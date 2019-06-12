عروض بنده مصر ” هتشجع وكمان هتوفر ” من 13 وحتى 26 يونيو 2019

بمناسبة بطولة الامم الافريقية التى تستضيفها مصر هذا الشهر قررت بنده مصر ان تقدم عرض جديد وخاص بهذه المناسبة تحت اسم ” هتشجع وكمان هتوفر … معاك يا مصري! ” وذلك في الفترة من الخميس 13/6/2019 م وحتى يوم الاربعاء 26/6/2019 م أو حتى نفاذ الكمية .

منتجات عرض بنده مصر 13-26 يونيو 2019

أغذية : معلبات – بقوليات – شيكولاتة – حلويات – البان – عصائر – أجبان – لحوم ومصنعاتها – ايس كريم – مجمدات – دواجن – اسماك – منتجات بحرية – فاكهة – خضروات .

منتجات عناية شخصية ومنزلية : شامبو – سائل استحمام – صابون – رغوة حلاقة – اسبراي – رول اون – مزيل عرق – حفاضات – مناديل – مناديل مطبخ – صابون سائل – مسحوق غسيل – كلور – جل غسيل – فوط صحية نسائية – حفاضات اطفال – ماكينات حلاقة – معجون اسنان .

شاشات : مجموعة من التليفزيونات مختلفة الماركات والاحجام والامكانيات .

أدوات منزلية : علب ثلاجة – اطباق – صواني – كسرولة – حلل .

فروع بنده مصر