات طعام – هاند بلند – محضر زبادي – مضرب بيض .
  • أدوات منزلية : أدوات منزلية : مقلايات – اطقم حلل – صواني – طواجن – رول قمامة – اكياس ثلاجة – مفارش سفرة – ايس تانك – زجاجات – فلاتر مياه – اطقم ثلاجة – اطقم تقديم – زينة وفوانيس  رمضان .
  • منسوجات : ملايات حافظة مراتب – كوفرتات – خداديات – فوط – مريلة – فوط بحر – ستاير.
  • منتجات عناية شخصية ومنزلية : مساحيق غسيل – منظف متعدد – منعم ملابس – سائل اطباق – معاجين اسنان -شامبوهات – صابون – سبراي – فوط نسائية – حمام كريم – معطر جو – مبيد حشري – ملمع اثاث – منظف تواليت – مناديل – حفاضات اطفال.

عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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