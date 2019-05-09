عروض خير زمان من 9 وحتى 22 مايو 2019

العرض الجديد لسلسلة خير زمان في فروعه المختلفة بمدن ومحافظات مصر للفترة من الخميس 9/5/2019 م وحتى يوم الاربعاء 22/5/2019 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة من السلع .

ما تزنقش نفسك في يوم .. واشترى ووفر في أي يوم – خزين الاسبوع ( عروض رمضانية )

منتجات عرض خير زمان من 9-22 مايو 2019