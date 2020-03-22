عروض رمضان من كارفور مصر 24 مارس وحتى 5 ابريل 2020

اعلنت سلسلة كارفور مصر عن أول عروضها لشهر رمضان المبارك 1441 هـ في جميع الفروع ( ماركت وهايبر ماركت ) وذلك في الفترة من الثلاثاء 24-3-2020 م وحتى يوم الأحد 5-4-2020 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة من السلع والمنتجات.

مجلة عروض كارفور مصر لشهر رمضان 2020

عروض على كرتونة رمضان واياميش والاغذية المتنوعة ومنتجات العناية الشخصية والمنزلية.

عروض رائعة … نقدم لكم أكثر في رمضان.

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كرتونة رمضان بسعر 49.95 جنيه مكونة من ( 3 أكياس مكرونة 350 جرام – 1 كيلو أرز – 1 كيلو سكر – زجاجة زيت خليط 700 مل – كيس سمن نباتي 350 جرام – كيس بلح جاف 500 جرام – علبة شاي ناعم 40 جرام) .

ياميش رمضان ( زبيب – قراصيا – مشمشية – تين مجفف – لوز مقشر – بندق بالقشر – عين جمل بالقشر – لوز مقشر – بندق مقشر – عين جمل مقشر – بلح جاف – تمر هندي – قمر الدين سوري – قمر الدين مصري – جوز هند .

بقوليات : عدس اصفر – سوداني مقشر – فول تدميس – ارز – كون – فلفل اسود .

منتجات بقالة : معلبات -مشروبات – حلويات – شيبس – عصائر – منتجات البان وأجبان – مجدات غذائية – لحوم – دواجن – فاكهة – خضروات.

منتجات عناية شخصية ومنزلية : مساحيق غسيل – كلور – جيل غسيل – سائل مطهر – اكياس قمامة – مناديل – معطر جو – حفاضات أطفال – صابون – شامبو – فوط صحية – ماكينات حلاقة .

صور مجلة عروض فروع الهايبر ماركت

العروض الخاصة بالفروع الكبرى الهايبر ماركت

صور مجلة عروض فروع الماركت

العروض الخاصة بالفروع الصغرى الماركت