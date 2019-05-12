عروض بيم BIM ماركت مصر ليوم الاثنين 13 مايو 2019

عرض جديد من سلسلة بيم ماركت في مصر بفروعه المختلفة بدءاً من يوم الاثنين 13/5/2019 م أو حتى نفاذ الكمية , والعرض يشمل مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية والغير غذائية .

منتجات وسلع عرض بيم الاثنين 13 مايو 2019

العرض يشمل المنتجات الاتية :