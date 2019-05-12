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عروض بيم BIM ماركت مصر ليوم الاثنين 13 مايو 2019

كتب محمد عبد الرازق آخر تحديث

عرض جديد من سلسلة بيم ماركت في مصر بفروعه المختلفة بدءاً من يوم الاثنين 13/5/2019 م أو حتى نفاذ الكمية , والعرض يشمل مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية والغير غذائية .

منتجات وسلع عرض بيم الاثنين 13 مايو 2019

العرض يشمل المنتجات الاتية :

  • فرخة كاملة ( عادي – حار ) أطياب 12 قطعة + بطاطس بسعر 59.5 جنية .
  • عصير ( مانجو – جوافة – تفاح ) جرين لاند 1 لتر بسعر 7.50 جنية .
  • كريمة طبخ المراعي 200 مل بسعر 18.50 جنية .
  • شاي اسود ربيع الاقوى 150 كيس شاي بسعر 49.95 جنية .
  • رول مفرش سفرة 90*110 سم بروتكس 40 قطعة بسعر 24.95 جنية .
  • أكياس قمامة 70*90 بروتكس 40 قطعة بسعر 27.50 جنية .
  • لبنة كيري 350 جرام بسعر 38.95 جنية .
  • حليب كامل الدسم لاكتيل 500 مل بسعر 4.95 جنية .
  • جبنة كريمي سبريد كريمي 350 جرام بسعر 38.95 جنية .
  • حمص الشام الميزان 500 جرام بسعر 8.95 جنية .
  • ارز ريحانة 5 كيلو جرام بسعر 64.95 جنية .
  • عدس اصفر الميزان 500 جرام بسعر 6.75 جنية .
  • صابون وجه دورو 120 جرام * 2 قطعة بسعر 8.45 جنية .
  • زيت للاطفال لاندر 250 مل بسعر 23.45 جنية .
  • مناديل مطبخ فاين 480 ورقة بسعر 34.95 جنية .
  • شامبو للاطفال بلا دموع ليتل وان 400 مل بسعر 27.95 جنية .
  • شاور جل للاطفال بلا دموع ليتل وان 300 مل بسعر 22.95 جنية .
  • شامبو وشاور جل للاطفال ايزي كير 200 مل * 2 قطعة بسعر 27.95 جنية .
  • شاي ليبتون 50 كيس شاي بسعر 17.95 جنية .
  • جبنة بيضاء نباتي الدهن ( فيتا – اسطنبولي ) لامدي 500 جرام بسعر 7.75 جنية .
  • بامية متوسط جيفركس 400 جرام بسعر 8.95 جنية .
  • زيت عباد الشمس سلايت 750 مل بسعر 14.25 جنية .
  • ملوخية مخروطة جيفركس 500 جرام بسعر 7.75 جنية .
  • دجاج مجمد 800-900 جرام بسعر 34.95 جنية .
  • سكر ابيض شفق 1 كيلو جرام بسعر 8.25 جنية .
  • حليب ( كامل – خالي ) الدسم لاكتيل 1 لتر بسعر 11.75 جنية .
  • سمن بقري نيوزلاندا الحلوب 700 جرام بسعر 48.50 جنية .
  • بطاطس فريتس هوت أند كرسبي 2.5 كيلو جرام بسعر 39.95 جنية .
  • مياه غازية ( كوكا كولا – فانتا تفاح اخضر – فانتا برتقال – سبرايت ) 1 لتر بسعر 7 جنية .
  • مشروب ( تفاح – جوافة – كوكتيل – برتقال ) فاكهيتا 250 مل بسعر 2.25 جنية .
  • ارز ابيض ريحانة 1 كيلو جرام بسعر 13.50 جنية .
  • مياة طبيعية حياة 600 مل بسعر 1.80 جنية .
  • زيت ذرة عافية 1.6 لتر بسعر 42.50 جنية .
  • نودلز ( لحمة – فراخ – خضار ) كيلوجز 70 جرام بسعر 1.95 جنية .
  • صابون سائل بقوة الليمون فيري 450 جرام بسعر 17.75 جنية .
  • مناديل وجه بلوم 550 منديل بسعر 9.95 جنية .
  • مشروب مانجو فاكهيتا 250 مل بسعر 2.25 جنية .

