عروض بيم BIM ماركت – الاثنين 20 مايو 2019

عرض جديد من سلسلة بيم ماركت مصر بدءاً من يوم الاثنين 20/5/2019 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة من السلع والمنتجات في فروع بيم المختلفة .

منتجات وسلع عرض بيم مصر الاثنين