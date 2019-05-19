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عروض بيم BIM ماركت – الاثنين 20 مايو 2019

كتب محمد عبد الرازق آخر تحديث

عرض جديد من سلسلة بيم ماركت مصر بدءاً من يوم الاثنين 20/5/2019 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة من السلع والمنتجات في فروع بيم المختلفة .

منتجات وسلع عرض بيم مصر الاثنين

  • حليب لاكتيل كامل الدسم 1 لتر عدد 4 قطع بسعر 45.50 جنية .
  • سمنة مكس حدوتة 1.4 كيلو جرام بسعر 34.95 جنية .
  • بانيه دجاج ( عادي – حار ) شيكيتيتا 1 كيلو جرام بسعر 36.95 جنية .
  • ترمس ريحانة 500 جرام بسعر 10.95 جنية .
  • عجوة مفرومة البركة 400 جرام بسعر 11.95 جنية .
  • ماء ورد الهنا 250 مل بسعر 8.95 جنية .
  • سمن طبيعي نسايم حلوب الخير 1.4 كيلو جرام بسعر 64.95 جنية .
  • صابون اورجينال ديتول 125 جرام عدد 3 قطع بسعر 20.95 جنية .
  • جل غسيل ملابس اوكسي 900 مل عدد 2 قطعة بسعر 43.95 جنية .
  • مطهر كلين كير 500 مل عدد 3 قطع بسعر 39.95 جنية .
  • صابون وجه دورو 80 جرام عدد 2 قطعة بسعر 5.45 جنية .
  • مسحوق غسيل اتوماتيك بيروس 9 كيلو جرام ( منتج تركي ) بسعر 169.95 جنية .
  • مسحوق غسيل يدوي بيروس 1 كيلو جرام ( منتج تركي ) بسعر 19.95 جنية .

عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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