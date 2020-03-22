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عروض رمضان من كارفور مصر 24 مارس وحتى 5 ابريل 2020

بواسطة محمد عبد الرازق

اعلنت سلسلة كارفور مصر عن أول عروضها لشهر رمضان المبارك 1441 هـ في جميع الفروع ( ماركت وهايبر ماركت ) وذلك في الفترة من الثلاثاء 24-3-2020 م وحتى يوم الأحد 5-4-2020 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة من السلع والمنتجات.

مجلة عروض كارفور مصر  لشهر رمضان 2020

عروض على كرتونة رمضان واياميش والاغذية المتنوعة ومنتجات العناية الشخصية والمنزلية.

عروض رائعة … نقدم لكم أكثر في رمضان.

شاهد فيديو صور مجلة العروض للهايبر والماركت

  • كرتونة رمضان بسعر 49.95 جنيه مكونة من ( 3 أكياس مكرونة 350 جرام – 1 كيلو أرز – 1 كيلو سكر – زجاجة زيت خليط 700 مل – كيس سمن نباتي 350 جرام – كيس بلح جاف 500 جرام – علبة شاي ناعم 40 جرام) .
  • ياميش رمضان ( زبيب – قراصيا – مشمشية – تين مجفف – لوز مقشر – بندق بالقشر – عين جمل بالقشر – لوز مقشر – بندق مقشر – عين جمل مقشر – بلح جاف – تمر هندي – قمر الدين سوري – قمر الدين مصري – جوز هند .
  • بقوليات : عدس اصفر – سوداني مقشر – فول تدميس – ارز – كون – فلفل اسود .
  • منتجات بقالة : معلبات -مشروبات – حلويات – شيبس – عصائر – منتجات البان وأجبان – مجدات غذائية – لحوم – دواجن – فاكهة – خضروات.
  • منتجات عناية شخصية ومنزلية : مساحيق غسيل – كلور – جيل غسيل – سائل مطهر – اكياس قمامة – مناديل – معطر جو – حفاضات أطفال – صابون – شامبو – فوط صحية – ماكينات حلاقة .

صور مجلة عروض فروع الهايبر ماركت

العروض الخاصة بالفروع الكبرى الهايبر ماركت

صور مجلة عروض فروع الماركت

العروض الخاصة بالفروع الصغرى الماركت


محمد عبد الرازق

    مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر
    خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
    اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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