عروض بيم BIM ماركت مصر ليوم الاثنين 13 مايو 2019 عروض بيم BIM ماركت مصر ليوم الاثنين 13 مايو 2019 عروض بيم BIM ماركت مصر ليوم الاثنين 13 مايو 2019 عروض بيم BIM ماركت مصر ليوم الاثنين 13 مايو 2019 عروض بيم BIM ماركت مصر ليوم الاثنين 13 مايو 2019 عروض بيم BIM ماركت مصر ليوم الاثنين 13 مايو 2019 عروض بيم BIM ماركت مصر ليوم الاثنين 13 مايو 2019 عروض بيم BIM ماركت مصر ليوم الاثنين 13 مايو 2019 عروض بيم BIM ماركت مصر ليوم الاثنين 13 مايو 2019 عروض بيم BIM ماركت مصر ليوم الاثنين 13 مايو 2019 عروض بيم BIM ماركت مصر ليوم الاثنين 13 مايو 2019 عروض بيم BIM ماركت مصر ليوم الاثنين 13 مايو 2019 عروض بيم BIM ماركت مصر ليوم الاثنين 13 مايو 2019 عروض بيم BIM ماركت مصر ليوم الاثنين 13 مايو 2019 عروض بيم BIM ماركت مصر ليوم الاثنين 13 مايو 2019 عروض بيم BIM ماركت مصر ليوم الاثنين 13 مايو 2019 عروض بيم BIM ماركت مصر ليوم الاثنين 13 مايو 2019 عروض بيم BIM ماركت مصر ليوم الاثنين 13 مايو 2019 عروض بيم BIM ماركت مصر ليوم الاثنين 13 مايو 2019 عروض بيم BIM ماركت مصر ليوم الاثنين 13 مايو 2019 عروض بيم BIM ماركت مصر ليوم الاثنين 13 مايو 2019 عروض بيم BIM ماركت مصر ليوم الاثنين 13 مايو 2019 عروض بيم BIM ماركت مصر ليوم الاثنين 13 مايو 2019 عروض بيم BIM ماركت مصر ليوم الاثنين 13 مايو 2019 عروض بيم BIM ماركت مصر ليوم الاثنين 13 مايو 2019 عروض بيم BIM ماركت مصر ليوم الاثنين 13 مايو 2019 عروض بيم BIM ماركت مصر ليوم الاثنين 13 مايو 2019 عروض بيم BIM ماركت مصر ليوم الاثنين 13 مايو 2019 عروض بيم BIM ماركت مصر ليوم الاثنين 13 مايو 2019 عروض بيم BIM ماركت مصر ليوم الاثنين 13 مايو 2019 عروض بيم BIM ماركت مصر ليوم الاثنين 13 مايو 2019 عروض بيم BIM ماركت مصر ليوم الاثنين 13 مايو 2019 عروض بيم BIM ماركت مصر ليوم الاثنين 13 مايو 2019 عروض بيم BIM ماركت مصر ليوم الاثنين 13 مايو 2019 عروض بيم BIM ماركت مصر ليوم الاثنين 13 مايو 2019 عروض بيم BIM ماركت مصر ليوم الاثنين 13 مايو 2019 عروض بيم BIM ماركت مصر ليوم الاثنين 13 مايو 2019 عروض بيم BIM ماركت مصر ليوم الاثنين 13 مايو 2019 عروض بيم BIM ماركت مصر ليوم الاثنين 13 مايو 2019 عروض بيم BIM ماركت مصر ليوم الاثنين 13 مايو 2019 عروض بيم BIM ماركت مصر ليوم الاثنين 13 مايو 2019

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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