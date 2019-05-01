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عروض رمضان من بيم BIM ماركت مصر – الخميس 2 مايو 2019

كتب محمد عبد الرازق آخر تحديث

عرض جديد من سلسلة بيم ماركت مصر بمناسبة شهر رمضان المبارك 1440 هـ / 2019 م ليوم الخميس 2/5/2019 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة من الاجهزة الكهربائية والادوات المنزلية والأغذية .

منتجات عرض بيم الخميس 2 مايو

  • شاشة ليد 32 بوصة جاك بسعر 1888 جنية .
  • ريسيفر جروي بسعر 199 جنيه .
  • عصارة فواكه فيليبس بسعر 999 جنيه .
  • عصارة كهربائية ميدياتك بسعر 185 جنية .
  • مبرد مياه بارد / ساخن لوكسيل بسعر 1599 جنية .
  • مروحة حائط بريفكس بسعر 475 جنية .
  • صاعق حشرات كوميتال بسعر 269.95 جنية .
  • خلاط + 2 مطحنة جروهي 400 واط بسعر 279 جنية .
  • مضرب بيض ميدياتك 500 واط بسعر 249 جنية.
  • ميزان مطبخ ديجيتال بسعر 69.95 جنية .
  • طقم مقلاية ( مقاس 22 و 26 و 28 سم ) تروفال بسعر 249.95 جنية .
  • طقم ثلاجة مدور مدستار 3 قطع ( 3.5 و 2 و 1 لتر ) بسعر 31.95 جنية .
  • شواية كهربائية أكيل 2000 واط بسعر 255 جنية .
  • طقم بولات صغيرة مدستار 6 قطع بسعر 22.95 جنية .
  • طقم بولات باول بيور مدستار 9 قطع بسعر 49.95 جنية .
  • طقم بولات كبيرة مدستار 3 قطع بسعر 34.95 جنية .
  • زبادي طبيعي لاكتيل 1 كيلو جرام بسعر 16.25 جنية .
  • رايب طبيعي لاكتيل 400 ملل بسعر 6.25 جنية .
  • مشروب زبادي ( خوخ – فراولة ) لاكتيل ديتو 420 مل بسعر 6.45 جنية .
  • مشروب زبادي توت وفراولة لاكتيل ديوتو 220 ملل بسعر 4.45 جنية .
  • زبادي طبيعي + طبقة فاكهة ( فراولة – توت ) نستلة ليارز 105 جرام بسعر 3.25 جنية .
  • زبادي طبيعي سادة كامل لدسم لاكتيل 12 قطعة * 105 جرام / 6 زبادي كامل الدسم + 6 زبادي بطعم الفراولة لاكتيل 105 جرام بسعر 23.45 جنية .
  • زبادي طبيعي نستلة 6 قطع *105 جرام بسعر 13.95 جنية .
  • زبادي طبيعي نستله بيور 170 جرام بسعر 3.65 جنية .
  • زبادي طبيعي لاكتيل 170 جرام بسعر 3.65 جنية .
  • زبادي طبيعي بالخوخ – بالفراولة نستلة 105 جرام بسعر 3.25 جنية.
  • حليب كامل الدسم لاكتيل فريش 850 ملل بسعر 14.95 جنية .
  • مشروب زبادي ( خوخ – فراولة ) لاكتيل 220 ملل بسعر 4.45 جنية .
  • زبادي طبيعي لاكتيل 120 جرام بسعر 2.60 جنية . رايب لاكتيل 220 مللي بسعر 4.25 جنية .

عروض رمضان من بيم BIM ماركت مصر - الخميس 2 مايو 2019 عروض رمضان من بيم BIM ماركت مصر - الخميس 2 مايو 2019 عروض رمضان من بيم BIM ماركت مصر - الخميس 2 مايو 2019 عروض رمضان من بيم BIM ماركت مصر - الخميس 2 مايو 2019 عروض رمضان من بيم BIM ماركت مصر - الخميس 2 مايو 2019 عروض رمضان من بيم BIM ماركت مصر - الخميس 2 مايو 2019 عروض رمضان من بيم BIM ماركت مصر - الخميس 2 مايو 2019 عروض رمضان من بيم BIM ماركت مصر - الخميس 2 مايو 2019 عروض رمضان من بيم BIM ماركت مصر - الخميس 2 مايو 2019 عروض رمضان من بيم BIM ماركت مصر - الخميس 2 مايو 2019 عروض رمضان من بيم BIM ماركت مصر - الخميس 2 مايو 2019 عروض رمضان من بيم BIM ماركت مصر - الخميس 2 مايو 2019 عروض رمضان من بيم BIM ماركت مصر - الخميس 2 مايو 2019 عروض رمضان من بيم BIM ماركت مصر - الخميس 2 مايو 2019 عروض رمضان من بيم BIM ماركت مصر - الخميس 2 مايو 2019 عروض رمضان من بيم BIM ماركت مصر - الخميس 2 مايو 2019 عروض رمضان من بيم BIM ماركت مصر - الخميس 2 مايو 2019 عروض رمضان من بيم BIM ماركت مصر - الخميس 2 مايو 2019 عروض رمضان من بيم BIM ماركت مصر - الخميس 2 مايو 2019 عروض رمضان من بيم BIM ماركت مصر - الخميس 2 مايو 2019 عروض رمضان من بيم BIM ماركت مصر - الخميس 2 مايو 2019 عروض رمضان من بيم BIM ماركت مصر - الخميس 2 مايو 2019 عروض رمضان من بيم BIM ماركت مصر - الخميس 2 مايو 2019 عروض رمضان من بيم BIM ماركت مصر - الخميس 2 مايو 2019 عروض رمضان من بيم BIM ماركت مصر - الخميس 2 مايو 2019 عروض رمضان من بيم BIM ماركت مصر - الخميس 2 مايو 2019 عروض رمضان من بيم BIM ماركت مصر - الخميس 2 مايو 2019 عروض رمضان من بيم BIM ماركت مصر - الخميس 2 مايو 2019 عروض رمضان من بيم BIM ماركت مصر - الخميس 2 مايو 2019 عروض رمضان من بيم BIM ماركت مصر - الخميس 2 مايو 2019 عروض رمضان من بيم BIM ماركت مصر - الخميس 2 مايو 2019 عروض رمضان من بيم BIM ماركت مصر - الخميس 2 مايو 2019 عروض رمضان من بيم BIM ماركت مصر - الخميس 2 مايو 2019 عروض رمضان من بيم BIM ماركت مصر - الخميس 2 مايو 2019

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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