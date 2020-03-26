عروض رمضان في أولاد رجب من 26 مارس وحتى 1 إبريل 2020

أول عروض أولاد رجب لشهر رمضان مع إقتراب الشهر الكريم في الفترة من الخميس 26-3-2020 م وحتى يوم الاربعاء 1-4-2020 م أو حتى نفاذ الكمية .
مجلة عروض رمضان من أولاد رجب حتى 1 ابريل 2020
عروض على ياميش رمضان وأعذية طازجة وأغذية جافة ومنظفات ومنتجات الصحة والجمال وأجهزة منزلية ومنسوجات.
رمضان هيجمعنا على خير .. رمضان يقترب اكتر كل يوم.
- ياميش رمضان : قمر الدين اكسترا – زبيب مصري ذهبي – جوز هند ناعم – تمر منقى – قراصيا ارجنتيني – مشمشية م8 – بلح اسواني – قمر الدين.
- أغذية طازجة : جبنة رومي قديم و موزاريلا مبشورة وفيتا واسطنبولي وجودة وفلمنك ومثلثات وتترابك – زبدة صفراء – طرشي بوليف – لحوم ودواجن ( مكعبات لحم – انتركوت – اسكالوب – كباب حلة – مفروم – كتف بتلو – فخدة بتلو – بانيه – بانيه دجاج – وراك دجاج – كبد وقوانص – لانشون ) – ملوخية مجمدة – زبادي -برجر – بطاطس – بيض.
- أغذية جافة : زيت – سمن – مكرونة – صلصة – مرقة – البان – فول – عصائر ومشروبات – معلبات.
- المنظفات والصحة والجمال : مساحيق وجل غسيل – حفاضات اطفال – مناديل – صابون سائل – شاور جل – بليم – ماكينات حلاقة – صابون – هاند ووش – معجون اسنان .
- أجهزة منزلية ومنسوجات : شاشة إل إي دي – سخان كهربائي – اطباق – فلتر – طقم حلل.