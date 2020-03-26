عروض رمضان في أولاد رجب من 26 مارس وحتى 1 إبريل 2020

أول عروض أولاد رجب لشهر رمضان مع إقتراب الشهر الكريم في الفترة من الخميس 26-3-2020 م وحتى يوم الاربعاء 1-4-2020 م أو حتى نفاذ الكمية .

مجلة عروض رمضان من أولاد رجب حتى 1 ابريل 2020

عروض على ياميش رمضان وأعذية طازجة وأغذية جافة ومنظفات ومنتجات الصحة والجمال وأجهزة منزلية ومنسوجات.

رمضان هيجمعنا على خير .. رمضان يقترب اكتر كل يوم.