عروض بيم BIM ماركت – الاثنين 20 مايو 2019

عرض جديد من سلسلة بيم ماركت مصر بدءاً من يوم الاثنين 20/5/2019 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة من السلع والمنتجات في فروع بيم المختلفة .
منتجات وسلع عرض بيم مصر الاثنين
- حليب لاكتيل كامل الدسم 1 لتر عدد 4 قطع بسعر 45.50 جنية .
- سمنة مكس حدوتة 1.4 كيلو جرام بسعر 34.95 جنية .
- بانيه دجاج ( عادي – حار ) شيكيتيتا 1 كيلو جرام بسعر 36.95 جنية .
- ترمس ريحانة 500 جرام بسعر 10.95 جنية .
- عجوة مفرومة البركة 400 جرام بسعر 11.95 جنية .
- ماء ورد الهنا 250 مل بسعر 8.95 جنية .
- سمن طبيعي نسايم حلوب الخير 1.4 كيلو جرام بسعر 64.95 جنية .
- صابون اورجينال ديتول 125 جرام عدد 3 قطع بسعر 20.95 جنية .
- جل غسيل ملابس اوكسي 900 مل عدد 2 قطعة بسعر 43.95 جنية .
- مطهر كلين كير 500 مل عدد 3 قطع بسعر 39.95 جنية .
- صابون وجه دورو 80 جرام عدد 2 قطعة بسعر 5.45 جنية .
- مسحوق غسيل اتوماتيك بيروس 9 كيلو جرام ( منتج تركي ) بسعر 169.95 جنية .
- مسحوق غسيل يدوي بيروس 1 كيلو جرام ( منتج تركي ) بسعر 19.95 جنية .
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