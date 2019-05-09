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عروض خير زمان من 9 وحتى 22 مايو 2019

كتب محمد عبد الرازق آخر تحديث

العرض الجديد لسلسلة خير زمان في فروعه المختلفة بمدن ومحافظات مصر للفترة من الخميس 9/5/2019 م وحتى يوم الاربعاء 22/5/2019 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة من السلع .

ما تزنقش نفسك في يوم .. واشترى ووفر في أي يوم – خزين الاسبوع ( عروض رمضانية )

منتجات عرض خير زمان من 9-22 مايو 2019

  • لحوم : سن كندوز – مفروم – سجق – كفتة – كبدة – كلاوي – حوواوشي – بط – فيليه ديك رومي – اوراك رومي  – لانشون  .
  • فاكهة وخضروات : بطاطس – خيار – مشروم – تفاح – خوخ – كنتالوب .
  • مجمدات غذائية : كبة – سمبوسك – جلاش .
  • منتجات البان : حليب / زبادي / زبدة / لبن مجفف / جبن جودة وايدام وخزين وبراميلي وفيتا ودبل كريم وملح خفيف واسطنبولي وكريمي ومتزاريلا ورومي وقريش وشيدر ومثلثات .
  • منتجات بقالة : مكرونة – ارز – سكر – سمن – زيت – فول مدمس معلب – نسكافيه – شاي – مشروب شيكولاتة – عصائر – مشروبات غازية – بسكويت – بطاطس شيبس – مياه .
  • منتجات عناية شخصية ومنزلية : صابون – مناديل – بكر تواليت – فوط صحية نسائية – منظف اطباق – جل غسالات – سائل مطهر – سائل غسيل لجميع الاغراض .

عروض خير زمان من 9 وحتى 22 مايو 2019 عروض خير زمان من 9 وحتى 22 مايو 2019 عروض خير زمان من 9 وحتى 22 مايو 2019 عروض خير زمان من 9 وحتى 22 مايو 2019

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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