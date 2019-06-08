عروض ركن العثيم السعودية والممتدة حتى يوم الأربعاء 9 شوال 1440

شملت عروض ركن العثيم بمناسبة عيد الفطر المبارك مجموعة من المنتجات والتي كانت في معظمها غذائية، ما بين الأطعمة والمشروبات والألبان حيث طرحت أسواق العثيم في مختلف فروعها مكرونة العلالي عبوات 150 جرام، وشعرية عبوات 250 جرام، وأرز هالي الهندي بتخفيض غير مسبوق حيث انخفض سعره من 10 ريال إلى 2 ريال سعودي تقريبًا، وكذلك أرز جودان كالروز عبوة 5 كجم بسعر 16 ريال، وبخصم وصل إلى 8 ريال سعودي، وأبو كاس البسمتي عبوة 10 كجم بقيمة 58 ريال سعودي بعد أن كان سعره 70 ريال.

عروض ركن العثيم السعودية على الألبان والمشروبات

لم تنسى عروض العثيم منتجات الألبان بتشكيلاتها المختلفة فكانت قشطة التاج الذهبي عبوة 155 جرام، وشمل العرض ثلاثة عبوات بسعر 10 ريال وبتخفيض 35% تقريبًا، من سعرها الأصلي كذلك جبن المراعي شيدر ثلاثة عبوات حجم كلاً منها 500 جرام، وحليب نيدو بودرة وعن المشروبات فكان مشروب تانج سريع التحضير وشاي ليبتون أكياس بعبوة تحتوي على 150 كيس.

كان من ضمن العروض كذلك شيكولاتة نوتيلا وجالكسي جواهر وزيت دوار الشمس لايت لايف، وصابون تايد المُركز وزيت العربي ودجاج دو المُجمد، ومعجون طماطم لونا ومناديل وحفاظات وشامبو بانتين، ويمكن الإطلاع على جميع عروض ركن العثيم من خلال الصور التالية.

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