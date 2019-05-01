عروض رمضان من بيم BIM ماركت مصر – الخميس 2 مايو 2019

عرض جديد من سلسلة بيم ماركت مصر بمناسبة شهر رمضان المبارك 1440 هـ / 2019 م ليوم الخميس 2/5/2019 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة من الاجهزة الكهربائية والادوات المنزلية والأغذية .

منتجات عرض بيم الخميس 2 مايو

شاشة ليد 32 بوصة جاك بسعر 1888 جنية .

ريسيفر جروي بسعر 199 جنيه .

عصارة فواكه فيليبس بسعر 999 جنيه .

عصارة كهربائية ميدياتك بسعر 185 جنية .

مبرد مياه بارد / ساخن لوكسيل بسعر 1599 جنية .

مروحة حائط بريفكس بسعر 475 جنية .

صاعق حشرات كوميتال بسعر 269.95 جنية .

خلاط + 2 مطحنة جروهي 400 واط بسعر 279 جنية .

مضرب بيض ميدياتك 500 واط بسعر 249 جنية.

ميزان مطبخ ديجيتال بسعر 69.95 جنية .

طقم مقلاية ( مقاس 22 و 26 و 28 سم ) تروفال بسعر 249.95 جنية .

طقم ثلاجة مدور مدستار 3 قطع ( 3.5 و 2 و 1 لتر ) بسعر 31.95 جنية .

شواية كهربائية أكيل 2000 واط بسعر 255 جنية .

طقم بولات صغيرة مدستار 6 قطع بسعر 22.95 جنية .

طقم بولات باول بيور مدستار 9 قطع بسعر 49.95 جنية .

طقم بولات كبيرة مدستار 3 قطع بسعر 34.95 جنية .

زبادي طبيعي لاكتيل 1 كيلو جرام بسعر 16.25 جنية .

رايب طبيعي لاكتيل 400 ملل بسعر 6.25 جنية .

مشروب زبادي ( خوخ – فراولة ) لاكتيل ديتو 420 مل بسعر 6.45 جنية .

مشروب زبادي توت وفراولة لاكتيل ديوتو 220 ملل بسعر 4.45 جنية .

زبادي طبيعي + طبقة فاكهة ( فراولة – توت ) نستلة ليارز 105 جرام بسعر 3.25 جنية .

زبادي طبيعي سادة كامل لدسم لاكتيل 12 قطعة * 105 جرام / 6 زبادي كامل الدسم + 6 زبادي بطعم الفراولة لاكتيل 105 جرام بسعر 23.45 جنية .

زبادي طبيعي نستلة 6 قطع *105 جرام بسعر 13.95 جنية .

زبادي طبيعي نستله بيور 170 جرام بسعر 3.65 جنية .

زبادي طبيعي لاكتيل 170 جرام بسعر 3.65 جنية .

زبادي طبيعي بالخوخ – بالفراولة نستلة 105 جرام بسعر 3.25 جنية.

حليب كامل الدسم لاكتيل فريش 850 ملل بسعر 14.95 جنية .

مشروب زبادي ( خوخ – فراولة ) لاكتيل 220 ملل بسعر 4.45 جنية .

زبادي طبيعي لاكتيل 120 جرام بسعر 2.60 جنية . رايب لاكتيل 220 مللي بسعر 4.25 جنية .

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