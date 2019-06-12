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عروض بنده مصر ” هتشجع وكمان هتوفر ” من 13 وحتى 26 يونيو 2019

كتب محمد عبد الرازقفي آخر تحديث
عروض بنده مصر ” هتشجع وكمان هتوفر ” من 13 وحتى 26 يونيو 2019

بمناسبة بطولة الامم الافريقية التى تستضيفها مصر هذا الشهر قررت بنده مصر ان تقدم عرض جديد وخاص بهذه المناسبة تحت اسم ” هتشجع وكمان هتوفر … معاك يا مصري! ” وذلك في الفترة من الخميس 13/6/2019 م وحتى يوم الاربعاء 26/6/2019 م أو حتى نفاذ الكمية .

منتجات عرض بنده مصر 13-26 يونيو 2019

  • أغذية : معلبات – بقوليات – شيكولاتة – حلويات – البان – عصائر – أجبان – لحوم ومصنعاتها – ايس كريم – مجمدات – دواجن – اسماك – منتجات بحرية – فاكهة – خضروات .
  • منتجات عناية شخصية ومنزلية : شامبو – سائل استحمام – صابون – رغوة حلاقة – اسبراي – رول اون – مزيل عرق – حفاضات – مناديل – مناديل مطبخ – صابون سائل – مسحوق غسيل – كلور – جل غسيل – فوط صحية نسائية – حفاضات اطفال – ماكينات حلاقة – معجون اسنان .
  • شاشات : مجموعة من التليفزيونات مختلفة الماركات والاحجام والامكانيات .
  • أدوات منزلية : علب ثلاجة – اطباق – صواني – كسرولة – حلل .

فروع بنده مصر

  • المحور المركزي – ميدان الحرية بجانب سيتي سكيب مول – مدينة 6 أكتوبر.
  • 4 طريق النصر – بجانب قسم نصر أول – تقاطع مكرم عبيد – مدينة نصر.
  • شارع سلمان الفارسي – أمام نادي العبور – الحي الأول – المحلية 8 – مدينة العبور.
  • طريق مصر إسكندرية الزراعي – بعد مدخل مدينة قها – قها.

عروض بنده مصر " هتشجع وكمان هتوفر " من 13 وحتى 26 يونيو 2019 عروض بنده مصر " هتشجع وكمان هتوفر " من 13 وحتى 26 يونيو 2019 عروض بنده مصر " هتشجع وكمان هتوفر " من 13 وحتى 26 يونيو 2019 عروض بنده مصر " هتشجع وكمان هتوفر " من 13 وحتى 26 يونيو 2019 عروض بنده مصر " هتشجع وكمان هتوفر " من 13 وحتى 26 يونيو 2019 عروض بنده مصر " هتشجع وكمان هتوفر " من 13 وحتى 26 يونيو 2019 عروض بنده مصر " هتشجع وكمان هتوفر " من 13 وحتى 26 يونيو 2019 عروض بنده مصر " هتشجع وكمان هتوفر " من 13 وحتى 26 يونيو 2019 عروض بنده مصر " هتشجع وكمان هتوفر " من 13 وحتى 26 يونيو 2019 عروض بنده مصر " هتشجع وكمان هتوفر " من 13 وحتى 26 يونيو 2019 عروض بنده مصر " هتشجع وكمان هتوفر " من 13 وحتى 26 يونيو 2019 عروض بنده مصر " هتشجع وكمان هتوفر " من 13 وحتى 26 يونيو 2019 عروض بنده مصر " هتشجع وكمان هتوفر " من 13 وحتى 26 يونيو 2019 عروض بنده مصر " هتشجع وكمان هتوفر " من 13 وحتى 26 يونيو 2019 عروض بنده مصر " هتشجع وكمان هتوفر " من 13 وحتى 26 يونيو 2019 عروض بنده مصر " هتشجع وكمان هتوفر " من 13 وحتى 26 يونيو 2019 عروض بنده مصر " هتشجع وكمان هتوفر " من 13 وحتى 26 يونيو 2019 عروض بنده مصر " هتشجع وكمان هتوفر " من 13 وحتى 26 يونيو 2019 عروض بنده مصر " هتشجع وكمان هتوفر " من 13 وحتى 26 يونيو 2019 عروض بنده مصر " هتشجع وكمان هتوفر " من 13 وحتى 26 يونيو 2019

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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