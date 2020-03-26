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عروض رمضان في أولاد رجب من 26 مارس وحتى 1 إبريل 2020

بواسطة محمد عبد الرازق

أول عروض أولاد رجب لشهر رمضان مع إقتراب الشهر الكريم في الفترة من الخميس 26-3-2020 م وحتى يوم الاربعاء 1-4-2020 م أو حتى نفاذ الكمية .

مجلة عروض رمضان من أولاد رجب حتى 1 ابريل 2020

عروض على ياميش رمضان وأعذية طازجة وأغذية جافة ومنظفات ومنتجات الصحة والجمال وأجهزة منزلية ومنسوجات.

رمضان هيجمعنا على خير ..  رمضان يقترب اكتر كل يوم.

  • ياميش رمضان : قمر الدين اكسترا – زبيب مصري ذهبي – جوز هند ناعم – تمر منقى – قراصيا ارجنتيني – مشمشية م8 – بلح اسواني – قمر الدين.
  • أغذية طازجة : جبنة رومي قديم و موزاريلا مبشورة وفيتا واسطنبولي وجودة وفلمنك ومثلثات وتترابك – زبدة صفراء – طرشي بوليف – لحوم ودواجن ( مكعبات لحم – انتركوت – اسكالوب – كباب حلة – مفروم – كتف بتلو – فخدة بتلو – بانيه – بانيه دجاج – وراك دجاج – كبد وقوانص – لانشون ) – ملوخية مجمدة – زبادي -برجر – بطاطس – بيض.
  • أغذية جافة : زيت – سمن – مكرونة – صلصة – مرقة – البان – فول – عصائر ومشروبات – معلبات.
  • المنظفات والصحة والجمال : مساحيق وجل غسيل – حفاضات اطفال – مناديل – صابون سائل – شاور جل – بليم – ماكينات حلاقة – صابون – هاند ووش – معجون اسنان .
  • أجهزة منزلية ومنسوجات : شاشة إل إي دي – سخان كهربائي – اطباق – فلتر – طقم حلل.


محمد عبد الرازق

    مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر
    خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
    اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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