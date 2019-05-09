عروض خير زمان من 9 وحتى 22 مايو 2019

العرض الجديد لسلسلة خير زمان في فروعه المختلفة بمدن ومحافظات مصر للفترة من الخميس 9/5/2019 م وحتى يوم الاربعاء 22/5/2019 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة من السلع .
ما تزنقش نفسك في يوم .. واشترى ووفر في أي يوم – خزين الاسبوع ( عروض رمضانية )
منتجات عرض خير زمان من 9-22 مايو 2019
- لحوم : سن كندوز – مفروم – سجق – كفتة – كبدة – كلاوي – حوواوشي – بط – فيليه ديك رومي – اوراك رومي – لانشون .
- فاكهة وخضروات : بطاطس – خيار – مشروم – تفاح – خوخ – كنتالوب .
- مجمدات غذائية : كبة – سمبوسك – جلاش .
- منتجات البان : حليب / زبادي / زبدة / لبن مجفف / جبن جودة وايدام وخزين وبراميلي وفيتا ودبل كريم وملح خفيف واسطنبولي وكريمي ومتزاريلا ورومي وقريش وشيدر ومثلثات .
- منتجات بقالة : مكرونة – ارز – سكر – سمن – زيت – فول مدمس معلب – نسكافيه – شاي – مشروب شيكولاتة – عصائر – مشروبات غازية – بسكويت – بطاطس شيبس – مياه .
- منتجات عناية شخصية ومنزلية : صابون – مناديل – بكر تواليت – فوط صحية نسائية – منظف اطباق – جل غسالات – سائل مطهر – سائل غسيل لجميع الاغراض .
التعليقات