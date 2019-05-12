عروض بيم BIM ماركت مصر ليوم الاثنين 13 مايو 2019

عرض جديد من سلسلة بيم ماركت في مصر بفروعه المختلفة بدءاً من يوم الاثنين 13/5/2019 م أو حتى نفاذ الكمية , والعرض يشمل مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية والغير غذائية .
منتجات وسلع عرض بيم الاثنين 13 مايو 2019
العرض يشمل المنتجات الاتية :
- فرخة كاملة ( عادي – حار ) أطياب 12 قطعة + بطاطس بسعر 59.5 جنية .
- عصير ( مانجو – جوافة – تفاح ) جرين لاند 1 لتر بسعر 7.50 جنية .
- كريمة طبخ المراعي 200 مل بسعر 18.50 جنية .
- شاي اسود ربيع الاقوى 150 كيس شاي بسعر 49.95 جنية .
- رول مفرش سفرة 90*110 سم بروتكس 40 قطعة بسعر 24.95 جنية .
- أكياس قمامة 70*90 بروتكس 40 قطعة بسعر 27.50 جنية .
- لبنة كيري 350 جرام بسعر 38.95 جنية .
- حليب كامل الدسم لاكتيل 500 مل بسعر 4.95 جنية .
- جبنة كريمي سبريد كريمي 350 جرام بسعر 38.95 جنية .
- حمص الشام الميزان 500 جرام بسعر 8.95 جنية .
- ارز ريحانة 5 كيلو جرام بسعر 64.95 جنية .
- عدس اصفر الميزان 500 جرام بسعر 6.75 جنية .
- صابون وجه دورو 120 جرام * 2 قطعة بسعر 8.45 جنية .
- زيت للاطفال لاندر 250 مل بسعر 23.45 جنية .
- مناديل مطبخ فاين 480 ورقة بسعر 34.95 جنية .
- شامبو للاطفال بلا دموع ليتل وان 400 مل بسعر 27.95 جنية .
- شاور جل للاطفال بلا دموع ليتل وان 300 مل بسعر 22.95 جنية .
- شامبو وشاور جل للاطفال ايزي كير 200 مل * 2 قطعة بسعر 27.95 جنية .
- شاي ليبتون 50 كيس شاي بسعر 17.95 جنية .
- جبنة بيضاء نباتي الدهن ( فيتا – اسطنبولي ) لامدي 500 جرام بسعر 7.75 جنية .
- بامية متوسط جيفركس 400 جرام بسعر 8.95 جنية .
- زيت عباد الشمس سلايت 750 مل بسعر 14.25 جنية .
- ملوخية مخروطة جيفركس 500 جرام بسعر 7.75 جنية .
- دجاج مجمد 800-900 جرام بسعر 34.95 جنية .
- سكر ابيض شفق 1 كيلو جرام بسعر 8.25 جنية .
- حليب ( كامل – خالي ) الدسم لاكتيل 1 لتر بسعر 11.75 جنية .
- سمن بقري نيوزلاندا الحلوب 700 جرام بسعر 48.50 جنية .
- بطاطس فريتس هوت أند كرسبي 2.5 كيلو جرام بسعر 39.95 جنية .
- مياه غازية ( كوكا كولا – فانتا تفاح اخضر – فانتا برتقال – سبرايت ) 1 لتر بسعر 7 جنية .
- مشروب ( تفاح – جوافة – كوكتيل – برتقال ) فاكهيتا 250 مل بسعر 2.25 جنية .
- ارز ابيض ريحانة 1 كيلو جرام بسعر 13.50 جنية .
- مياة طبيعية حياة 600 مل بسعر 1.80 جنية .
- زيت ذرة عافية 1.6 لتر بسعر 42.50 جنية .
- نودلز ( لحمة – فراخ – خضار ) كيلوجز 70 جرام بسعر 1.95 جنية .
- صابون سائل بقوة الليمون فيري 450 جرام بسعر 17.75 جنية .
- مناديل وجه بلوم 550 منديل بسعر 9.95 جنية .
- مشروب مانجو فاكهيتا 250 مل بسعر 2.25 جنية .
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